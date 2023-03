Importância de escolher os fornecedores ideais para o negócio

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de março de 2023.

A tarefa de encontrar bons fornecedores pode ser muito difícil, uma vez que existem muitas etapas envolvidas nesse processo, além de uma grande equipe de pessoas.

Isso acontece porque o contato entre um fornecedor e uma empresa é chamado de business to business, ou B2B, onde, como o próprio nome já diz, uma organização realiza negócios com outra companhia.

Um exemplo para isso é uma fábrica de móveis modulados comercializando para uma segunda empresa, efetuando assim um B2B.

Continue lendo esse artigo e compreenda um pouco mais sobre o modelo de negócio de empresas para companhias, as suas principais dificuldades para encontrar bons fornecedores e entre muitos outros fatores.

O que é business to business?

Como já mencionado, o modelo de negócio business to business, é a realização de uma comercialização que ocorre entre uma empresa para outra.

Dessa forma, existem muitas etapas que compõem esse processo, além de elementos que devem ser analisados mais detalhadamente, com o intuito de realizar uma boa escolha.

Em uma compra business to customer, ou seja, negócio para empresa, ou B2C, essa operação acontece quando um consumidor, pessoa física, visita uma loja e então adquire o seu produto ou serviço.

O consumidor possui a capacidade e possibilidade de realizar as compras dos produtos ou serviços que despertaram o seu interesse quando ele quiser e até, muitas vezes, por impulso.

Por exemplo, uma pessoa pode estar passeando pela rua e se deparar com uma promoção de uma vacina para cachorro filhote muito importante, chamando assim a sua atenção e, com isso, ela adquire rapidamente o item.

Esse ponto se deve ao fato de que a compra de um produto ou serviço depende exclusivamente da pessoa física, uma vez que ela só precisa desejar o objeto e então realizar a compra.

Entretanto, já em um modelo de negócio de empresa para outra, existem alguns pontos que precisam ser analisados antes de qualquer transação, já que esse fator normalmente envolve uma grande quantidade de pessoas.

Por exemplo, se a sua empresa precisa de rebolo para retifica, existem muitos setores diferentes que são incluídos nessa decisão, onde o departamento financeiro, administrativo, de marketing e entre muitos outros devem aprovar a aquisição.

Como pode perceber, o processo de compra em um modelo de negócio B2B é mais longo e requer um maior cuidado, passando por várias fases.

Isso acontece porque ele possui o objetivo de investir no produto ou serviço da melhor forma possível, afetando assim toda a organização de maneira positiva.

Dessa forma, é possível perceber que o longo período de negociações entre as empresas ocorre por alguns motivos, onde dentre eles, podem-se citar:

Afeta o resultado da empresa;

Envolve vários departamentos;

Precisa obter um certo grau de custo-benefício;

Possui um alto índice de fidelização.

Esses são alguns dos elementos que determinam o período de negociação entre duas empresas, sendo fatores determinantes para se fechar uma compra.

Afeta o resultado da empresa

Quando se fecha um acordo com um fornecedor, caso o seu produto não possua um certo grau de qualidade, esse ponto pode acabar afetando toda a organização, já que o item será entregue ao cliente final apresentando defeitos.

Dessa forma, existe uma quebra de confiança e de credibilidade entre a marca e o cliente, onde o consumidor passa a duvidar da qualidade dos produtos que são fornecidos por ele.

Nesse caso, mesmo que o objeto não tenha vindo diretamente da organização que realizou a transição final, ainda sim, o seu posicionamento fica ameaçado no mercado.

Com isso, podem ocorrer quedas consideráveis nas vendas e impactar muitos outros fatores dentro da empresa.

Assim, é possível perceber que o oposto também pode impactar consideravelmente a organização, já que um fornecedor que comercializa produtos de qualidade pode proporcionar ótimos benefícios ao seu cliente final.

Por exemplo, um fornecedor de mdf madeirado de alta qualidade por possuir uma maior durabilidade do seu produto, pode se destacar no mercado, atraindo os clientes por essa característica.

Como pode ver, desde um fornecedor de peças que compõem o produto a objetos ligados à empresa indiretamente podem impactar consideravelmente o resultado final do negócio.

Envolve vários departamentos

A comercialização de um produto ou serviço normalmente inclui diversos departamentos, já que uma mesma operação dentro de uma organização impacta várias áreas.

Por exemplo, ao comprar o serviço de calibração de termometro, se envolve a área financeira, analisando o orçamento disponível, o setor de engenharia, realizando os cálculos necessários para identificar os resultados ideias e entre muitas outras áreas.

Precisa obter um certo grau de custo-benefício

Outro ponto muito importante é que o fornecedor também precisa atingir um certo grau de custo-benefício, em que o produto ou serviço deve possuir uma alta qualidade, mas também não ultrapassar o orçamento determinado.

Dessa forma, quando procurar por um fornecedor de esteira transportadora, por exemplo, o ideal é que se pesquise não apenas ótimos profissionais, com produtos incríveis, mas também que possuam uma boa faixa de preços.

Possui um alto índice de fidelização

Para encerrar, ocorre um alto índice de fidelização, uma vez que o processo de escolha na contratação de fornecedores é muito longo, precisando do uso de diversos setores e, quando finalmente é aceito, esse acordo tende a durar muitos anos.

Por exemplo, ao fechar uma parceria com um fornecedor de uma máquina de corte a laser metal, existe um grande período de teste com a qualidade do produto, custos que o envolvem e entre muitos outros fatores, onde ao ser aprovado, esse acordo possui uma alta longevidade.

3 principais etapas para encontrar bons fornecedores

O fornecedor ideal tem a habilidade de fazer uma grande diferença na empresa, já que questões como a qualidade do produto, o cumprimento de prazos, o atendimento aos clientes e entre outros, são fatores que estão diretamente relacionados a sua atuação.

Dessa forma, é muito importante fechar um acordo com o fornecedor certo e, para isso, existem alguns elementos que podem ajudar a identificar o melhor negócio, em que dentre eles, podem-se citar:

Pesquisar e comparar os fornecedores;

Negociação com os fornecedores;

Contratação;

Etapa final.

Essas são as fases principais que devem ser levadas em consideração quando existe a necessidade de encontrar um novo fornecedor.

Pesquisar e comparar os fornecedores

O primeiro passo para realizar uma excelente escolha de fornecedor para a sua empresa é pesquisar e comparar as opções que estão disponíveis para você no mercado.

Com isso, elementos como: preço, qualidade do produto, localização, disponibilidade do estoque e entre muitos outros devem ser levados em consideração.

Assim, quando conseguir ter uma ideia do que você está procurando, comece a procurar potenciais fornecedores, através de sites de busca comerciais e redes sociais.

Por exemplo, ao pesquisar “avcb consulta” e encontrar algumas opções que o atraem, você deve então os comparar utilizando alguns critérios de seleção.

Dessa forma, você deve pesquisar as taxas de entrega, prazos de pagamento e as políticas de devolução, com a finalidade de garantir que todos os quesitos estejam alinhados às suas necessidades.

Além disso, outro ponto importante que também pode se atentar é em ler as avaliações online dos clientes, obtendo assim uma prova social da qualidade do serviço do fornecedor.

Depois de comparar cada um, é preciso entrar em contato com eles para assim discutir as suas necessidades específicas, tais como perguntar sobre as quantidades mínimas e máximas e os prazos de entrega, além de outras questões que sejam relevantes para o seu caso.

Outro fator muito importante é sempre buscar por indicações, a fim de obter os melhores resultados, além de analisar questões como: qualidade, preço, entrega e atendimento ao cliente.

Isso acontece porque já se deve observar se as entregas são realizadas dentro do prazo, se algum cliente anterior já se decepcionou com o produto e entre muitos outros fatores.

Negociação com os fornecedores

É muito importante manter um ótimo relacionamento com os fornecedores, com a finalidade de assegurar um fluxo constante de negócios no futuro.

Outro fator muito importante é que deve manter o foco nos seus objetivos durante todo o processo de negociação, em que precisa evitar que as emoções interfiram no processo, mantendo uma postura profissional durante todo o período de negociação.

Além disso, uma forma de conquistar ótimos preços é através de uma certa flexibilidade, em que deve estar aberto às ofertas que são propostas pelo fornecedor.

Por fim, mas não menos importante, você deve se certificar de cumprir com todos os compromissos que são assumidos durante a negociação, com a finalidade de evitar problemas futuros.

Os fornecedores são a base de qualquer negócio, já que eles possuem a habilidade de auxiliar no controle do seu estoque, proporcionar excelentes produtos e entre muitas outras vantagens.

Por esse motivo, é muito importante encontrar o fornecedor ideal para as suas necessidades e as de sua empresa, cumprindo com todas as demandas que o seu negócio possui e proporcionando uma ótima experiência para o consumidor final.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.