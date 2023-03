Invista em sua educação e conhecimento para aprimorar suas habilidades de empreendedorismo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2023.

O empreendedorismo é a melhor forma de atingir independência financeira e sucesso pessoal, mas como ser um empreendedor de sucesso?

Vamos entender os diversos aspectos relacionados a hábitos, saberes, comportamentos e características de empreendedores de sucesso.

O que é ser um empreendedor de sucesso?

Ninguém nasce sabendo criar um negócio, mas todos têm a capacidade e o potencial para se tornar um empreendedor, desenvolvendo suas habilidades.

Para isso é preciso ter um mindset de crescimento, pois o pensamento empreendedor é muito relevante em todo o mercado de trabalho. Ter sucesso no empreendedorismo depende muito de sua visão de sucesso, pois é um conceito muito relativo.

Alguns o mensuram a partir do faturamento de sua empresa de display promocional, enquanto outros olham o impacto que o negócio gera no mundo.

Seja qual for a sua visão, o empreendimento precisa ser viável para permitir o alcance dos seus objetivos. Empreendedores de sucesso não se baseiam nas conhecidas métricas de vaidade, focando em dados vagos como número de curtidas em redes sociais.

É importante usar métricas confiáveis, realizando testes e priorizando objetivos e estratégias previamente estabelecidos.

Empreender é questão de talento?

Alguns acham que empreender é um talento ou um dom, mas existem milhares de empreendedores de sucesso que mostram que a história não é bem assim.

Teoria das necessidades adquiridas

Sua empresa de injeção plástica deve saber que a Teoria das Necessidades Adquiridas diz que os seres humanos desenvolvem socialmente 3 principais necessidades: de realização, de filiação e de poder.

Realização é a busca pelo sucesso, êxito e prazer no que se faz, a busca por se sentir realizado pessoal e profissionalmente. A filiação é a necessidade de se unir a pessoas com causas em comum, com relações de afeição e sintonia de interesses.

E poder diz respeito à necessidade que algumas pessoas têm de deter a capacidade de influenciar ou até mesmo controlar as decisões de grupos de pessoas com as quais se relacionam.

Todos possuem essas necessidades, mas em diferentes níveis. De acordo com a balança dessas necessidades, vem a tendência da pessoa empreender, se tornar líder ou seguir o caminho da subordinação, entre as infinitas possibilidades.

Empreendedores tendem a ter doses maiores das necessidades de realização e poder, com doses generosas de afiliação para um empreendedorismo responsável.

Teoria das Características Comportamentais Empreendedoras

Desenvolvida pelo psicólogo David McClelland, essa teoria diz que existem 30 características comportamentais empreendedoras (CCEs) que são empregadas na fundação, gestão e operação de grandes projetos ou empreendimentos.

Sua empresa de tecido veludo preço deve saber que as CCEs são dividas em 10 grupos, e são eles:

Busca de oportunidade e iniciativa;

Persistência;

Correr riscos calculados;

Exigência de qualidade e eficiência;

Comprometimento;

Independência e autoconfiança;

Persuasão e networking;

Busca de informações;

Estabelecimento de metas;

Planejamento e monitoramento sistemáticos.

Algumas pessoas costumam ter algumas dessas características de forma inata, mas também é possível desenvolvê-las com treino, estudo e preparação.

Habilidades de empreendedores de sucesso

Tendo em mente que sucesso é um conceito que pode variar, vamos falar sobre as habilidades de um empreendedor que se destaca.

Propósito

Se o objetivo do seu negócio for somente ganhar dinheiro, é provável que sua empresa não dê certo.

Organizações exponenciais têm sempre um propósito transformador massivo, de forma que em vez de simplesmente vender, é preciso pensar em resolver um problema ou desejo do cliente, tendo valores estabelecidos, assim como em uma empresa de porta etiquetas.

Criatividade

A capacidade criativa é importante pois no dia a dia de uma empresa é preciso inovar, experimentar e propor soluções diferentes para os problemas que surgem.

E criatividade não é dom, pois envolve estudo e repertório. Relacione-se com diferentes pessoas e não tenha medo de errar, se abrindo para coisas novas.

Atitude

Não adianta ter boas ideias se você não as colocar em prática, afinal ter atitude é essencial para quem empreende. Estamos falando de uma postura realista, que avalia quais meios e recursos estão à disposição para agir.

Sua empresa de cordão para crachá certamente foi fundada por um perfil mais do que sonhador, executor.

Mentalidade enxuta

Sendo enxuto você economiza recursos e entrega um resultado acima da média. As frases da vez são “melhor feito do que perfeito” e “erre rápido e corrija rápido”.

Esse é o mindset de startup, de quem faz com pouco e não tem medo de errar. Lance seu produto, identifique erros e se desenvolva.

Persistência

A coragem para dar o primeiro passo e tirar o projeto do papel é muito importante na trajetória de empreendedores de sucesso.

Outro grande desafio é ser persistente para continuar e encarar os desafios de empreender com uma empresa de locação de impressoras.

Como criar um negócio envolve processos de tentativa e erro, é preciso ser resiliente, estando disposto a rever o modelo de negócios, experimentar novas soluções ou até recomeçar.

Aprendizado constante

Aprender novas técnicas e competências é fundamental para empreendedores de sucesso. Para criar uma empresa é preciso ter conhecimentos diversos. Principalmente no começo da empreitada, é necessário ser autodidata e aprender o que for necessário.

Temos também o fato do mercado estar em constante transformação, exigindo sempre novos saberes. Busque por cursos, mentores, livros e outros conteúdos para se aprimorar.

Inquietação

É preciso ser inquieto, ter ambição, vontade de crescer e criar grandes negócios. Estamos falando de um posicionamento proativo, sempre em busca de evolução.

Comunicação

Como muitas vezes é preciso trabalhar em equipe, fazer parcerias e networking, a comunicação é fundamental. É preciso ser um bom vendedor, sabendo se expressar bem e vender sua ideia para possíveis parceiros ou investidores.

Flexibilidade

Sendo flexível você consegue se adaptar a diferentes cenários e acompanhar o ritmo do mercado. Isso envolve estar aberto para mudanças, desenvolver a autocrítica e humildade para reconhecer seus erros e corrigi-los.

Inteligência emocional

A inteligência emocional é um tema que está em pauta. Como a jornada de um empreendedor costuma ser desgastante e repleta de estresse, é preciso ter controle emocional e cuidar da saúde mental.

Somente dessa forma é possível lidar melhor com crises e outras situações de dificuldade no seu negócio.

Coragem

Por fim, uma empresa de troféu em acrílico precisa de alguém de coragem para dar certo. Ainda que se tenha todas as qualificações e conhecimentos necessários, empreender é um exercício de coragem.

Criar um negócio envolve riscos, pois não existe uma certeza de que sua ideia dará certo. Empreendedores de sucesso têm coragem para se arriscar e dar o primeiro passo.

Como aprimorar habilidades e competências?

Após conhecer as principais competências e habilidades de empreendedores de sucesso, vamos conversar sobre como aprimorá-las.

1 – Estude e se mantenha atualizado

Um empreendedor precisa estudar constantemente, de forma que isso é essencial para adquirir novas competências e habilidades. Aposte em cursos de especialização, não tenha medo de novos cenários, busque novos horizontes.

Existem diversos cursos que podem ser úteis para você, como um curso para aprimorar a criatividade na empresa, ou um curso de oratória para empreendedores que precisam captar novos clientes com um bom pitch.

Invista em cursos, livros, mentorias e diversos outros conteúdos para se aprimorar e se desenvolver constantemente.

2 – Invista em networking

É fundamental manter uma boa rede de relacionamentos. Aqueles que cultivam o networking contam com mais chances de encontrar boas parcerias, adquirir novas experiências, aprender habilidades e competências diversificadas, entre outros benefícios.

Esteja presente em feiras, seminários e eventos. É preciso ser comunicativo e estar sempre com um cartão profissional para entregar para outras pessoas. Não se esqueça de enviar mensagens, criar um diálogo e cultivar sempre bons relacionamentos.

3 – Não tenha medo dos desafios

No cotidiano de um empreendedor sempre irão surgir situações desafiadoras. Ainda que isso possa parecer assustador, é preciso encarar desafios para adquirir novos aprendizados e aprimorar competências e habilidades.

A dica é encarar situações adversas como uma oportunidade de aprendizado, seja no campo pessoal ou profissional. Busque sempre extrair o máximo de crescimento e aprendizado desse tipo de situação, evoluindo um pouco mais a cada adversidade.

4 – Pratique a autocrítica

Seja crítico consigo mesmo, tentando sempre reconhecer seus erros e dificuldades, buscando descobrir no que você deve melhorar, mas não se esqueça de celebrar seus pontos fortes.

5 – Estude o seu nicho de mercado

Todo empreendedor precisa conhecer seu nicho de mercado, como o segmento das embalagens para cosméticos atacado.

Assim você fica de olho nas tendências e busca sempre se atualizar. Trabalhe de forma que sua marca ganhe autoridade, o que é essencial para o sucesso da empresa.

Considerações finais

Cada empreendedor de sucesso tem sua trajetória única, mas todos compartilham algumas características e causas em comum.

Se inspire nos melhores e busque compreender o que os levou tão longe, muitas vezes mudando realidades. Prepare-se para o trabalho e acredite em seu propósito.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.