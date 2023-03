Quais os principais riscos ao comprar uma empresa em funcionamento?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de março de 2023.

Quando você adquire um negócio, certamente quer gerar mais valor com ele. Contudo, esse tipo de transação envolve riscos também. A compra de empresa feita de maneira não profissional pode fazê-lo cair em armadilhas. Com isso, a transação poderá não entregar o resultado esperado e até mesmo destruir valor para os seus sócios. Leia neste artigo os principais riscos que merecem atenção:

1 – Seleção de um alvo inadequado

Ao receber a proposta para comprar uma empresa, busque respostas para perguntas essenciais, como: quantas companhias similares a esta existem no mesmo segmento? Esta empresa é o melhor investimento dentre todas as opções? A aquisição está alinhada à estratégia do meu negócio?

Fazer ou encomendar um estudo de mercado “pre-deal”, antes de fechar negócio, o ajudará a ter mais segurança na negociação e evitar essa primeira armadilha.

2 – Oferta por um valor “excessivo”

Se a empresa disponível para aquisição instalou um processo competitivo, ou seja, está recebendo propostas de vários potenciais compradores, você pode ficar tentado a fazer uma oferta em valor muito alto.

Evite esse risco com uma avaliação financeira da companhia (valuation) feita de forma conservadora e profissional. Recomenda-se seguir os conceitos da análise “fundamentalista”, que considera o cálculo do valor presente dos fluxos de caixa operacionais futuros, adicionados pela empresa comprada, uma vez integrada na companhia adquirente.

3 – Dificuldade de integração com empresa de outro segmento

Integrar os processos operacionais, financeiros e administrativos da empresa adquirida ao seu negócio pode se tornar um processo custoso, complexo e demorado. Especialmente se a empresa-alvo for de um ramo de atividade que não está relacionado ao negócio principal da compradora. Neste caso, os ganhos de sinergia podem ser limitados ou prejudicados.

Se você planeja entrar em um novo segmento via aquisição, avalie todas as alternativas disponíveis. Em alguns casos, fazer isso via crescimento orgânico pode ser mais vantajoso.

4 – Compra de uma empresa de tamanho muito maior

Se a empresa-alvo for de tamanho pelo menos 50% maior em relação à compradora, vale estudar o caso com mais atenção. A diferença no porte também pode dificultar a integração dos processos operacionais e financeiros, além de administrativos. Estudos sobre o tema apontam que adquirir organizações de tamanho muito maior tende a não gerar valor para a compradora.

5 – Pouco valor gerado com os conglomerados

Comprar negócios em diferentes indústrias é outra estratégia que tende a gerar pouco ou nenhum valor para a compradora. Ainda que ela possa ser justificada, em teoria, como uma forma de diversificação, para reduzir a exposição ao risco dos acionistas da holding, a realidade mostra que ela pode ser pouco efetiva. Inclusive, há risco de desvalorização das ações da compradora, por conta da falta de foco no negócio e gestão menos especializada.

A compra de empresa é um processo complexo, que pode ter ganhos maximizados com o auxílio de uma assessoria especializada. A Capital Invest oferece consultoria em M&A, ajudando empresas nacionais e estrangeiras nas suas aquisições no Brasil para gerar maior valor com menor risco.