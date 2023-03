Como fazer uma pesquisa de mercado eficaz?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de março de 2023.

Realizar uma pesquisa de mercado completa e considerando os devidos fatores de influência pode ser a chave para o sucesso de um novo produto ou negócio que está prestes a ser lançado.

A expansão da tecnologia tem mudado os hábitos de consumo nos últimos anos, é muito comum, portanto, que as compras passem a ser feitas mais em ambientes online e menos presencialmente, o que pode influenciar diretamente em como funciona o mercado.

As relações de contato entre fornecedores e clientes também estão se alterando.

Uma empresa que oferece o serviço de manutenção de compressores, por exemplo, precisa entender onde seus principais clientes estão, já que muitas vezes o boca a boca já não é a forma mais eficaz de contato.

Portanto é necessário realizar pesquisas de mercado sempre que necessário para lançar novos produtos, serviços ou até criar novas estratégias.

O que é uma pesquisa de mercado?

Vamos considerar um cenário em que uma empresa que revende válvula de retenção deseja mudar a forma que se comunica via e-mail com seus clientes.

Ela precisará analisar a forma que isso acontece com seus concorrentes, os interesses atuais desses clientes e qual o perfil deles, assim como entender a força de sua própria marca no mercado.

É justamente essa a definição de pesquisa de mercado, um conjunto de informações coletadas dentro do ecossistema em que a marca está inserida para embasar as decisões tomadas.

As informações coletadas podem envolver dados comportamentais, formas de consumo e demais históricos da empresa em diferentes setores para assim montar uma linha de raciocínio que responda às perguntas iniciais da marca.

Importância da pesquisa de mercado

Em empresas diferentes podem existir preocupações diferentes. Em uma distribuidora, por exemplo, fazer o diligenciamento dos produtos é essencial, enquanto para uma empresa de consultoria dominar os assuntos tratados é o foco.

Do mesmo modo, empresas que propõem em suas atividades a inovação o foco é diferenciar-se das demais, e por conta disso tendem a ignorar a importância de uma boa pesquisa de mercado.

Contudo é essa pesquisa que mostrará a marca os atuais desafios que envolvem sua atuação e quais os passos precisarão ser dados para atender as necessidades identificadas.

As previsões com o lançamento podem ser infladas pela expectativa, portanto elas precisam ser baseadas em uma pesquisa que envolva todos os fatores do mercado para assim os resultados serem reais e ainda satisfatórios.

Benefícios da pesquisa de mercado

Os benefícios de uma pesquisa de mercado se aplicam em todos os tipos de empresas, desde as fabricantes de produtos de grande uso, como o eletroduto corrugado, por exemplo, até os mais específicos.

Vale lembrar que estas pesquisas não são restritas às grandes empresas ou apenas marcas conceituadas, elas conseguem entregar benefícios a todos os nichos e mercados. Algumas destas vantagens são:

Maior conhecimento do público;

Maior conhecimento dos concorrentes;

Melhora o desempenho no mercado;

Antecipa as oportunidades;

Dá importância ao produto.

Encarando todos os benefícios, fica claro identificar que a pesquisa de mercado é uma das saídas mais seguras para tomar as decisões corretas, evitando erros dentro do início das atividades do negócio.

É com a pesquisa de mercado que uma empresa de grelhas de ferro fundido, por exemplo, poderá aumentar suas chances de sucesso e de se tornar referência entre os consumidores e demais concorrentes.

Principais tipos de pesquisa

Uma das formas de encontrar os resultados necessários que a marca busca encontrar com a pesquisa de mercado é coletar essas informações de forma online, utilizando métodos e ferramentas pensadas exclusivamente para este cenário.

Se uma revendedora de seladora manual, por exemplo, busca realizar essa pesquisa online, ela poderá montar formulários e considerar todo o público presente nas plataformas escolhidas.

Principais pesquisas encontradas atualmente

Mas para isso é necessário escolher qual o tipo de pesquisa que a marca deseja seguir, ressaltando que tudo vai depender das perguntas que desejam responder.

1 – Hábitos de consumo

Esse tipo de pesquisa é focado em como o consumidor toma a decisão da compra e quais são os fatores que influenciam nessa tomada de decisão.

A jornada do cliente até o momento da sua compra é alvo de diversos estudos e teorias para tentar criar uma fórmula que explique exatamente como ela funciona, contudo essa jornada muda com frequência, principalmente com a chegada das redes sociais.

Entender o caminho percorrido pelo cliente em potencial nesse momento é importante para que a marca adeque suas estratégias a esse cenário, tendo então a resposta da sua pesquisa.

2 – Força da marca

Conhecer a própria marca é uma tarefa indispensável em qualquer fase do negócio, seja em sua implementação ou após o período de testes, onde a marca já é conhecida no mercado.

A pesquisa de força da marca busca entender o papel que ela ocupa dentro do mercado, assim como a visão que o público está tendo dela, o que servirá de norte para a tomada de decisões para ajustes no posicionamento e estratégias.

Caso a marca não dê a devida atenção ao peso que possui dentro do mercado, ela começará a disputar espaço com marcas mais bem posicionadas e acabar chegando em um ponto que a visão do público já será irreversível.

3 – Satisfação do cliente

Vamos usar o exemplo de uma empresa que distribui um produto que deve entregar alta resistência, como o tubo quadrado, por exemplo. Essa empresa precisa garantir que o produto está realmente entregando o prometido o cliente está satisfeito.

Esse feedback é importante para que a marca consiga medir seus pontos que precisam de melhorias e assim seguir com esses ajustes.

As pesquisas referentes a satisfação do cliente devem ser frequentes, afinal quanto antes forem identificadas as oportunidades de melhoria, mais rapidamente a marca conseguirá evoluir seu posicionamento.

4 – Satisfação dos colaboradores

Para além de conhecer a parte externa do mercado, também é preciso olhar para o interior da instituição e realizar as chamadas pesquisas internas, que buscarão medir o nível de satisfação dos colaboradores.

Mesmo empresas de produção, com processos de base como os de zincagem a frio, por exemplo, precisam entender esse comportamento dos funcionários. O bem-estar desses profissionais é importante para que o bom trabalho continue sendo feito.

Os bons resultados são reflexo do quanto o time está alinhado com os objetivos, por esse motivo essas pesquisas devem ser constantes, não apenas em momentos de crise, para assim encontrar possíveis problemas e solucioná-los com antecedência.

Melhores ferramentas para pesquisa de mercado

Como citado aqui, a ideia de que a realização de uma pesquisa de mercado é um processo de alto preço e indisponível para todos os negócios está totalmente errada. Com os diversos tipos de pesquisas, existem também as diversas ferramentas a serem usadas.

Uma certa fatia das pesquisas ainda são pagas, mas para quem busca por opções com uma maior economia, existem também diversas ferramentas com baixo investimento e até mesmo gratuitas, mantendo a mesma qualidade de coleta de dados.

Conheça alguns nichos de pesquisa e as formas em que é possível realizar uma pesquisa considerando cada um deles.

Embasamento em dados

Basear as decisões tomadas na empresa em dados concretos e reais é uma das saídas mais inteligentes para garantir que o julgamento pessoal não esteja pesando nas escolhas. Afinal, o posicionamento de uma marca no mercado exige grande responsabilidade.

As principais fontes de dados para pesquisas no mercado contam com grandes geradores, podendo ser inclusive provenientes de marcas parceiras.

Os blogs organizados pelos buscadores de informações da internet são ótimas opções para coleta, essas páginas reúnem diversas análises sobre o mercado e trazem dados recentes que podem produzir ricos insights baseados em artigos e relatórios.

Outra forma de alcançar esses resultados é através de parceiros com forte presença e relação com o mercado, que por possuírem uma base de clientes robusta consegue agrupar os resultados de seus comportamentos de forma organizada e útil.

Análise de concorrência

Entender como as marcas que se assemelham à sua funcionam é essencial para medir se a sua presença no mercado não está em desvantagem.

As análises da concorrência são uma das pesquisas mais recorrentes e devem ser feitas principalmente a base de comparações, e para isso são usadas ferramentas que acompanham de perto todas as opções do mercado.

Os sites que apresentam essas opções são gratuitos e oferecem versão paga. Para aprofundamento das informações, é importante então considerar o nível de dados que deseja alcançar e comparar se é válido realizar o pagamento da versão estendida.

Análise de clientes

Enquanto as análises de concorrentes são feitas a base de comparações, a análise de clientes se baseia nos feedbacks recebidos dos indivíduos que já se relacionaram com a marca de alguma forma.

Esses feedbacks serão alcançados através de formulários ou entrevistas, que podem ser hospedadas dentro dos próprios portais da marca, como o site ou as redes sociais. Se for o caso, essas pesquisas também podem ser enviadas via e-mail.

Pensar em todos os tipos de relacionamento da marca, desde o interno com os colaboradores, até o externo com os concorrentes e clientes, é o que definirá qual pesquisa de mercado escolher, obtendo assim os resultados certos para cada caso.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.