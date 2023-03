3 Dicas para quem está iniciando no mundo das apostas

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2023.

Se você é um apostador iniciante, é muito importante que ao dar seus primeiros passos, você faça do jeito certo. Para lhe ajudar com isso, estamos trazendo 3 dicas para quem está iniciando no mundo das apostas.

Como começar a apostar?

Se você está interessado em realizar apostas e quer transformar seus palpites em dinheiro, você precisa se cadastrar em um site de apostas seguro e confiável.

O pessoal do site Terror das Bets são especialistas no assunto, e possuem diversas indicações de casas de apostas totalmente confiáveis com direito a bônus de boas-vindas.

Qualquer uma dessas plataformas indicadas por eles são de total segurança para o apostador.

Escolha a que mais lhe agradar e se cadastre.

Uma observação:

É normal que, ao abrir uma conta no site de apostas, seja pedido documentos como CPF, RG ou até comprovante de residência.

Aliás, você está se cadastrando em uma plataforma que permite a realização de transações financeiras.

Ou seja… para a sua segurança, e, para a segurança da casa de apostas, é necessário que haja essa verificação de documentos.

Quais são os primeiros passos que um apostador precisa dar?

Um apostador iniciante não deve colocar seu dinheiro em jogo antes de estudar muito bem o universo das apostas.

É essencial que essa pessoa busque por conhecimento nessa área, e, depois de ler muito conteúdo e entender como funcionam os mercados, daí sim, se aventurar e realizar suas primeiras apostas.

E, nada melhor do que algo desse tipo para auxiliar o apostador iniciante: Guia definitivo para começar a apostar.

Separe um tempo, pegue caderno e caneta para realizar suas anotações, e estude a fundo o conteúdo.

Dicas para quem está iniciando no mundo das apostas

Se você já deu seu pontapé inicial, ou se está pensando em começar, leia atentamente essas 3 dicas sobre as apostas. Temos certeza de que elas serão úteis para você.

Dica 1: Comece sabendo exatamente o que é gestão de banca e faça a gestão de banca

Gestão de banca é um termo muito utilizado no meio das apostas, e, você vai ouvir muitos apostadores falando sobre isso, você vai ler muito conteúdo que menciona esse termo.

Mas afinal, o que é gestão de banca?

Gestão de banca é a forma com que você administra o seu dinheiro dentro do site de apostas.

Realizar essa gestão é de extrema importância para manter sua banca saudável financeiramente, e, ter vida longa no mundo das apostas.

Vou exemplificar um tipo de gestão de banca para você entender melhor:

Vamos supor que você depositou R$100 no site de apostas (a sua banca é de 100 reais);

Então, você divide esses R$100 em 50 unidades (a sua gestão de banca é de 50 unidades);

100/50 = 2 (cada unidade da sua banca representa R$2);

Cada aposta que você realizar, utilizando 1 unidade, será uma aposta de 2 reais.

Deu para entender, né?!

Você dividiu seus 100 reais por 50 unidades, logo, cada aposta que você fizer será de 2 reais.

E por qual motivo isso é importante?

A gestão de banca é importante para que, por exemplo, após uma sequência de apostas perdidas, você não tenha zerado o saldo da sua banca.

Sem dúvidas, para conseguir vencer nesse ramo é necessário ter disciplina e seguir uma gestão à risca.

Leia: O que é gestão de banca? Como fazer?

Dica 2: Sempre analise as estatísticas antes de apostar

Antes de realizar uma aposta, é importante que você trace um prognóstico para o jogo em que você quer apostar.

Esse prognóstico pode ser traçado através da análise das estatísticas do confronto.

Por exemplo:

Cruzeiro e Atlético-MG vão disputar uma partida…

Através de um site de estatísticas, você pode extrair diversas informações que serão úteis para decidir no que apostar.

Essas estatísticas são baseadas no histórico de confrontos anteriores entre as duas equipes, mas, você também pode conferir estatísticas atuais.

Média de gols do confronto (histórico);

Média de escanteios (histórico);

Qual equipe mais venceu esse duelo (histórico);

Qual dos times está em melhor fase (atual);

Média de cartões apresentados nesse confronto (histórico);

Quais jogadores estarão fora por lesão ou suspensão, e, quais irão jogar (atual).

Entre outras diversas estatísticas do clássico que você pode verificar.

Com essa análise baseada nas estatísticas, você consegue ter noção de qual é o melhor tipo de aposta nesse confronto.

Por isso, sempre faça a análise do jogo antes de apostar. Isso eleva as suas chances de ganhar a aposta.

E, para lhe auxiliar nessa análise, temos uma lista dos 20 melhores sites de estatísticas de futebol.

Veja cada um deles e escolha o que é melhor para você.

Dica 3: Siga bons grupos de apostas no Telegram

Existem diversos grupos especializados em enviar dicas de apostas no Telegram, e, essa é uma das melhores dicas para quem está iniciando no mundo das apostas: seguir um bom grupo.

Os grupos de apostas são boas ferramentas para o apostador iniciante, e, até mesmo para o apostador experiente.

E, como funcionam os grupos de apostas no Telegram?

Existem grupos VIP’s, que são grupos onde você tem que pagar uma mensalidade para participar e receber as dicas;

Também há os grupos gratuitos, onde é só você entrar e já vai começar a receber as dicas que forem enviadas lá, de forma 100% grátis.

Tanto um, quanto o outro, são bons e cumprem o que prometem: botam dinheiro no bolso do apostador.

Funciona assim:

Você entra no grupo do Telegram;

O tipster responsável pelo grupo vai analisar o mercado em busca de boas oportunidades;

Ao encontrar uma aposta boa, ele vai enviar a dica nesse grupo;

Você só precisa decidir se quer seguir a dica de aposta ou não;

Se optar por seguir a dica, é só entrar no site de apostas onde você tem cadastro e apostar.

Simples, né?!

Mas, atenção… existem muitos grupos RUINS pela internet. Grupos que, ao invés de fazerem o apostador ganhar, fazem o apostador perder.

Também é possível encontrar muitos grupos VIP’s fajutos. Onde você paga para entrar, mas o grupo é muito ruim e não entrega nada do que prometeu.

E, para lhe defender dessa armadilha, temos uma lista com os melhores grupos de apostas no Telegram.

Pode entrar em todos, tá?! Qualquer um dos grupos da lista é uma excelente escolha.

Conclusão

Essas são boas dicas para quem está iniciando no mundo das apostas, e, se você as seguir, é provável que se dê muito bem nesse pontapé inicial.

Mas, é necessário salientar que apostas são variáveis. Em um dia você pode ganhar dinheiro, e no outro você pode perder.

Por isso, sempre utilize a dica 1 e siga a gestão de banca. Além de, claro, apostar sempre com responsabilidade. Boa sorte na empreitada!