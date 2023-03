Em 2023, a RESECOM Empreendimentos renovou sua certificação ISO 9001 pela 12ª vez.

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de março de 2023.

A Resecom Empreendimentos, empresa especializada no desenvolvimento de loteamentos e residenciais, renovou pela 12ª vez consecutiva a sua certificação ISO 9001. Esse é um importante reconhecimento que atesta o compromisso da empresa com a qualidade e a excelência em seus processos por mais de uma década.

A Resecom passou por uma avaliação no Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), com escopo de execução de obras de edificações.

A certificação ISO 9001 e a avaliação no SiAC do PBQP-H demonstram a capacidade da Resecom em atender às necessidades e expectativas de seus clientes, bem como sua preocupação em garantir a qualidade em todos os aspectos de seus processos.

No desenvolvimento de loteamentos, a certificação influencia positivamente, garantindo que todas as etapas do processo sejam realizadas de forma eficiente e com qualidade, desde a escolha do terreno até a entrega do empreendimento. Com mais de 30 anos de mercado e presença em 12 estados e no Distrito Federal, a Resecom Empreendimentos é uma referência no mercado de loteamentos e residenciais, garantindo a qualidade e a satisfação de seus clientes.