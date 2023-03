9 Itens que não podem faltar no enxoval para casamento

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de março de 2023.

Decidiu fazer o seu enxoval de casamento, mas ainda está na dúvida sobre quais itens não podem faltar na sua lista?

A princípio, até pode ser um pouco difícil fazer o enxoval de casamento, mas saiba que é bem mais fácil do que parece.

Mas, para facilitar ainda mais esse processo, abaixo iremos falar sobre alguns dos itens que não podem faltar no seu enxoval de casamento.

9 itens que não podem faltar no seu enxoval de casamento

Há alguns itens que são fundamentais para a casa nova e que, portanto, não podem estar fora da sua lista de enxoval de casamento.

Dentre todos eles, podemos citar os seguintes:

1. Travesseiros novos

Você sabia que é preciso trocar os travesseiros a cada 6 meses, mais ou menos? Essa é até uma questão de saúde.

No entanto, compre apenas a quantidade que irá usar. É verdade que uma cama com quatro travesseiros pode ser linda, mas não é tão funcional.

2. Mantas, colchas e edredons

Para garantir uma boa noite de sono, o ideal é que você não esqueça de adicionar esses itens na sua lista de enxoval de casamento.

Você pode investir em uma colcha piquê ou até um edredom que seja bem fofinho. Contudo, apenas tenha certeza de que você vai ter espaço para guardar tudo.

Para casais que moram em um apartamento pequeno, o ideal é ter uma de cada e se programar com bastante antecedência para lavar o edredom.

3. Jogo de lençol

Outro item fundamental para colocar na lista de enxoval de casamento, mas que é preciso adquirir de acordo com o tamanho da cama do casal.

Atente-se a esse detalhe para ter a garantia de que não irá comprar lençóis com tamanho errados. Hoje, no mercado, há quatro tamanhos padrões, sendo eles:

Casal padrão;

Queen;

King;

Super King.

O ideal é que você tenha, pelo menos, 3 jogos de lençol, o que inclui ter 2 fronhas e 2 lençóis cada.

4. Toalhas de banho e rosto

Ao escolher os jogos de toalha, tenha em mente que você deve priorizar para que eles sejam bem duradouros.

Por isso, a dica é que você opte por toalhas que sejam mais grossas e de maior qualidade. É verdade que o custo tende a ser maior, mas com certeza valem muito a pena.

O ideal é que você tenha pelo menos 3 jogos de toalhas que incluam 2 toalhas de rosto e 2 toalhas de banho, pelo menos.

Na grande maioria das vezes, os conjuntos de toalha possuem o piso do banheiro para complementar o jogo.

5. Toalhas de lavabo

Esse é um mimo a parte, na verdade, mas que ainda assim é bem interessante de ser ter, ainda que na sua casa não tenha lavabo.

Afinal de contas, esse é um tipo de toalha que é ideal para ficar próximo ao sabonete, para que suas visitas possam usar.

Nesse caso, você pode apostar em toalhas com bordados, pedrarias, apliques e renda, por exemplo. Em relação ao mínimo de toalhas de lavabo, são duas.

6. Tapete de banheiro

Outro item que você não pode esquecer de colocar em seu enxoval de casamento são os tapetes de banheiro.

O tapete de banheiro é um tipo distinto do piso de banheiro, o que faz com que alguns casais se perguntem sobre qual deles comprar.

No entanto, o tapete de banheiro é aquele que permanece no banheiro por tempo integral, enquanto o piso apenas se usa para sair do banho.

Por isso, a dica é comprar um tapete de banheiro para banheiro da casa. O local mais adequado para colocar é próximo à pia ou à banheira.

7. Roupão de banho

Trata-se de um tipo de item bem tradicional na lista de enxoval de casamento, mas que, nos últimos anos, caiu um pouco em desuso.

No entanto, não há como negar que essa é uma maneira bem prática e confortável de sair do banho, igual às toucas de banho.

Além disso, a dica nesse caso é bordar as iniciais ou apenas comprar um roupão de cada cor, a fim de não confundir.

8. Protetor de colchão

Esse é um item que a grande maioria dos casais não se recordam, mas que é de grande importância, já que aumenta a durabilidade do colchão.

O protetor de colchão, como o próprio nome sugere, é capaz de manter a higiene, uma vez que evita o contato com algumas sujeiras.

Ter um protetor de colchão vai poupar muito tempo de limpeza, haja vista que ele irá absorver o líquido, por exemplo. Então, ao invés de ter que lavar o colchão, apenas terá de limpar o protetor.

9. Toalha de mesa

Um item bem simples e comum que, justamente por conta disso, acaba que muitos casais esquecem de colocar na lista de enxoval de casamento.

O ideal é comprar duas toalhas para o dia a dia e uma toalha para quando receber visitas. No entanto, apenas compre quando já souber o tamanho e formato da sua mesa.