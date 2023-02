Saiba como aplicar comunicação integrada na sua empresa

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2023.

Você sabe o que é comunicação integrada? Pode até ser que você nunca tenha ouvido falar desse termo, mas saiba que ela faz parte da sua e da vida de todos.

Para entender melhor sobre a comunicação integrada, é preciso avaliar o cenário em que vivemos atualmente, afinal, a maneira como todos se conectam tem mudado muito com o passar do tempo.

Tente imaginar como era a vida das pessoas a 20 anos atrás, não tínhamos nem metade da tecnologia que temos hoje, sem contar que não vivíamos conectados, ou melhor, nem imaginávamos que poderíamos viver em contato com o mundo todo por uma tela.

Nessa época os principais meios de comunicação on-line eram feitos através de e-mail e telefone, quem lembra como era uma dificuldade falar com alguém de outro estado, enfim, fato é que as estratégias de marketing eram voltadas apenas para esses canais.

Graças a tecnologia isso tem mudado muito e no ano de 2023, existem diversos meios de comunicação, hoje podemos nos comunicar por:

Redes sociais;

Aplicativos de mensagens;

Chats;

Aplicativos de chamadas;

Entre outros.

Entre outros meios, com isso surgem novas demandas nas estratégias, fazendo com que as empresas comecem a participar dessas plataformas, para conseguir se comunicar com o seu público.

É justamente nesse momento que a comunicação integrada surge, ela possibilita a associação de canais permitindo que a empresa consiga exercer um papel ativo e influente dentro desses canais de comunicação.

Isso faz com que a empresa construa um relacionamento mais sólido com o cliente, além de melhorar toda experiência, dessa forma quando um consumidor precisar tirar uma dúvida sobre o mini porta pallet que comprou, ficará mais fácil se comunicar com a empresa.

Para entender um pouco mais sobre a comunicação integrada funciona e como ela melhora essa relação entre cliente e empresa, continue lendo esse artigo, separamos tudo que você precisa saber sobre o assunto.

O que é comunicação integrada?

Antes de tudo vamos entender melhor sobre o que se trata essa tal de comunicação integrada, saiba que esse é o processo de planejar e executar ações em diferentes canais.

Quando uma empresa de tinta epóxi para piso, por exemplo, faz essa interligação de estratégias e discursos, consegue:

Fortalecer a sua marca;

Criar e consolidar sua identidade diante do seu público;

Garante um bom posicionamento no mercado.

Quando o planejamento de comunicação é feito de maneira integrada, a marca consegue entender de forma ampla as ações de comunicação pensadas e desenvolvidas na organização, isso faz muita diferença na comunicação.

A comunicação integrada tem o objetivo de articular o marketing, através de um plano de comunicação, que utiliza os diferentes canais de comunicação para manter a conexão marca-cliente.

Por exemplo, uma empresa de seixos para jardim, irá criar uma identidade através do uso de diferentes canais de comunicação como:

Utilização de estratégias de e-mail marketing;

Criando conteúdo para as redes sociais;

Criando campanhas publicitárias para sites, TV, revistas.

O grande objetivo das estratégias de comunicação integradas é criar uma boa imagem da empresa perante aos consumidores, por isso que além de uma boa propaganda a comunicação integrada deve se atentar ao atendimento aos clientes.

Por isso é crucial que o mesmo padrão de comunicação e divulgação seja mantido, um consumidor de uma empresa de palete PBR, precisa ser atendido de maneira rápida em uma rede social ou pelo telefone.

Essa é uma tarefa bem difícil, visto que existe uma multiplicidade de canais com peculiaridades diversas, mas se uma empresa pretende crescer e criar uma imagem positiva no mercado, precisa atender essas necessidades.

Importância da comunicação integrada nas empresas

Como já dito no começo deste artigo, o mercado está em constante evolução e acima de tudo o perfil do consumidor tem mudado muito, hoje esse cliente consegue expressar sua opinião e com isso influenciar outras pessoas.

Por isso, se um cliente gostar de uma marca de tijolo refratário, ele irá comunicar toda sua experiência com o produto, por isso ter uma boa imagem no mercado e conseguir integrar toda comunicação da empresa, faz total diferença.

Quando você adota a comunicação integrada consegue se beneficiar de várias formas, como:

Ajudar a prevenir ruídos e informações desencontradas;

Reforçar a imagem da marca diante o seu público;

Impactar a percepção dos clientes referente a sua empresa;

Diminuir chances de crises internas;

Construir posicionamento sólido da marca;

Diminuir inverdades entre o público interno;

Sucesso nas campanhas de marketing;

Aumento das vendas.

Todos esses benefícios ajudam a sua empresa a se destacar no mercado em meio aos seus concorrentes, ajudando a construir uma imagem cada vez mais sólida da sua empresa.

Comunicação integrada: como aplicar?

Agora que você já entendeu o conceito de comunicação integrada e como ela é importante para as marcas, saiba como aplicar no seu negócio.

Saiba que essa é uma estratégia que pode ser utilizada em qualquer segmento, desde porta de enrolar manual até uma loja de artigos religiosos, afinal, é a comunicação integrada que irá firmar o seu empreendimento no mercado.

Conheça bem seu público

Para que a comunicação integrada funcione da melhor forma você precisa conhecer o seu público, não tem outra forma é só através desse conhecimento que você saberá o que eles esperam da sua marca.

Quando uma empresa de galpão metálico, por exemplo, conhece as particularidades do seu público-alvo, consegue dar início ao planejamento da estratégia de comunicação integrada.

Afinal, quanto melhor uma empresa compreender sua persona, mais ela poderá investir em ações que sejam efetivas para aprimorar toda relação do cliente com a marca e a jornada de compra.

Sem contar que quando a empresa conhece o seu cliente, sabe exatamente em quais canais de comunicação investir, conseguindo atingir as pessoas certas para o seu negócio.

Defina suas capacidades e objetivos

Antes de qualquer coisa é fundamental que você trace uma estratégia, isso que vai te guiar para criar um modelo de comunicação integrada que realmente funcione e seja efetivo, de nada adianta sair criando contas sem nenhum conhecimento.

Portanto antes de criar um canal de comunicação com o seu cliente, se atente ao que você quer transmitir e qual imagem você quer passar através dos seus conteúdos, lembrando que publicar na internet não é tão fácil como parece.

Lembre-se que é através desses canais de comunicação que as pessoas irão conhecer a sua marca, por isso é crucial que tudo que for postado tenha qualidade.

Além disso, é preciso que você defina quais são as capacidades da empresa e saiba até onde é possível chegar, de acordo com a sua realidade, todo planejamento deve ser feito de forma consciente com metas de curto, médio e longo prazo.

Após definir os objetivos, saiba quais são as melhores plataformas para alcançá-los, com isso você consegue se planejar, ter um panorama de toda estratégia, além de otimizar os recursos que serão usados na comunicação integrada.

Integre seus canais

E por último mas não menos importante você precisa integrar os seus canais, como o próprio nome da estratégia sugere é uma comunicação integrada, por isso esse deve ser um fato determinante.

Com todos os canais já definidos, chega o momento de integrá-los, com isso você garante a continuidade da comunicação, sem lidar com barreiras impostas pela distância e multiplicidade das plataformas.

Por exemplo, uma empresa de trabalho em altura que deseja realizar essa integração, conta com diversas maneiras para executar essa estratégia, podemos destacar a omnichannel com uma das principais.

Para que essa estratégia funcione de fato a marca precisa, garantir uma comunicação personalizada, rápida e principalmente eficaz, em todos os seus canais de comunicação, isso faz com que o cliente tenha uma excelente experiência com a empresa.

Por isso que para atingir esses resultados, você pode contar com ferramentas de automação de marketing, elas irão te ajudar a realizar todo esse sistema de integração.

Essa integração permite com que a empresa tenha maior controle desses canais, fazendo o gerenciamento deles em um só lugar, o que aumenta a produtividade das equipes.

A comunicação integrada é uma realidade que vem crescendo ano após ano no mercado, afinal, os clientes mudaram e sua forma de se comunicar com as empresas também, por isso é fundamental que os empreendimentos entendam essa demanda do mercado.

Se adequar às tendências e necessidades dos clientes é crucial para que as empresas permaneçam no mercado, caso contrário poderá acabar perdendo espaço para a concorrência, nessa nova era digital a reputação da marca diz muito sobre o negócio.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.