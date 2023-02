Como a aplicação de Data Science pode melhorar seus negócios

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2023.

A base para o crescimento de qualquer negócio é a análise dos dados da sua empresa. O Data Science, ou ciência de dados, é o caminho para coletar informações sobre o seu empreendimento e nicho e organizá-los de forma a impulsionar o seu crescimento.

Se fizermos um comparativo com os procedimentos em um laboratório, o Data Science seria a análise dos resultados de um exame para chegar a um diagnóstico e, a partir daí, tratar o paciente com o protocolo adequado.

Assim como a melhor forma de trabalhar em altura é pelo acesso por corda, o jeito mais indicado para entender como seus clientes respondem à sua marca é uma análise aprofundada dos dados que a sua empresa gera no mercado.

Dessa forma, usando as inovações tecnológicas ao seu favor, é possível atender a sua massa consumidora cada vez melhor e estreitar a relação com os clientes, resultando em mais vendas e maior lucratividade para o seu negócio.

Neste artigo, entenda o que é Data Science e como esse campo de estudos pode ajudar a sua empresa a crescer com bases sólidas.

O que é Data Science?

Data Science é uma área interdisciplinar que combina ciência de dados, matemática, estatística e computação para extrair informações úteis de grandes conjuntos de dados.

O objetivo do Data Science é transformar dados brutos em informações valiosas que possam ser usadas para tomar decisões informadas e melhorar os resultados dos negócios.

Cientistas de dados usam técnicas de machine learning (inteligência artificial que permite previsão de padrões), mineração de dados e outras ferramentas para analisar dados complexos e descobrir padrões e tendências de mercado.

Eles trabalham com uma ampla gama de dados, incluindo dados comerciais, financeiros, sociais, geográficos, entre muitos outros, para ajudar empresas e organizações a tomar decisões embasadas em dados verificáveis.

O Data Science não é restrito aos negócios. Algumas aplicações do Data Science em diferentes segmentos são:

Detectar a tendência de um paciente a doenças;

Minimizar riscos e prejuízos nos investimentos;

Fazer a previsão do tempo;

Identificar padrões na natureza e ajudar a ciência a protegê-la.

Uma empresa que presta o serviço de instalação de CFTV pode usar o Data Science para identificar se os clientes estão satisfeitos com o serviço, se há alguma brecha que pode ser fechada, se há recomendações feitas a outros consumidores, etc.

Esse recurso pode ser utilizado para diversas finalidades, e é recomendado que o processo todo, desde a captura dos dados até sua análise de acordo com critérios bem definidos, seja computadorizada.

Assim, evitam-se erros que podem comprometer toda a pesquisa e, consequentemente, as ações tomadas diante desses resultados.

Como o Data Science pode ajudar os seus negócios?

Da mesma forma que uma viga de madeira sustenta a estrutura da laje de uma casa, a análise de dados dá suporte para decisões inteligentes e realmente efetivas dentro das empresas.

A análise de dados ajuda as empresas a tomar decisões baseadas em informações concretas e não apenas em intuições ou suposições. O Data Science também permite identificar pontos de melhoria nos processos e otimizá-los.

Por sua capacidade de identificar e prever novos padrões, a ciência de dados pode indicar quais serão as novas demandas do mercado, ajudando as empresas a se prepararem para picos e diminuições na procura.

Além disso, esse estudo pode ser utilizado para segmentar o público-alvo e personalizar as estratégias de marketing e vendas para atender às necessidades específicas de cada grupo, bem como identificar oportunidades de crescimento para a empresa.

Com todas as informações obtidas através da aplicação do Data Science, as empresas podem aumentar consideravelmente a sua eficiência, melhorando seus produtos e serviços de acordo com as expectativas dos consumidores.

Como aplicar o Data Science na sua empresa?

A utilização de Data Science nos negócios depende do objetivo específico da empresa, mas as possibilidades são vastas e incluem desde análise das vendas até a identificação de riscos.

É importante ter uma equipe capacitada e ferramentas adequadas para obter os melhores resultados. Empresas especializadas podem ser contratadas para fornecer esse serviço com mais efetividade.

O campo de atuação dos cientistas de dados é amplo e a sua empresa precisa de um, mas caso você ainda tenha dúvidas a respeito do que ele pode fazer pelo seu negócio, confira algumas das aplicações do Data Science no mundo dos negócios.

Análise de dados de vendas

Para uma empresa que presta o serviço de portaria terceirizada, saber quais são os picos de vendas e quando os clientes não estão tão interessados no serviço é essencial.

Ao identificar os períodos com mais procura, a empresa pode se preparar para contratar funcionários temporários, reforçar seus sistemas ou mesmo evitar fazer agendamentos com mais clientes do que é capaz de atender.

E em épocas de menor procura, os responsáveis pela gestão podem alocar mais verba e recursos para ações de marketing e fidelização dos clientes que já estão ativos.

Previsão de demanda

Assim como no caso anterior, a ciência de dados é uma ferramenta fundamental para que os empreendimentos se preparem para as diferentes fases do mercado.

Ao fazer um projeto de uma casa com grande área de lazer externa, o arquiteto pode incluir na lista de coisas que os moradores precisarão comprar uma tela para piscina.

Isso porque, por conhecer os ciclos da natureza e o comportamento dos clientes, ele sabe que, no inverno, a piscina não será usada e precisará de proteção contra sujeira e acidentes.

É o que acontece com as demandas do mercado. Em certos períodos, determinados serviços e produtos são mais buscados do que outros.

Isso pode acontecer de forma cíclica ou pontual, mas o que permite que a empresa saiba qual será a demanda do próximo semestre, por exemplo, são as análises dos dados dos clientes.

Ao saber que uma grande franquia de filmes de super-heróis estará de volta aos cinemas, movimentando milhares de fãs, uma fábrica de brinquedos pode se preparar para atender aos consumidores que buscarão por itens relacionados aos filmes.

Segmentação de clientes

A análise de dados pode ajudar a segmentar o público alvo e personalizar as estratégias de marketing e vendas para atender às necessidades específicas de cada grupo.

Com as informações obtidas pelos cientistas de dados, as empresas conseguem classificar os clientes em grupos com base em características comuns, como hábitos de compra, localização geográfica, perfil demográfico, etc.

Outra função é referente ao marketing. Ao identificar quais são os clientes que pesquisam por “grama sintética preço” na internet, os fabricantes desse tipo de produto podem fazer campanhas direcionadas nas redes sociais e até mesmo nos próprios buscadores.

Estratégias de marketing digital se baseiam nas informações obtidas através desses dados para agrupar clientes e disparar e-mails e anúncios de acordo com o comportamento daquele consumidor.

O mesmo acontece com o famoso algoritmo das redes sociais, que orienta as indicações feitas aos usuários de acordo com o que ele já consome ou pesquisa, mesmo que em outras plataformas.

Otimização de processos de negócios

O levantamento de dados internos de uma empresa pode dizer muita coisa sobre os resultados externos que ela gera.

Suponha que uma fábrica de disjuntores para tomadas se queixa de baixa produtividade. Uma investigação indica que, em sua linha de produção, ainda são usadas máquinas antigas que dependem de controle manual.

Ao perceber esse problema, a fábrica pode fazer a substituição dessas máquinas por equipamentos mais modernos e intensificar a produção, ao mesmo tempo que permite que seus funcionários sejam direcionados para tarefas mais importantes.

A análise de dados ajuda em processos desse tipo, permitindo a otimização das tarefas da empresa, menor margem para erros e resultados ainda mais satisfatórios.

Análise de métricas

As métricas são nada mais do que dados específicos que trazem alguma informação referente ao marketing, tráfego do site, comportamento dos clientes nas redes sociais, etc.

As empresas podem usar o Data Science para analisar métricas para monitorar o desempenho das ações de marketing e posicionamento da marca no mercado, possibilitando melhorias consideráveis na comunicação e vendas.

Cada objetivo pede que uma métrica diferente seja considerada, portanto, ter uma visão clara do que se precisa saber é fundamental para o sucesso da aplicação do Data Science.

Análise de risco

O Data Science também pode ser usado para analisar riscos em negócios, como a avaliação de risco financeiro ou a identificação de fraudes.

Assim, até mesmo os gestores de uma fábrica de caixa de correspondência para condomínio conseguem ter uma visão clara do cenário e conseguem criar estratégias para evitar prejuízos graves, chegando até à falência da empresa.

Funciona como, na economia doméstica, ao observar as contas dos meses anteriores para ter noção do padrão de gastos da família é possível se programar financeiramente para o mês seguinte.

A ciência de dados é um campo de estudos matemáticos e estatísticos que pode trazer informações valiosas para o seu negócio. Busque a assistência de um cientista de dados profissional para fazer uma leitura segura e ajudar a orientar as decisões da sua empresa.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.