Como funciona o bafômetro?

* Por: doutormultas - 2 de abril de 2023.

O bafômetro é um dispositivo usado para medir a quantidade de álcool presente no ar expelido pelos pulmões de uma pessoa. O dispositivo funciona medindo a quantidade de etanol presente no ar expirado e, a partir dessa medição, calcula a quantidade de álcool no sangue.

Quando uma pessoa bebe álcool, o etanol é absorvido pelo estômago e pelo intestino delgado e entra na corrente sanguínea. À medida que o álcool é metabolizado pelo fígado, é eliminado do corpo através da respiração e da urina. Quando alguém expira, o ar contém uma pequena quantidade de etanol, que pode ser detectada pelo bafômetro.

O bafômetro contém um sensor de célula de combustível que reage com o etanol no ar expirado. Essa reação produz uma corrente elétrica que é proporcional à quantidade de etanol presente. O resultado é mostrado em um visor digital como uma leitura de teor alcoólico.

Os bafômetros são usados por policiais para verificar se um motorista está dirigindo sob a influência do álcool. É importante lembrar que a leitura do bafômetro não é uma prova definitiva de que alguém está embriagado, mas é um indicador importante que ajuda os policiais a tomar decisões informadas.

Que substâncias são detectadas com o bafômetro

O bafômetro é projetado para detectar a presença de álcool no ar expirado. Mais especificamente, ele mede a quantidade de etanol, que é o tipo de álcool encontrado em bebidas alcoólicas, no ar expirado. O bafômetro não é capaz de detectar outras substâncias que podem afetar a capacidade de alguém dirigir, como drogas ilícitas ou medicamentos. Para detectar a presença de outras substâncias, como drogas, é necessário usar outros tipos de testes, como testes de saliva, sangue ou urina.

Além do bafômetro, como a autoridade de trânsito pode detectar embriaguez?

Além do bafômetro, as autoridades de trânsito podem detectar a embriaguez por meio de vários outros métodos. Alguns dos métodos comuns incluem:

Teste de coordenação: Um oficial de trânsito pode pedir ao motorista para realizar testes de coordenação, como andar em linha reta, tocar o nariz com o dedo e ficar em um pé só. Esses testes ajudam a determinar se o motorista está com problemas de equilíbrio ou coordenação, que podem ser indicativos de embriaguez.

Observação dos sintomas: Os oficiais de trânsito também podem observar os sintomas físicos da embriaguez, como olhos vermelhos, fala arrastada, odor de álcool na respiração e falta de coordenação motora.

Exame de sangue: Um exame de sangue pode ser realizado para determinar a quantidade de álcool no sangue do motorista. Esse tipo de teste é mais preciso do que o bafômetro, mas é menos comum de ser utilizado, pois exige a realização de um procedimento invasivo.

Teste de saliva: Os testes de saliva podem detectar a presença de drogas no organismo do motorista, incluindo drogas ilícitas e medicamentos que possam afetar a capacidade de dirigir.

Teste de urina: O teste de urina pode detectar a presença de álcool e drogas no organismo do motorista, mas é menos preciso do que outros tipos de testes.

É importante lembrar que, embora o bafômetro seja a forma mais comum de detecção de embriaguez no trânsito, os oficiais de trânsito têm o poder de utilizar outros métodos para determinar se um motorista está dirigindo sob a influência de drogas ou álcool.

O que é o drogômetro?

O drogômetro é um dispositivo que foi desenvolvido para medir a presença de drogas no organismo de um indivíduo, assim como o bafômetro mede a presença de álcool no organismo. O drogômetro é um termo genérico que se refere a uma série de dispositivos que são capazes de detectar a presença de drogas, incluindo drogas ilícitas e medicamentos prescritos, no organismo de uma pessoa.

Existem diferentes tipos de drogômetros que utilizam diferentes tecnologias para realizar a detecção de drogas. Por exemplo, alguns drogômetros usam amostras de saliva, urina ou sangue para detectar a presença de drogas, enquanto outros usam um método não invasivo de coleta de amostras de ar expirado.

Assim como o bafômetro, o drogômetro é usado principalmente por autoridades de trânsito para verificar se um motorista está sob a influência de drogas enquanto dirige. O uso do drogômetro ainda é relativamente novo e menos comum do que o uso do bafômetro para detectar a presença de álcool. Além disso, a precisão e confiabilidade dos resultados do drogômetro podem variar dependendo do dispositivo utilizado e da forma como a amostra foi coletada.

Que substâncias podem acusar bafômetro positivo?

O bafômetro é projetado para detectar a presença de álcool no ar expirado. Mais especificamente, ele mede a quantidade de etanol, que é o tipo de álcool encontrado em bebidas alcoólicas, no ar expirado. Se a concentração de álcool no ar expirado de uma pessoa ultrapassar um limite legal definido pelas autoridades de trânsito, o bafômetro indicará uma leitura positiva.

Outras substâncias, como alimentos, medicamentos e produtos de higiene bucal, podem conter uma pequena quantidade de álcool, mas geralmente não são suficientes para causar uma leitura positiva no bafômetro. No entanto, alguns produtos, como enxaguantes bucais, podem conter álcool em concentrações mais elevadas e podem causar uma leitura positiva no bafômetro, se forem usados pouco antes do teste. Vapes, ao contrário do que se pensa, não são detectados.

É importante lembrar que o bafômetro é projetado para medir apenas a concentração de álcool no ar expirado, e não é capaz de detectar outras substâncias que possam afetar a capacidade de alguém dirigir, como drogas ilícitas ou medicamentos. Para detectar a presença de outras substâncias, como drogas, é necessário usar outros tipos de testes, como testes de saliva, sangue ou urina.