Aprenda o que é chatbot e as melhores ferramentas para seu negócio

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2023.

A automatização tem feito cada vez mais parte dos processos empresariais. Inovações tecnológicas chegam ao mercado todos os dias, criando possibilidades que não eram sequer sonhadas antes, e o chatbot é uma dessas invenções.

Da mesma forma que o caibro de madeira dá sustentação aos telhados, a tecnologia dá suporte às empresas para que elas continuem ativas no mercado e possam atender os clientes com a maior eficiência.

Novas estratégias de marketing são adotadas frequentemente com a intenção de angariar mais consumidores para uma marca, mas sem a manutenção desse relacionamento, os esforços da empresa serão muito menos efetivos.

As ferramentas de automação vêm em auxílio às equipes de atendimento e gestão, podendo ser aplicadas de diversas formas em quase todas as áreas da empresa.

Continue lendo para entender o que é o chatbot e quais as vantagens de adotar essa ferramenta no seu negócio.

O que é chatbot?

Um chatbot é um programa de computador projetado para imitar uma conversa humana, realizada através de mensagens de texto ou voz.

Eles são usados para ajudar os usuários a encontrar informações, resolver problemas e realizar tarefas, tudo isso através de uma interface de conversação.

Em uma empresa de grama sintética decorativa, essa ferramenta pode ser aplicada em aplicativos de mensagens, chat de suporte em sites, atendimento por telefone, entre outros.

Alguns chatbots são programados com inteligência artificial e aprendizado de máquina, o que permite que eles sejam altamente interativos e personalizados para cada usuário.

Vantagens de se adotar a automatização

Uma das maiores buscas de todas as empresas é aumentar a produtividade sem aumentar os custos. Além disso, fidelizar clientes e ter notas cada vez mais altas nas pesquisas de satisfação também são objetivos importantes e frequentes.

A automatização de processos é um dos caminhos para se atingir essas metas. Uma empresa de portaria 24 horas pode encontrar na automatização soluções para diversas tarefas que antes eram executadas com lentidão e servir melhor seus clientes.

Ferramentas internas de gestão e outras atividades do dia a dia podem ser automatizadas, trazendo ganho de tempo e diminuição dos erros ao longo da execução dos projetos da empresa.

Algumas funções que a automatização pode cumprir dentro de uma empresa são:

Gestão de estoque;

Processamento de pedidos;

Gerenciamento de RH;

Faturamento e cobrança.

Contudo, no caso dos chatbots, a comunicação externa é o ponto principal. O contato com o consumidor pode ser potencializado e cumprir muito mais funções do que quando é feito exclusivamente por atendentes humanos.

Confira algumas vantagens do uso de chatbots na sua empresa a seguir.

Redução do custo de atendimento

O atendimento feito pelos chatbots é capaz de resolver problemas simples dos consumidores, eliminando a necessidade de funcionários na linha de frente do atendimento.

Empresas que possuem Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) podem perceber até mesmo redução nos custos com serviços de telefonia ao utilizar uma Unidade de Resposta Audível (URA), que é a versão em áudio do chatbot.

Além disso, os chatbots reduzem o tempo de espera dos clientes para obter uma resposta da empresa. Assim, o relacionamento com os consumidores não é prejudicado e as vendas não caem por conta de um atendimento ruim.

Grande possibilidade de personalização

Com a ascensão de tecnologias como o metaverso, a criação de avatares para representar as empresas no digital virou uma febre no mundo dos negócios.

A explicação para a popularidade dessas personagens é o nível de conexão que elas conseguem criar com o público, o que é buscado por todas as estratégias de marketing.

Nos canais de atendimento dessas marcas, é comum que o cliente seja recebido por esse avatar.

Suponha que uma empresa fabricante de lona para cobrir piscina tem como representante a personagem fictícia Pri. A Pri carrega todos os valores e posicionamentos da empresa como características pessoais e transfere isso nas conversas com os clientes.

A automatização permite níveis muito altos de personalização dos bots. Dessa forma, é possível preservar a identidade da empresa ao mesmo tempo que se estabelece um diálogo muito parecido com uma conversa real entre o chatbot e o consumidor.

Análise de dados

Os chatbots coletam dados sobre as interações com os clientes, o que permite às empresas entender melhor as necessidades e desejos do público e melhorar seus produtos e serviços.

A análise de dados é essencial para todos os negócios. Através dos resultados conseguidos com esse procedimento, a empresa pode tomar decisões embasadas para contornar problemas e otimizar processos que já funcionam.

Assim, fazer a coleta de dados de maneira eficiente, como o chatbot pode fazer, é uma forma de garantir que as análises tenham materiais confiáveis e específicos para aquela empresa, o que influencia diretamente nas decisões tomadas a partir desses resultados.

Integração com outras plataformas

Uma empresa que fabrica mesa saarinen lateral pode aumentar ainda mais a sua eficiência usando chatbots de maneira inteligente.

Essas ferramentas podem ser integradas com outras plataformas, como sistemas de CRM e de gerenciamento de atendimento ao cliente, para fornecer uma visão completa e atualizada do cliente.

Isso permite que o robô faça atendimentos personalizados e o histórico do cliente seja sempre atualizado em tempo real e fique disponível para todos os funcionários que tiverem acesso a esse banco de dados.

Automatização de tarefas

A automatização de tarefas e processos repetitivos é uma das melhores aplicações da tecnologia nos dias de hoje.

Uma empresa que realiza projeto preventivo de incêndio pode contar com a ajuda de um chatbot para fazer agendamento de reuniões e envio de lembretes para liberar tempo para a equipe realizar outras tarefas mais importantes.

Dessa forma, nenhuma pequena tarefa é esquecida e os clientes recebem mensagens e recados personalizados, o que ajuda a reforçar a sensação de proximidade com a empresa.

Rapidez e eficiência

Uma coisa que a revolução industrial nos mostrou é que um processo que deixa de ser manual e passa a ser automático, com a implantação de uma máquina, se torna mais rápido e eficiente.

O uso da tecnologia de automatização no contato com o cliente pode trazer agilidade para a sua empresa e cobrir volumes maiores de atendimento. Chatbots podem fornecer atendimento ao cliente em tempo real, 24 horas, 7 dias por semana, sem interrupções.

Além de conseguirem cobrir uma quantidade maior de clientes em um tempo bastante reduzido, sem os custos adicionais de equipamentos e salários que o atendimento humano exigiria, os chatbots aumentam a autonomia dos consumidores.

Assim, muito tempo é poupado dos atendentes, que podem se concentrar em problemas mais complexos, que exigem um diálogo real com pessoas reais.

Linguagem simples e acessível

Ao manter a interface limpa e intuitiva, somada a uma linguagem simplificada, a empresa encoraja os consumidores a usarem as ferramentas de autoatendimento, como o chat de suporte do site e os mensageiros instantâneos.

Com isso, é possível direcionar os clientes para os chatbots com mais facilidade, uma vez que a ferramenta não causa estranheza e desconforto no público.

Aumento no número de vendas

Os chatbots provavelmente serão os melhores vendedores que a sua empresa terá. Isso porque eles usam o histórico de compras e pesquisas do cliente e podem ser programados para direcionar o atendimento de forma persuasiva para as vendas.

Eles podem tirar dúvidas, definir filtros exclusivos para cada cliente e identificar os dados mais importantes para o atendimento, mesmo que a única informação que o cliente forneça seja algo como “disjuntor preço”.

Além disso, os bots de inteligência artificial são preparados para manter conversas divertidas e que entretêm o consumidor, quebrando barreiras emocionais que atrapalham as vendas.

Maior o engajamento e satisfação dos clientes

Grande parte das reclamações com atendimento se deve ao fato de que nem sempre os atendentes conseguem se manter neutros e imparciais durante um contato. Em outros casos, a demora e a dificuldade para receber uma resposta também são motivadores.

Com a implantação dos chatbots, uma empresa de caixa de correio para condomínio preço pode eliminar as duas situações.

Os consumidores podem resolver problemas emergenciais fora do horário comercial sem depender do atendimento de um funcionário, trazendo mais autonomia para o cliente, como já foi mencionado.

Os bots respondem rapidamente a perguntas frequentes dos clientes e ajudam a resolver problemas básicos, o que aumenta a satisfação do cliente e economiza tempo dos funcionários.

Além disso, sendo completamente mecânicos, os robôs de atendimento mantêm a constância no tom e linguajar, oferecendo opções e permitindo que os clientes conduzam o atendimento.

O uso de automatização, em resumo, ajuda a aumentar a produtividade, eficiência, satisfação dos clientes e número de vendas da sua empresa, ao mesmo tempo que reduz custos, permite que os atendentes executem outras tarefas e diminui a incidência de erros.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.