O que um profissional de compliance precisa ter?

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de março de 2023.

O papel do profissional de compliance tornou-se cada vez mais importante nas empresas devido ao aumento da regulação e do escrutínio regulatório. É papel do profissional de compliance garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, bem como com os próprios padrões e políticas internas da empresa.

Para ser eficaz, um profissional de compliance precisa ter uma série de habilidades e conhecimentos específicos, inclusive se manter sempre atualizado através de cursos de compliance. Neste texto, exploraremos os principais atributos que um profissional de compliance precisa ter.

Conhecimento das leis e regulamentações aplicáveis

Um profissional de compliance precisa ter um bom conhecimento das leis e regulamentações que se aplicam à empresa em que trabalha. Isso inclui leis nacionais e internacionais, regulamentos setoriais e padrões de mercado relevantes.

Esse conhecimento pode ser adquirido por meio de estudos em cursos de compliance, bem como por meio de experiência profissional e treinamento interno na empresa. É importante que o profissional de compliance esteja sempre atualizado sobre as mudanças na regulamentação e nos padrões do setor.

Habilidade em análise de riscos

Um profissional de compliance precisa ser capaz de avaliar os riscos de conformidade associados às atividades da empresa e implementar medidas para gerenciar esses riscos. Isso pode envolver a realização de auditorias e avaliações de risco, a identificação de áreas de vulnerabilidade e a implementação de políticas e procedimentos para mitigar esses riscos.

Um profissional de compliance também precisa estar ciente das implicações de não conformidade e estar preparado para lidar com as consequências caso ocorra uma violação.

Habilidade de comunicação e treinamento

Um profissional de compliance precisa ser capaz de se comunicar efetivamente com as partes interessadas, incluindo a equipe da empresa, reguladores externos e outros parceiros de negócios. Isso envolve a capacidade de explicar as políticas e procedimentos de conformidade de maneira clara e concisa, bem como a capacidade de fornecer treinamento adequado para garantir que todos na empresa entendam suas responsabilidades de conformidade.

Essas habilidades também são importantes para lidar com denúncias de conformidade e fornecer informações precisas e relevantes em resposta a investigações regulatórias.

Capacidade de trabalhar em equipe

Um profissional de compliance deve ser capaz de trabalhar em equipe com outros profissionais em áreas relacionadas, como finanças, recursos humanos e jurídico. Isso é essencial para garantir que a conformidade seja integrada em todas as operações da empresa e que as políticas e procedimentos de conformidade sejam implementados de maneira eficaz em toda a organização.

Além disso, o profissional de compliance deve ser capaz de trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos, como auditoria interna e jurídica, para garantir que as questões de conformidade sejam tratadas adequadamente.

Conhecimento de tecnologia e análise de dados

Com a crescente importância da tecnologia na conformidade, um profissional de compliance precisa ter um bom conhecimento de como a tecnologia pode ser usada para automatizar e melhorar os processos de conformidade. Isso inclui a capacidade de analisar dados e utilizar ferramentas de análise de dados para identificar áreas de risco e monitorar a conformidade.

O profissional de compliance também deve estar ciente dos regulamentos de proteção de dados e privacidade e ter um bom entendimento de como a tecnologia pode ser usada para garantir o cumprimento dessas leis.

Ética e integridade

Por último, mas certamente não menos importante, um profissional de compliance deve ter um alto nível de ética e integridade. Esse profissional deve ser capaz de agir com integridade em todos os momentos e ter a coragem de tomar medidas para garantir que a empresa esteja em conformidade, mesmo quando essas medidas podem ser impopulares ou difíceis.

É fundamental que o profissional de compliance esteja comprometido com os mais altos padrões éticos e seja capaz de estabelecer uma cultura de conformidade em toda a organização.

Em conclusão, um profissional de compliance precisa ter uma série de habilidades e conhecimentos específicos para ser eficaz. Esses atributos incluem um bom conhecimento das leis e regulamentações aplicáveis, habilidades em análise de riscos, habilidades de comunicação e treinamento, capacidade de trabalhar em equipe, conhecimento de tecnologia e análise de dados, e um alto nível de ética e integridade.

Para se tornar um profissional de compliance bem-sucedido, é importante que você busque educação e treinamento adequados, incluindo cursos de compliance, bem como desenvolva suas habilidades pessoais e profissionais ao longo do tempo. O cumprimento das leis e regulamentos é fundamental para o sucesso de qualquer empresa e um profissional de compliance é fundamental para garantir que isso seja alcançado de maneira eficaz.