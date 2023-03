Baia do Sancho em Fernando de Noronha: praia mais bonita do mundo segundo Travelers Choice 2023, do Tripadvisor

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de março de 2023.

Quando se trata das melhores praias do mundo, diferentes trechos da costa recebem atenção por diferentes motivos. Alguns são naturalmente espetaculares e têm paisagens de cair o queixo. Outros são preservados e intocados, notáveis ​​por águas cristalinas e areias douradas. E alguns são simplesmente perfeitos para a sua viagem de férias: pontos de praia vibrantes onde você pode se soltar com os pés na areia.

Mas quais são as melhores praias do mundo atualmente? O Prêmio Best of the Best do TripAdvisor Travellers’ Choice 2023 comparou os resultados de milhões de avaliações em seu site para descobrir as praias são as favoritas dos viajantes no momento. Foram listadas 25 praias, verdadeiros paraísos espalhados pelo mundo.

O resultado, divulgado no final de fevereiro, apontou a pitoresca Baía do Sancho no arquipélago vulcânico de Fernando de Noronha, na costa nordeste do Brasil, como a melhor praia do mundo, de acordo com o ranking do Tripadvisor.

Em segundo lugar no ranking do TripAdvisor ficou a Eagle Beach, na ilha caribenha de Aruba, uma praia ampla com areia branca e macia que também é um dos pontos de festa da ilha.

A terceira foi Cable Beach em Broome, Austrália Ocidental, conhecida por ser tão vasta que, mesmo na alta temporada, quase nunca parece lotada.

Os vencedores de ‘Melhores Praias do Mundo’ abrangem desde populares praias na Flórida e no Caribe até as distintas falésias em Portugal e costas mais isoladas no Brasil e na Índia. “Como uma grande fã de praia, conheço o fascínio impossível de resistir do sol e da água azul-turquesa e, certamente, há muito disso na lista deste ano”; disse Sarah Firshein, chefe editorial do Tripadvisor em um comunicado à imprensa.

A plataforma apontou que as avaliações dos viajantes formaram uma lista empolgante com algo para cada tipo de visitante, de adoradores do sol a aventureiros e entusiastas da vida selvagem.

Baía do Sancho, Brasil

A Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, é conhecida por sua costa recortada e diversos ecossistemas, requisitos pelos quais conquistou o cobiçado primeiro lugar depois que o TripAdvisor analisou dezenas de milhões de avaliações enviadas por viajantes globais nos últimos 12 meses.

Descrita por um viajante como “uma praia praticamente de cartão postal”, a Baía do Sancho fica fora dos roteiros mais conhecidos e só é acessível por barco ou por escadas que descem por penhascos íngremes. Uma grande parte do apelo está em suas águas azul-turquesa perfeitas, praia de areia branca e variedade exótica de vida selvagem.

“Os viajantes que se aventuram nas águas mornas e claras podem ter a sorte de vislumbrar tartarugas marinhas, arraias, golfinhos e até tubarões”, afirma o comunicado à imprensa do Tripadvisor. “Flanqueado por falésias cobertas de floresta, este local selvagem e intocado também é famoso pelos simpáticos caranguejos que rastejam ao longo da costa.”

Praia da Falésia, Portugal

A Praia da Falésia, no Algarve, Portugal, que surge no número 6, destacou-se pela paisagem dramática. Ladeada por falésias deslumbrantes e coloridas em tons que vão do vermelho ao laranja e ao branco, o seu areal dourado estende-se por vários quilômetros tornando-o num local idílico para um longo passeio.

“Esta é uma praia deslumbrante”, escreveu um viajante. “O sol bate nas diferentes cores de areia laranja e amarela nas altas falésias que refletem uma tonalidade quente. A areia da praia real é um amarelo dourado. O mar quebra na praia com uma ferocidade suave, criando ondas para nadadores e surfistas.”

Ka’anapali Beach, Estados Unidos

A única praia dos Estados Unidos a entrar no top 10 do Tripadvisor é a praia de Ka’anapali em Maui, Havaí. Ka’anapali Beach é conhecida por suas ondas suaves e vistas deslumbrantes.

“Esta é uma praia tão bonita”, escreveu um viajante. “Há muita areia e grama para sentar e um ótimo mergulho com snorkel. Os peixes e tartarugas são abundantes. Observar as baleias saltando ao longe é uma ótima maneira de relaxar.”

As 25 Melhores Praias do Mundo para 2023, segundo Travelers Choice Best of the Best Tripadvisor:

1. Baía do Sancho – Fernando de Noronha, Brasil

2. Eagle Beach – Aruba, Caribe

3. Cable Beach – Broome, Austrália

4. Praia de Reynisfjara – Vik, Islândia

5. Grace Bay Beach – Turks e Caicos, Caribe

6. Praia da Falésia – Olhos de Água, Algarve, Portugal

7. Praia de Radhanagar – Ilha de Havelock, Índia

8. Spiaggia dei Conigli – Sicília, Itália

9. Praia de Varadero – Cuba, Caribe

10. Ka’anapali Beach – Maui, Havaí

11. Siesta Beach – Siesta Key, Flórida

12. Driftwood Beach – Jekyll Island, Geórgia

13. Manly Beach – Sydney, Austrália

14. Seven Mile Beach – Seven Mile Beach, Grand Cayman

15. La Concha Beach – Donostia-San Sebastián, Espanha

16. Kelingking Beach – Nusa Penida, Bali

17. Playa de Muro Beach – Playa de Muro, Espanha

18. Playa Manuel Antonio – Parque Nacional Manuel Antonio, Costa Rica

19. Praia de Ipanema – Rio de Janeiro, Brasil

20. Nungwi Beach – Nungwi, Tanzânia

21. Falassarna Beach – Falassarna, Grécia

22. Nissi Beach – Ayia Napa, Chipre

23. Playa Norte – Isla Mujeres

24. Magens Bay – Magens Bay, St. Thomas

25. Balos Lagoon – Kissamos, Grécia