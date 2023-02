O que é bom para tirar ferrugem da roupa? Veja algumas dicas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2023.

Quem nunca sofreu com uma mancha indesejada e desagradável que apareceu na roupa? Existem vários produtos e situações que podem manchar as roupas, desde itens de limpeza como sabão em pó e amaciantes, a poeira, graxa, terra, ferrugem, entre outros.

A ferrugem acaba se tornando uma grande dor de cabeça quando aparece nas roupas. Muitas pessoas sofrem em tentar remover manchas de ferrugem, por acreditarem ser uma tarefa complicada. Porém, saiba que com algumas dicas práticas, você consegue tirar ferrugem da roupa sem sofrer.

Você sabe o que é bom para tirar ferrugem da roupa? Confira a seguir!

Água sanitária

Ao falar sobre remover manchas de roupas, como as de ferrugem, é normal pensar primeiro nas roupas brancas, até porque são nelas que as manchas e sujeiras ficam mais aparentes. No caso de roupas brancas, existe um produto de limpeza muito bom para remover ferrugem: água sanitária.

Se você quer saber o que é bom para tirar ferrugem da roupa, tenha em mente que a água sanitária é um dos melhores produtos para isso. Além de ser um poderoso removedor de manchas, o produto pode ser utilizado para vários tipos de limpeza, como a do banheiro.

Tenha cuidado na hora de usar água sanitária para tirar ferrugem da roupa. Em roupas e tecidos coloridos, o produto de limpeza pode provocar danos às estampas e aos tecidos. Por isso, certifique-se de usar a água sanitária apenas com roupas brancas.

Para tirar a ferrugem da roupa, começa umedecendo um pedaço de papel-toalha com a água sanitária e passe-o sobre a mancha. Feito isso, preste atenção no uso do produto até que a mancha desapareça. Ao deixar a água sanitária agir por mais tempo que o necessário, você acaba comprometendo a cor da roupa.

Detergente

O detergente é um dos produtos de limpeza para cozinha mais comuns. Essencial para lavar louças, o detergente também aparece como uma ótima opção para quem deseja tirar ferrugem da roupa. Diferente da água sanitária, você pode utilizá-lo em roupas coloridas. Porém, certifique-se de usar detergente neutro para remover manchas de roupas brancas.

Para tirar a mancha de ferrugem das roupas com detergente, você precisará preparar uma simples mistura com água. No caso, misture 1 colher de chá de detergente com 1 copo de água. Feito isso, aplique a mistura diretamente na mancha de ferrugem, deixando-a agir por cerca de cinco minutos.

Por fim, enxague a peça de roupa com água fria e lave-a normalmente.

Bicarbonato de sódio com limão

Além de produtos de limpeza, saiba que misturas caseiras também podem te ajudar a tirar a ferrugem das roupas. No caso, uma das melhores misturas para isso é a de bicarbonato de sódio com limão. Essa composição pode ser aplicada em vários tipos de tecidos sem comprometê-los. Por isso, é recomendada para tirar ferrugem da roupa.

Para usar essa mistura, combine 1 colher de sopa de bicarbonato com suco de limão. Feito isso, aplique a combinação sobre a mancha de ferrugem e deixe-a agir por cerca de duas horas, no sol. Em seguida, enxágue a roupa em água fria e lave-a normalmente.

Vinagre branco com sal

Outra mistura de produtos caseiros que pode te ajudar a remover ferrugem de roupas é a de vinagre branco com sal. No caso, essa combinação de ingredientes é perfeita para tirar ferrugem de roupas jeans. Ela também pode ser usada para roupas brancas e coloridas.

Esse método pode demorar algumas horas para funcionar. Por isso, tenha paciência na hora de fazê-lo. Para remover a mancha de ferrugem, comece aplicando uma pequena quantidade de vinagre branco diretamente sobre ela e cubra tudo com uma camada de sal. Feito isso, deixa a peça de roupa secar no sol. Por fim, enxágue tudo para remover os resíduos do vinagre.