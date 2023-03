Como aumentar a serotonina no organismo e ser mais feliz?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2023.

Há quem chame a serotonina e outros neurotransmissores, como adrenalina, noradrenalina

e dopamina de “hormônios da felicidade”. Isso pode ser explicado. Afinal, todos eles atuam diretamente no sistema nervoso central, regulando as emoções ². Por isso, muitas pessoas buscam como aumentar a serotonina para ter uma vida mais leve e feliz.

Afinal, viver de bom humor e com bem-estar em alta é ótimo, não é mesmo? E a boa notícia é que tem como aumentar a serotonina de forma natural com a adoção de alguns hábitos alimentares e de estilo de vida!

Quer saber como? Leia este texto até o final e descubra o que é serotonina, para que serve esse neurotransmissor e como elevar a sua concentração no corpo diariamente.

O que é e para que serve a serotonina, afinal?

A serotonina faz parte de um grupo de neurotransmissores, que inclui também a adrenalina, noradrenalina e dopamina. Ela é ativada a partir de aminoácidos, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Sendo que este último é o responsável pela sua sintetização no organismo ¹⁶.

Ela possui diversas funções no corpo, principalmente as relacionadas à regulação das emoções, do humor e das alterações de comportamento, como a ansiedade, a depressão, o sono, o apetite, a agressividade, entre outros ¹⁶.

Além disso, a serotonina desempenha um papel sobre a regulação gastrointestinal, da sede e do balanço energético ¹ e da formação da memória ².

Aproximadamente 95% da serotonina no corpo é produzida no intestino, que possui ligação direta com o sistema nervoso ¹.

Portanto, o que causa a falta de serotonina no cérebro são as disfunções no sistema nervoso, na alimentação e nos hábitos adotados na rotina ¹.

Como aumentar a serotonina no organismo?

Para saber como aumentar a serotonina no organismo, é preciso, antes de mais nada, conhecer algumas dicas. Não há segredo. Basta adicionar alguns comportamentos e alimentos na sua rotina para que os níveis desse neurotransmissor ajam a favor da sua felicidade e do seu bem-estar físico e mental.

1 – Alimentação

Uma das principais formas de aumentar a serotonina corporal é por meio de determinados alimentos. Estudos comprovam que humanos e animais tiveram a elevação desse neurotransmissor no cérebro a partir de uma dieta composta por macronutrientes, como proteínas, carboidratos e aminoácidos isolados, como o triptofano ¹⁶.

Ou seja, esses macronutrientes não apenas fornecem energia ao organismo, mas também atuam como precursores de várias substâncias neuroativas, fundamentais para o bom funcionamento do sistema nervoso ².

Confira, agora, os alimentos indicados para aumentar a serotonina naturalmente.

Triptofano

O triptofano é um aminoácido essencial que atua na produção de serotonina e é eficaz contra sintomas de ansiedade. Quando reunido com vitaminas do complexo B, há uma melhora no desenvolvimento do sistema nervoso e na estabilização do humor ⁴.

Micro e macronutrientes se unem ao triptofano para ajudar a produzir a serotonina, como carboidratos, proteínas e as vitaminas B3 e B6 ⁴.

Ele pode ser encontrado em alimentos como banana, leite, ovo, queijo, grãos e cereais integrais, peixes (atum e salmão principalmente) e carnes de peru e de frango ⁶,⁷,⁸.

Carboidratos e fibras

Como mencionado acima, os carboidratos também têm o poder de aumentar a serotonina no organismo. Principalmente quando associado à ingestão de fibras alimentares.

Afinal, elas contribuem para que o corpo absorva mais lentamente os carboidratos, mantendo os alimentos dentro do estômago por mais tempo, controlando o nível desse neurotransmissor no corpo ⁴.

Ômega 3

Pesquisas também mostraram que o ômega 3 (ou ácido graxo) atua contra a ansiedade e o risco de depressão ⁴,¹⁷.

Ele é encontrado principalmente em peixes ou óleo dos próprios peixes, como bacalhau e salmão, frutas secas, vegetais, linhaça e soja ⁹,¹⁰.

Aminoácidos e Vitamina C

A fenilalanina e a tirosina têm como função ativar a serotonina e também contribuem na produção de dopamina, que age contra a depressão. Suas principais fontes alimentares são leite e derivados, banana, abacate, sementes de abóbora e tofu ⁴.

Já a vitamina C participa do metabolismo desses aminoácidos, estimulando o bom funcionamento do corpo . Ela é encontrada em alimentos como frutas cítricas ⁴.

2 – Massagem

Tem como aumentar a serotonina de forma natural por meio de atividades de bem-estar e relaxamento, como a massagem ¹⁰,¹¹.

Uma prova disso foi um estudo realizado com um grupo de mulheres que, durante 20 minutos, recebeu massagem duas vezes por semana. Depois de quatro meses foi constatado que houve redução de ansiedade, estresse e depressão ¹⁰,¹¹.

3 – Exercícios físicos

A prática regular de exercícios físicos estimula a liberação de neurotransmissores, como a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina ⁵.

Pesquisas relataram que houve significativo aumento da serotonina no organismo com a realização de atividades de menor intensidade ¹².

4 – Ambientes ao ar livre

Alguns especialistas acreditam que a pele produza serotonina baseando-se no fato de que ela foi encontrada nos tecidos da derme ¹³.

Uma pesquisa relatou que houve aumento do neurotransmissor em mulheres que apresentavam baixo nível de humor. Por isso, acredita-se que a exposição possa aumentar a serotonina no corpo ¹⁴.

5 – Pensamento positivo

Há muitos estudos que buscam compreender como a forma que as pessoas pensam altera a regulação das emoções. Um deles constatou que o humor negativo pode ser fator de risco para várias doenças, como a coronariana ⁵.

Ou seja, quando há uma mudança de perspectiva e passa-se a olhar o lado bom das situações cotidianas, o corpo produz mais serotonina, promovendo um maior bem-estar e estado de felicidade ¹⁵.

6 – Meditação

Por último, destacamos o poder da meditação em aumentar a produção desse neurotransmissor no organismo. Ela contribui também na liberação de dopamina, que também é responsável pela sensação de prazer e pela regulação da memória e da motivação ¹².

Percebeu como é simples e prático investir em hábitos que aumentem o estado de bem-estar e felicidade no dia a dia? Por isso, programe-se para inserir essas atividades aos poucos na rotina, sentindo a mudança no humor e no prazer de viver.

Isso afeta diretamente a saúde física e mental e contribui para um envelhecimento mais saudável. Se precisar de uma ajuda maior, consulte um médico e veja como o suplemento de triptofano e vitaminas do complexo B auxiliam a produção dos “hormônios da felicidade”!

Este texto foi escrito pela equipe da Vitasay, empresa pioneira de multivitamínicos no Brasil, que oferece uma linha exclusiva de vitaminas e minerais para pessoas acima de 50 anos.

Referências consultadas