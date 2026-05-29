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Santa Úrsula Ledóchowska: vida e legado de uma educadora e missionária
Santa Úrsula Ledóchowska: vida e legado de uma educadora e missionária

Santa Úrsula Ledóchowska: missionária da educação e da fé

Jornal Montes Claros 29 de maio de 2026

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Fundadora das Ursulinas do Sagrado Coração de Jesus Agonizante, dedicou sua vida ao serviço dos mais necessitados.

Santa Úrsula Ledóchowska nasceu em 17 de abril de 1865, em Loosdorf, Áustria, e se tornou uma das grandes referências da Igreja Católica no século XX. Sua trajetória foi marcada pela dedicação à educação, pela sensibilidade social e pela fundação da Congregação das Ursulinas do Sagrado Coração de Jesus Agonizante, que hoje reúne cerca de 900 irmãs em mais de 100 comunidades espalhadas por 12 países.

Caminho religioso

  • Entrou no convento das madres ursulinas em Cracóvia, Polônia, em 1886.
  • Emitiu votos em 1889, adotando o nome Maria Úrsula de Jesus.
  • Em 1907, com a bênção do papa Pio X, iniciou missão apostólica na Rússia, enfrentando hostilidades contra a Igreja Católica.
  • Criou o noviciado de São Petersburgo e foi nomeada superiora.

Expansão da congregação

Durante a Primeira Guerra Mundial, transferiu sua comunidade para a Suécia e depois para a Dinamarca. Com autorização da Santa Sé, fundou oficialmente as Ursulinas do Sagrado Coração de Jesus Agonizante.

  • Em 1928, inaugurou a casa geral em Roma e uma pensão para moças pobres.
  • Em 1930, estabeleceu a congregação na França.
  • As irmãs passaram a atuar entre os pobres nos subúrbios da Cidade Eterna.

Reconhecimento e canonização

Santa Úrsula faleceu em Roma em 29 de maio de 1939.

  • Beatificada por São João Paulo II em 20 de junho de 1983.
  • Canonizada também por ele em 18 de maio de 2003.

Legado

O trabalho de Santa Úrsula se destacou pela:

  • Dedicação à educação.
  • Sensibilidade social voltada aos menos favorecidos.
  • Fundação de comunidades religiosas em diversos países.
  • Exemplo de fé e coragem que inspira gerações.

Santa Úrsula Ledóchowska deixou um legado de fé, educação e solidariedade que continua vivo na atuação das Ursulinas do Sagrado Coração de Jesus Agonizante. Sua vida é exemplo de coragem, serviço e amor ao próximo, inspirando gerações a seguir o caminho do Evangelho e da dedicação aos mais necessitados.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal – com informações históricas e religiosas

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