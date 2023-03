Como criar um modelo de negócios eficiente?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de março de 2023.

Construir um modelo de negócios é essencial para o sucesso de qualquer empresa, uma vez que desde uma fábrica de usinagem de peças até uma padaria precisam se planejar e observar o mercado para conseguirem crescer em seu ramo de atuação.

Isso acontece porque um modelo de negócios possui a capacidade de analisar as oportunidades e ameaças que o seu segmento possui, além de muitos outros fatores.

Continue lendo esse artigo e compreenda um pouco mais sobre o que é exatamente um modelo de negócios, como construir um e entre muitos outros fatores.

O que é um modelo de negócios?

Um modelo de negócios é nada menos do que a estrutura ou o plano que descreve como uma empresa gera valor para os seus clientes e como ela captura parte desse valor em troca.

Por exemplo, ao realizar uma manutenção industrial, você consegue proporcionar valor para os seus consumidores através de redução em custos de reparos e uma maior durabilidade do produto que eles possuem.

Já em troca, você pode receber inúmeros elementos, onde desde o custo do serviço, até a fidelização do cliente e a sua indicação podem ser levados em consideração.

O modelo de negócio é a base de como uma empresa opera e pode ser aplicado a qualquer tipo de organização, desde startups até empresas mais maduras estabelecidas no mercado.

Um modelo de negócios define as atividades-chave da organização, como ela se relaciona com os seus clientes, como gera receita e como opera financeiramente.

Ele pode ser apresentado em um formato visual que explica como os diferentes componentes da empresa se relacionam entre si.

Existem vários tipos de modelos de negócios, desde modelos tradicionais de varejo até modelos baseados em tecnologia, onde alguns exemplos incluem o modelo de assinaturas, o modelo de venda direta, o modelo de marketplace e o modelo freemium.

Dessa forma, criar um modelo de negócios que seja eficiente é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, uma vez que ele permite que se desenvolva uma estratégia clara e orientada para resultados.

Assim, ao criar um modelo de negócios eficiente, uma empresa pode identificar oportunidades de crescimento, entender melhor os seus clientes e concorrentes e desenvolver um plano de ação bem definido.

Por exemplo, uma fábrica pode observar um déficit no segmento recozimento tratamento térmico e, com isso, começar a se posicionar no mercado, a fim de expandir a sua gama de clientes e serviços.

Quais são os benefícios de um modelo de negócios?

Existem muitos benefícios em se criar um modelo de negócios eficiente para uma empresa, onde dentre eles, podem-se citar:

Orientação estratégica;

Identificação de oportunidades de crescimento;

Entendimento do mercado;

Foco no cliente;

Melhor gestão financeira;

Comunicação interna e externa;

Flexibilidade e adaptação.

Essas são as principais vantagens que a criação de um modelo de negócios eficiente pode proporcionar para a sua organização, sendo assim muito importante a sua implantação.

Orientação estratégica

Um modelo de negócios ajuda a orientar a empresa, fornecendo uma visão clara de onde ela quer chegar e como planeja fazer isso.

Por exemplo, se uma empresa pretende aumentar as suas vendas em um determinado produto, como um mancal de rolamento, é necessário identificar as maneiras mais viáveis e as melhores formas de abordagem para que isso aconteça.

Identificação de oportunidades de crescimento

Um modelo de negócios eficiente também ajuda a identificar novas oportunidades de crescimento para a organização, permitindo assim que ela se expanda de maneira mais eficaz.

Entendimento do mercado

Ao criar um modelo de negócios, a empresa precisa analisar o seu mercado de atuação, identificando os seus concorrentes, clientes e tendências.

Esse fator é muito importante, uma vez que ele possui a capacidade de ajudar o negócio a entender melhor o seu segmento e a se adaptar às mudanças que ocorrem.

Por exemplo, se você percebe que existe um grande crescimento na utilização de plastisol para a confecção de produtos, você pode inserir esse material ao seu repertório, acompanhando assim o crescimento do mercado.

Foco no cliente

Um modelo de negócios eficiente deve levar em conta as necessidades e desejos dos clientes. Ao se concentrar no consumidor, a empresa pode oferecer soluções melhores e mais adequadas às suas necessidades.

Esse ponto é muito importante e demanda a compreensão de quem é o seu público-alvo e as suas necessidades, uma vez que todo o produto ou serviço provoca um medo, sonho ou resolver um problema, sendo essencial encontrar a melhor forma de abordagem para você.

Por exemplo, um tubo pead irrigação não é apenas um tubo qualquer, mas sim um produto que consegue proporcionar ao cliente um equipamento que não necessita de diversas conexões como os outros tipos de tubulações, demandando apenas uma.

Como você pode perceber, ele resolve um problema que pode ser muito grande para diversos consumidores, que ficaram interessados no seu produto ao compreenderem a sua grande utilidade em seu dia a dia ao serem abordados dessa forma.

Melhor gestão financeira

Um modelo de negócios ajuda a empresa a entender como gerar receita, como controlar os seus custos e como operar financeiramente. Isso ajuda a organização a gerenciar melhor os seus recursos e a tomar decisões financeiras mais informadas.

Comunicação interna e externa

Um modelo de negócios ajuda a empresa a comunicar os seus objetivos e estratégias, tanto interna quanto externamente. Com isso, é possível alinhar a equipe e garantir com que todos trabalhem em prol do mesmo objetivo.

Por exemplo, se o seu objetivo é aumentar a margem de lucro de uma linha de produtos de escova de aço, então tanto o seu time financeiro pode reduzir os gastos, quanto a sua equipe de marketing, além de levantar ideias que auxiliem a realização dessa meta.

Flexibilidade e adaptação

Um modelo de negócios bem definido ajuda a empresa a ser mais flexível e capaz de se adaptar às mudanças no mercado e nas condições econômicas.

Dessa forma, um modelo de negócios eficiente é essencial para o sucesso de uma empresa, uma vez que ele auxilia em diversos aspectos de uma organização.

Passo a passo para realizar um modelo de negócios

Existem diferentes abordagens e metodologias para criar um modelo de negócios que seja eficiente, entretanto, em geral, o processo envolve as seguintes etapas:

Identificar o problema ou oportunidade;

Definir a proposta de valor;

Identificar o público-alvo;

Analisar a concorrência;

Descrever os canais de distribuição;

Identificar as fontes de receitas;

Definir os custos e investimentos;

Validar o modelo de negócios.

Essas são as etapas que devem ser efetuadas quando se constrói um modelo de negócios, a fim planejar aspectos que são essenciais para o crescimento da sua empresa.

Identificar o problema ou oportunidade

Primeiro de tudo, você deve começar identificando um problema ou oportunidade no mercado que a sua empresa possui a capacidade de resolver ou aproveitar.

Esse fator pode envolver pesquisa de mercado, análise de concorrentes, ou benchmark, e conversas com potenciais clientes.

Por exemplo, você pode pesquisar a quantidade de empresas do mesmo nicho que utilizam aços especiais na confecção de seus produtos e entre muitos outros elementos.

Definir a proposta de valor

Você deve descrever a proposta de valor do seu negócio, ou seja, o que ele oferece aos consumidores que a torna única e valiosa. Para que isso aconteça, é necessária a identificação de um nicho de mercado ou uma necessidade específica que a empresa pode atender.

Identificar o público-alvo

Defina quem são os potenciais clientes da sua empresa e como ela pode se comunicar e atender às necessidades deles, tais como sanar um problema, realizar um sonho ou dar fim a um medo, como já mencionado.

Com isso, você deve realizar a criação de personas de consumidores, idealizando o cliente ideal, ou a segmentação de mercado.

Analisar a concorrência

Como já mencionado, é necessário identificar os concorrentes do seu negócio e como ele se diferencia deles.

Para que isso aconteça, você precisa realizar uma análise swot, sendo essa a identificação das forças e fraquezas dos concorrentes, bem como a identificação de lacunas no mercado que a empresa possa preencher.

Descrever os canais de distribuição

Determine como a sua organização vai alcançar e se comunicar com os clientes, sendo necessária, nessa etapa, a criação de um website, o uso de mídias sociais, a construção de uma rede de distribuição ou a adoção de outros métodos.

Identificar as fontes de receita

Defina como a sua empresa vai gerar receita, onde isso pode envolver a venda de produtos ou serviços, a criação de parcerias ou a oferta de soluções personalizadas.

Definir os custos e investimentos

Identifique quais são os custos e investimentos necessários para que a sua empresa possa funcionar e gerar receita, analisando os custos de produção, marketing, recursos humanos e entre muitos outros.

Validar o modelo de negócios

Por fim, você deve efetuar um teste do modelo de negócios com potenciais clientes, parceiros ou investidores, uma vez que esse fator pode ajudar a identificar pontos fortes e fracos, permitindo assim que você consiga ajustar o modelo e o tornar mais eficiente.

Como você pode perceber, criar um modelo de negócios eficiente envolve diferentes fatores, sendo essencial a sua realização para que a sua empresa possa melhor se desenvolver, aumentar a sua taxa de conversão e, assim, crescer no mercado.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.