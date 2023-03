Descongestionante nasal infantil: qual é o melhor? Descubra!

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2023.

De maneira prática e didática, você aprenderá como usar o descongestionante nasal infantil.

Aqui, reunimos desde conceitos até dicas práticas para implementar em seu dia a dia, garantindo a segurança do seu filho.

Ficou interessado?

Continue conosco e aprenda como funciona o descongestionante nasal para crianças.

O que é um descongestionante nasal infantil?

O descongestionante nasal infantil é um fármaco que compõe o grupo dos estimulantes adrenérgicos ou adrenomimétricos, cuja principal função é diminuir o bloqueio nasal provocado por doenças como rinite alérgica. ¹

Esse tipo de medicamento, que pode ser dividido em oral e tópico, traz alívio a curto prazo para a congestão nasal, contribuindo para a redução de sintomas como gripes, resfriados, rinite, sinusite e outras reações alérgicas.¹

Contudo, algumas soluções são formuladas com ingredientes que não são indicados para os pequenos, o que resulta em problemas de saúde, caso seja oferecida em excesso.¹

Dito isso, é vital compreender como funcionam as alternativas disponíveis e buscar por opções salinas (como veremos mais adiante) ou aqueles que não trazem risco para as crianças. ¹

Isto é, somente com um acompanhamento de um pediatra você poderá ter certeza de que está usando o fármaco adequado para o seu filho.¹

Quais são os tipos de descongestionante nasal infantil?

Como vimos acima, a lavagem nasal com solução salina é um método seguro e eficaz na higienização do nariz de crianças e bebês.¹

A propósito, um estudo revelou que o uso contínuo de um spray nasal de maneira preventiva diminui significativamente os quadros de infecções virais, os sintomas e duração desses. ¹

Para tal finalidade, você pode encontrar várias opções no mercado. Mas quais são as mais indicadas?¹

A seguir, apresentamos quatro tipos de medicamentos em formas farmacêuticas tópicas nasais, confira:¹

Frasco com conta-gotas

É uma opção de baixo custo;

Contém risco de contaminação;

Exige ajuda de terceiros para a aplicação;

Sua medida é imprecisa.¹

Frasco gotejador

É uma alternativa com baixo custo;

Reúne os mesmos pontos negativos do frasco com gotas;

Não oferece uma higiene adequada.¹

Bomba de spray nasal

Proporciona a produção de um jato padrão;

É uma técnica que não requer ajuda de outras pessoas;

Abrange grande área de superfície;

Traz risco de contaminação para os modelos nos quais o bico não é removível;

A ponta do frasco fica obstruída com o uso contínuo.¹

Spray nasal

Oferece um jato padrão;

Não demanda a ajuda de terceiros;

Envolve grande área de superfície;

Capacidade de um jato regular do produto, o que resulta em uma limpeza nasal eficaz;

Alguns modelos contêm um bico aplicador de forma anatômica;

Como desvantagem, temos a possibilidade de contaminação em aparelhos nos quais o bico não é removível.¹

Podemos concluir, portanto, que a lavagem nasal com solução salina é um ótimo descongestionante para crianças.¹

Aliás, um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) revelou uma melhora gradual na qualidade de sono e na respiração dos pequenos. Também não foi observado efeito colateral nas crianças.¹

Como usar descongestionante nasal infantil?

Estamos na metade deste artigo e, agora, você aprenderá como usar o descongestionante nasal infantil.¹ ²

A seguir, separamos um passo a passo descomplicado, que pode ser feito em sua própria residência. ¹ ²

Como exemplo, vamos usar o Blusoro Jet, uma solução de cloreto de sódio que atua como um descongestionante nasal infantil em spray.¹ ²

Confira os procedimentos:

Retire a tampa protetora e despreze o primeiro jato;

Coloque o bico aplicador anatômico em uma das narinas;

Incline a cabeça do seu filho sobre o ombro para o lado externo contrário à narina que está com o bico aplicador;

Pressione a base do bico para começar a aplicação;

Levante a cabeça da criança para que as secreções sejam removidas;

Retire o excesso do produto e secreções com o auxílio de um lenço higiênico ou aspirador nasal (nos bebês) ou assoando o nariz (no caso de crianças maiores).¹ ²

Viu como é fácil usar o descongestionante nasal infantil?

Contudo, é preciso ter atenção a outros cuidados, como veremos adiante!

Orientações complementares

Para ter sucesso com a aplicação do descongestionante, você deve:

Repetir o processo anterior na outra narina;

Aplicar o descongestionante em um período curto, para não prejudicar a respiração das crianças de colo (bebês);

Lavar e secar o bico após o uso;

Aplicar em cada narina diversas vezes ao longo do dia ou de acordo com as orientações do pediatra da criança. ¹ ²

Qual é o melhor descongestionante nasal infantil?

O descongestionante nasal infantil, como vimos, é o uso de uma solução salina para higienização, desobstrução das narinas e prevenção dessas situações.³

Se você está buscando uma alternativa que se encaixe nessa descrição, saiba que pode contar com o Blusoro Jet para auxiliar a saúde e o bem-estar dos pequenos.³

O Blusoro Jet está indicado como fluidificante e descongestionante nasal infantil. Ele possui um jato suave e contínuo e um bico anatômico que permite a aplicação em qualquer posição em crianças e bebês.³

Conheça a formulação do Blusoro

A sua formulação é feita à base de cloreto de sódio a 0,9%, sem conservantes. Por não conter nenhuma substância vasoconstritora, ele não possui riscos de intoxicações, logo o seu uso não sofre restrições.³

Resumindo, ele é uma solução que age fluidificando a secreção nasal, favorecendo a eliminação do muco e descongestionando o nariz.³

Com isso, ele auxilia a tratar os sintomas nasais comuns de gripes, resfriados e outras alterações respiratórias, como rinite e sinusite. Ah, além disso, também pode ser usado para a limpeza nasal diária.³

Confira os detalhes deste produto no nosso site e verifique com o seu médico a possibilidade de utilizar essa solução salina, tipo descongestionante nasal infantil em spray, para acabar com a congestão nasal do seu filho!³

Referências consultadas