Principais benefícios de montar um cantinho de estudos para as crianças

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de março de 2023.

Um cantinho de estudos completo é o primeiro passo para que o pequeno saiba lidar com a rotina e os seus compromissos na escola. Entenda!

Pode até parecer bobagem, mas criar um cantinho de estudos para os pequenos é algo essencial – ainda mais quando falamos de crianças e pré-adolescentes. O motivo? Para estudar, precisamos de concentração, bem como de um ambiente que seja confortável e convidativo.

Então, é preciso contar com vários elementos indispensáveis. Aqui, destacamos que o ambiente tem que ser calmo e aconchegante, portanto, para montar um cantinho realmente bom, você precisará de uma cadeira ergonômica, mesas adequadas e, de preferência nada de televisões que façam barulhos, inclusive, um ventilador silencioso ou um ar condicionado para os dias mais quentes.

Com tais elementos, o seu bem mais precioso conseguirá não somente aprender novas matérias, mas principalmente ter disciplina e aprimorar o seu amor pelo conhecimento.

Mas afinal, como o local pode ser montado? O que considerar nesta fase? Para te auxiliar nessa tarefa, separamos algumas informações de ouro. Continue acompanhando e anote todas as dicas!

Escolha bem o espaço

O primeiro passo para montar um cantinho de estudos impecável é, certamente, escolher o local correto. Aqui, a dica é evitar o dormitório — já que o cérebro reconhece esse cômodo como uma área especial para o descanso e o relaxamento.

Em vez disso, e se for possível, procure ambientes que estejam próximos de uma janela, para que facilite a entrada de luz natural e, consequentemente, garanta mais disposição ao pequeno.

E não acaba por aí! Também é interessante evitar as áreas com muita circulação de moradores ou barulhos constantes. Combinado?

Selecione a mobília

Não tem jeito: para que a criança se sinta confortável em seu mais novo cantinho de estudos, é necessário escolher os móveis corretos. Nessa etapa, o ideal é investir em cadeiras e mesas infantis, ou que sejam indicadas para a faixa etária do seu pequeno.

Caso você more em um imóvel compacto, tudo bem! Nessas condições, uma solução é recorrer aos móveis multifuncionais, ou seja, que podem ser utilizados para mais de uma finalidade.

Como exemplo, destacamos as mesinhas com gaveteiros embutidos e as cadeiras que contam com compartimentos internos para armazenar diferentes objetos. Vai ser um sucesso!

Já entre as mobílias que não podem ficar de fora, selecionamos as principais delas. Anote:

Escrivaninha;

Nichos e estantes;

Cadeira;

Puff para descanso;

Incentive a organização

Com tudo pronto, chega o momento de incentivar que a criança aproveite e mantenha o seu espaço de estudos sempre organizado.

Desse modo, você terá a chance de ensiná-la sobre a importância de prezar pelos seus compromissos diários, além de otimizar o seu tempo ao garantir um ambiente arrumado. Portanto, mostre como e onde guardar os seus materiais, sempre após a finalização dos estudos.

Para não ocorrer distrações, ainda é interessante reduzir o uso de equipamentos eletrônicos no espaço, bem como o acúmulo de estímulos visuais. Tablets e notebooks podem ser tranquilamente aproveitados, desde que com moderação e para a finalidade correta.

Dica extra!

Quer deixar o local mais alegre e divertido? Uma sugestão bacana é utilizar as cores da decoração como grandes aliadas. Ao serem integradas no ambiente da forma correta, as diferentes tonalidades podem estimular o raciocínio, a concentração e até a criatividade.

Contudo, de acordo com os especialistas no assunto, a sugestão é fugir dos tons quentes demais, tais quais o vermelho e o laranja, pois eles são responsáveis por estimular a mente e, logo, causar ansiedade.

O oposto vale para o azul, que em excesso gera sintomas de sonolência. Portanto, se a ideia é ativar a mente, recorra ao amarelo, seja na parede ou nos acessórios do cômodo.

E aí, gostou de conhecer os benefícios de montar um cantinho de estudos para as crianças? Após se aprofundar nessas indicações, você já tem informações de sobra para colocar esse projeto em prática e incentivar o seu pequeno a mergulhar de cabeça em novos conhecimentos.