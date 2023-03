5 dicas de beleza para incluir na sua rotina de cuidados

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de março de 2023.

Para estar sempre com uma aparência jovial e saudável, conhecer dicas de beleza é essencial. Afinal, são segredinhos de beleza simples e que fazem toda a diferença no seu dia a dia, não é mesmo?

Então, enquanto está pensando se vai fazer uma harmonização ou não, que tal incrementar a sua rotina de cuidados? Para te ajudar nessa tarefa, aqui te mostro cinco dicas de beleza para incluir na sua vida o quanto antes. Leia o post até o final e descubra!

1 – Use água filtrada no seu pincel de sombra

Você usa maquiagem, mas acha que os olhos não ficam tão intensos como gostaria? Pois saiba que, ao umedecer o pincel de sombra antes de aplicar o produto isso irá potencializar a pigmentação na sua pele.

O ideal é mergulhar o pincel em água filtrada, logo depois, retirar o excesso com uma toalha ou pano macio e passar a sombra. No momento em que for aplicar, não esqueça de depositar a sombra com batidinhas. Assim, o uso da sombra ganha um efeito natural e dura muito mais.

2 – Faça da sombra cintilante um finalizador do seu batom

Sabia que é possível usar uma simples sombra cintilante como blush, iluminador e, até mesmo, batom? Para ter lábios bonitos e com uma aparência hidratada, o truque de muitos maquiadores é a sombra cintilante.

Em primeiro lugar, você passa o batom da sua preferência do jeito que já está acostumada. Em seguida, passe com pincel uma sombra cintilante no interior do lábio. Para um glow total use o produto em todo o lábio e veja a diferença na hora.

3 – Use chá verde para cuidar dos cabelos em casa

Talvez você já saiba, talvez não, mas o chá verde tem propriedades que vão além da ajuda no emagrecimento.

Inegavelmente, o chá verde possui propriedades que ajudam a dar brilho aos fios. O melhor de tudo é que, esse brilho acontece equilibrando a oleosidade do cabelo. Adeus aos efeitos do cabelo oleoso com apenas uma receitinha caseira usada há gerações.

A composição do chá verde ainda tem o poder de acelerar o crescimento do cabelo, quando usado regularmente. Já inclui o chá verde na sua lista de compras para ter o cabelo digno de capa de revista.

4 – Hidrate sua sobrancelha com vaselina

Antes de tudo, a vaselina é famosa por sua capacidade de evitar que a pele perca água. Consequentemente, a gelatina de petróleo é usada no dia a dia devido a essa propriedade de oclusão.

Aliás, a vaselina é uma das dicas de beleza mais fáceis e baratas para cuidar das sobrancelhas.

Desse modo, ao pentear e arrumar os fios da sobrancelha usando a vaselina, além de deixá-los no lugar certo, você ainda melhora a hidratação. Tenha sempre um pouquinho no nécessaire e tenha um visual poderoso em segundos.

5 – Use banana e azeite para disfarçar as rugas

O botox é o seu sonho de consumo de beleza? Para quem deseja se livrar das marcas de expressão, um truque natural é fazer máscara facial de banana e azeite. São dois ingredientes que ajudam a desacelerar o surgimento das primeiras rugas na pele.

Surpreendentemente, em sua composição nutricional, a banana é rica em antioxidantes. Só para ilustrar, os antioxidantes servem para combater os radicais livres e ainda melhorar a aparência da pele, dando uma iluminação natural.

Por outro lado, a banana tem propriedades antimicrobianas. Em suma, isso quer dizer que, a máscara facial de banana e azeite minimiza o surgimento de cravos e espinhas.

Devo ter ajuda profissional para criar minha rotina de cuidados?

Ainda que as dicas de beleza ajudem a minimizar o desgaste da pele do rosto, é importante ter o apoio de um especialista para tratar sua pele a longo prazo.

Assim como o Skinbooster, em uma clínica especializada, você conta com uma equipe de profissionais habituados a cuidar do rosto, com o que existe de mais atual no momento.

Se acaso isso faz sentido para você, conheça a Clínica Marina Ceruti.

Focada em desenvolver o seu bem-estar, a clínica é referência em estética em BH. Não perca tempo, entre em contato com um especialista, ainda hoje e descubra quais dicas de beleza mais funcionam para o seu tipo de pele.