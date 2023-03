Aprenda a gerir o relacionamento com clientes

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de março de 2023.

Desenvolver um bom relacionamento com clientes é essencial para obter um melhor desempenho no mercado.

Isso acontece porque desde uma empresa de montagem de placas eletrônicas até uma padaria precisam de um bom relacionamento com os seus consumidores a fim de prosperar em seu setor de atuação.

Continue lendo esse artigo e compreenda um pouco mais sobre a importância de possuir um bom relacionamento com os seus clientes e como aplicar estratégias que o auxiliem no seu negócio.

O que é relacionamento com cliente?

O relacionamento com clientes é nada menos do que a maneira como uma empresa interage e se comunica com eles com o objetivo de construir e manter um relacionamento duradouro e mutuamente benéfico.

Por exemplo, se uma loja de locação de lixadeira de parede sabe como interagir da melhor maneira possível com os seus consumidores, então ela consegue estabelecer um bom relacionamento com eles.

Esse conceito se trata de uma estratégia de negócios que se concentra em estabelecer conexões fortes e duradouras com os clientes.

Isso acontece com a finalidade de promover a lealdade à marca, aumentar a satisfação do cliente e gerar vendas repetidas, sendo estas questões discutidas de maneira mais aprofundada no decorrer do texto.

O relacionamento com o cliente começa desde o primeiro contato com a empresa, seja através da compra de um produto ou serviço, da visita ao site da empresa ou da interação nas redes sociais.

Por exemplo, se um usuário pesquisa por “licenciamento CETESB” e encontra a sua empresa, esse primeiro contato com o seu site já é o início de um relacionamento com a marca, sendo essa apenas a primeira impressão do consumidor sobre a sua organização.

Dessa forma, a empresa deve estar preparada para fornecer suporte ao cliente em todas as etapas da sua jornada de compra, ou seja, desde a pré-venda até o pós-venda.

Assim, para gerir com sucesso o relacionamento com os consumidores, as empresas devem criar estratégias de marketing e vendas que ofereçam soluções personalizadas e de alta qualidade que atendam às necessidades e expectativas dos clientes.

Além disso, as organizações também devem se concentrar na criação de um ambiente de suporte ao consumidor, oferecendo canais de comunicação eficazes e um excelente serviço de atendimento ao cliente.

Com isso, desde uma dúvida referente ao asfalto frio que a sua empresa comercializa até um problema no setor de pós-vendas podem ser melhor solucionados e assim proporcionar uma ótima experiência ao consumidor.

Quais são as vantagens de um bom relacionamento?

Um bom relacionamento com o cliente pode trazer muitas vantagens para uma empresa, onde dentre elas podem-se citar:

Fidelização de clientes;

Aumento da receita;

Melhoria na imagem da marca;

Defensores da marca;

Redução de custos;

Identificação de oportunidades de negócios;

Melhoria da experiência do cliente;

Feedback valioso.

Esses são os principais benefícios que um bom relacionamento com os consumidores da sua marca pode proporcionar à sua empresa, onde alguns desses pontos serão mais aprofundados a seguir.

Fidelização de clientes

A fidelização de clientes é uma das principais vantagens de um bom relacionamento com os consumidores.

Isso acontece porque clientes fidelizados são aqueles que estão satisfeitos com a empresa e com os produtos ou serviços que ela oferece, e que têm uma relação duradoura com a empresa.

Esses consumidores tendem a voltar a comprar da empresa com frequência, o que gera receita recorrente para o negócio.

Por exemplo, quando um consumidor passa por uma ótima experiência com a sua empresa ao adquirir um regulador de pressão de ar, ele fica mais propenso a efetuar novas aquisições de você no futuro.

A fidelização de clientes é importante porque é muito mais fácil e econômico manter um consumidor existente do que conquistar um novo.

Além disso, clientes fidelizados tendem a gastar mais dinheiro com a empresa ao longo do tempo, o que aumenta significativamente a receita total do negócio.

Dessa forma, para fidelizar consumidores é importante que a organização forneça produtos ou serviços de alta qualidade, um excelente atendimento ao cliente e uma experiência geral positiva.

Além disso, a empresa também deve estar sempre atenta às necessidades e expectativas dos consumidores, a fim de atendê-las de forma eficaz.

Por exemplo, ao receber telas de sombreamento, o seu consumidor possui algumas expectativas relacionadas ao seu produto e que devem ser atendidas pela sua marca.

A fidelização de clientes pode ser medida por meio de indicadores, como a taxa de retenção de e a frequência de compras.

Assim, quanto maior for a taxa de retenção de clientes e a frequência de compras, maior é o seu nível de fidelização.

Defensores da marca

Um bom relacionamento com clientes pode gerar defensores da marca, que são clientes que se tornam tão leais e satisfeitos com a empresa que estão dispostos a defender publicamente.

Esses consumidores geralmente falam bem da empresa para amigos, familiares e colegas, e podem até mesmo defender a empresa em fóruns online e nas redes sociais.

Por exemplo, se o seu cliente obteve uma ótima experiência ao adquirir juntas de borracha, seja pelo atendimento, produto ou outras questões, existe uma grande probabilidade de ele indicar a sua marca para conhecidos.

Os defensores da marca são extremamente valiosos para uma empresa, uma vez que as suas recomendações e defesa da marca são consideradas mais confiáveis e autênticas do que a publicidade tradicional por serem uma prova social.

Além disso, eles podem ajudar a atrair novos clientes e a melhorar a imagem da marca, sendo muito importante para o crescimento da sua organização.

Melhoria na experiência do cliente

Outra vantagem de um bom relacionamento com o cliente é a melhoria da experiência do consumidor, já que quando a empresa se preocupa com o relacionamento com o cliente, ela tende a buscar maneiras de oferecer uma experiência de compra positiva e satisfatória.

Por exemplo, se você comercializa tubo formador envasadora, para uma boa experiência do seu consumidor você pode buscar maneiras de melhorar o seu produto, fornecer brindes e promoções, treinar os seus funcionários para um melhor atendimento e entre outros.

Esse fator pode incluir desde a oferta de produtos ou serviços de alta qualidade até o fornecimento de um atendimento ao cliente rápido, eficiente e personalizado.

Uma empresa que valoriza o relacionamento com o cliente também pode buscar feedback constante dos consumidores a fim de entender as suas necessidades e expectativas, e assim melhorar continuamente os seus produtos e serviços.

Quando os clientes têm uma experiência positiva com a empresa, eles tendem a demonstrar todas as características que foram anteriormente citadas, como fidelização e defesa da marca.

Por outro lado, uma experiência negativa pode ter um impacto muito prejudicial na empresa, já que os clientes insatisfeitos podem compartilhar suas experiências negativas nas redes sociais e em outros canais online.

Como gerir o relacionamento com clientes?

Gerir o relacionamento com clientes envolve um conjunto de estratégias e ações que visam estabelecer e manter uma relação saudável e positiva com os clientes, de forma a maximizar sua satisfação, fidelização e aquisição de novos consumidores.

Dessa forma, dentre as diversas estratégias para gerir o relacionamento com os seus clientes de maneira eficaz, podem-se citar:

Conheça os seus clientes;

Ofereça um atendimento excepcional;

Seja proativo;

Mantenha-se em contato;

Solucione problemas rapidamente;

Incentive feedback;

Surpreenda os seus clientes.

Essas são as principais dicas para que você consiga gerir o relacionamento com os seus clientes da melhor forma possível.

Conheça os seus clientes

É muito importante entender quem são os seus clientes e quais são as suas necessidades, expectativas e preferências, como já mencionado.

Assim você pode utilizar pesquisas, análise de dados e outras fontes de informação, a fim de conhecer melhor o seu público-alvo.

Ofereça um atendimento excepcional

Treine a sua equipe de atendimento ao cliente para fornecer um serviço de alta qualidade, amigável e personalizado. Garanta que os seus clientes sejam tratados com respeito, atenção e rapidez em todas as suas interações.

Seja proativo

Antecipe as necessidades dos clientes e ofereça soluções antes mesmo que eles precisem pedir ajuda.

Esse fator pode incluir o envio de informações relevantes sobre produtos ou serviços, sugestões de compra complementares e até mesmo ofertas personalizadas.

Mantenha-se em contato

Comunique-se regularmente com os seus clientes, seja por e-mail, mídias sociais, telefone ou outros meios de comunicação. Isso pode incluir o envio de newsletters, pesquisas de satisfação e até mesmo felicitações em datas comemorativas.

Solucione problemas rapidamente

Esteja preparado para lidar com reclamações ou problemas que possam surgir. Seja ágil em resolver dificuldades, fornecendo soluções rápidas e satisfatórias para seus consumidores.

Incentive feedback

Ofereça canais de feedback para os seus clientes, incentivando-os a compartilhar as suas opiniões, sugestões e ideias. Além disso, você também pode utilizar essas informações para melhorar os seus produtos, serviços e processos.

Surpreenda os seus clientes

Ofereça brindes, promoções e outras surpresas para os seus clientes, demonstrando assim que você valoriza a sua lealdade e aprecia a escolha pela sua empresa.

Como você pode perceber, gerir o relacionamento com clientes pode ser um processo contínuo, entretanto ele é fundamental para o sucesso do seu negócio.

Ao investir em um relacionamento positivo com os seus clientes, você estará criando uma base sólida para o crescimento e sucesso da sua empresa.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.