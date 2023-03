Aprenda como fazer lavagem nasal em criança sem causar pânico no seu filho!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2023.

Como fazer lavagem nasal em criança?

Quantas vezes pode fazer lavagem nasal?

Qual é a quantidade de soro para lavagem nasal em criança?

Por que a prática é essencial?

Essas e outras perguntas serão respondidas, mais adiante, neste artigo.

Em suma, a limpeza e a manutenção da umidade na narina são importantes para melhorar a respiração do pequeno.

Adicionalmente, essa prática traz outros benefícios. Os principais são:

– Eliminação do excesso de muco;

– Facilitação de absorção de medicamentos tópicos;

– Remoção de partículas de sujeiras ou alérgenos que ficam na mucosa;

– Redução da tosse associada à coriza;

– Prevenção de infecções respiratórias.¹

Para ajudar a entender mais sobre esse tema, preparamos um artigo completo.

Aprenda agora mesmo como fazer lavagem nasal com soro em criança.

Boa leitura!

Quando usar um descongestionante nasal para criança?

O seu filho está com a narina congestionada e tem dificuldade para respirar? Então, esse é o melhor momento para usar um produto nasal infantil.²

Grande parte dos casos de obstrução nasal está associado a infecções virais e processos alérgicos.²

A vista disso, as principais causas do nariz entupido da criança são:²

– Alterações climáticas, como clima frio e seco;

– Gripe;

– Sinusite;

– Rinite;

– Resfriado;

– Outras alergias.²

Ademais, calcula-se que, anualmente, 20% a 30% das crianças sejam infectadas em cada epidemia.⁴

Entre as queixas mais comuns desse cenário, podemos destacar a obstrução nasal.

Essa condição também leva a distúrbios do sono, como o crescimento do número de despertares, que prejudica a qualidade de vida do pequeno em casa e na escola.²

Ao mesmo tempo, a criança apresenta fadiga, irritabilidade, hiperatividade, agressividade, déficit de memória e sonolência diurna. ²

Logo, é essencial contar com tratamento adequado que atue para facilitar a respiração da criança.²

Crescem casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças, diz Fiocruz

Casos de síndrome respiratória aguda grave cresceram no país em crianças e adolescentes, sobretudo, na faixa etária entre 5 e 11 anos, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). ³

Nesse cenário, o uso de um descongestionante nasal para criança é cada vez mais indispensável. ³

Além disso, o Coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, reforça outras orientações para os pais e responsáveis:³

“Por se tratar de crescimento restrito ao público infantil e temporalmente associado ao retorno às aulas após as férias escolares.

Portanto, o cenário atual reforça a importância de cuidados mínimos como boa ventilação das salas de aula e respeito ao isolamento das crianças com sintomas de infecção respiratória para tratamento adequado e preservação da saúde da família escolar”, alerta. ³

Como fazer lavagem nasal em crianças?

Aqui está um passo a passo completo para te ensinar como fazer lavagem nasal em criança, com um descongestionante nasal:¹

– Remova o excesso de secreções do nariz da criança;

– Coloque o soro em temperatura ambiente em uma seringa ou chaleira nasal;

– Posicione a ponta do dispositivo na entrada da narina

– Incline a cabeça da criança levemente para a frente;

– Despeje o soro em pequenas quantidades para que saia pela outra narina da criança. ¹

Ao concluir, certifique-se de que não há mais líquido na narina do seu filho e limpe o excesso delicadamente com um lenço, caso necessário. ¹

Quantas vezes pode fazer lavagem nasal em crianças?

A limpeza nasal pode ser feita em qualquer período do dia, sempre que houver necessidade, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).¹

Hoje, com a evolução dos dispositivos, a dose e a pressão são administradas em quantidade adequada.¹

Ademais, eles contêm meios de impedir a introdução de microrganismos nas soluções, evitando a contaminação. ¹

Quais são os desafios da lavagem nasal com soro em criança?

Um obstáculo que os pais e responsáveis podem esbarrar na hora da aplicação do soro é o incômodo e a rejeição das crianças aos dispositivos de irrigação nasal utilizados, como o neti pot.¹

A nossa dica, para essas situações, é usar um spray nasal seguro, um procedimento de mais fácil manuseio. ¹

Entendido como fazer lavagem nasal em criança, provavelmente, você está com dúvidas sobre qual é o melhor descongestionante para o seu filho, não é mesmo? ¹

Descubra, a seguir!

Qual é o melhor descongestionante nasal para criança?

O descongestionante nasal infantil, como vimos, é o uso de uma solução salina para higienização, desobstrução das narinas e também prevenção dessas situações.

Se você está buscando uma alternativa que se encaixe nessa descrição, saiba que pode contar com o Blusoro Jet para auxiliar a saúde e o bem-estar dos pequenos.⁵

O Blusoro Jet está indicado como fluidificante e descongestionante nasal infantil. Ele possui um jato suave e contínuo e um bico anatômico que permite a aplicação em qualquer posição em crianças e bebês.⁵

A sua formulação é feita à base de cloreto de sódio a 0,9%, sem conservantes. Por não conter nenhuma substância vasoconstritora, ele não possui riscos de intoxicações, logo o seu uso não sofre restrições.⁵

Resumindo, ele é uma solução que age fluidificando a secreção nasal, favorecendo a eliminação do muco e descongestionando o nariz.⁵

Com isso, auxilia no tratamento de sintomas nasais comuns de gripes, resfriados e outras alterações respiratórias, como rinite e sinusite.

Ah, também pode ser usado para a limpeza nasal diária.⁵

Confira os detalhes deste produto no nosso site e verifique com o seu médico a possibilidade de utilizar essa solução salina, tipo descongestionante nasal infantil em spray, para acabar com a congestão nasal do seu filho!⁵

Blusoro. cloreto de sódio. Indicações: fluidificante e descongestionante nasal. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199/2006 AFE nº 1.07817-7. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. outubro/2022.4

Referências consultadas

SBP. Limpeza nasal: como fazer?. Disponível em: <https://www.spsp.org.br/site/asp/recomendacoes/Rec91_PedAmbulatorial.pdf>. Acesso em: outubro, 2022. SBP. Obstrução nasal na infância. Disponível em: <https://www.spsp.org.br/site/asp/recomendacoes/Rec_62_Otorrino.pdf>. Acesso em: outubro, 2022. CNN. Crescem casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/crescem-casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-em-criancas-diz-fiocruz/>. Acesso em: outubro, 2022.