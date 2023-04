Proteção de janelas contra crianças: as melhores dicas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de abril de 2023.

A necessidade básica de todas as crianças é aprender sobre o mundo ao seu redor e as leis que o regem. A tarefa dos pais, no entanto, é garantir a segurança de seus pequenos exploradores.

Janelas e portas estão em todas as casas, mais cedo ou mais tarde as crianças tentarão usá-las sozinhas. Especialmente no caso de apartamentos localizados nos andares superiores, vale a pena pensar em segurança que garanta uma diversão verdadeiramente despreocupada para os mais jovens da família, e para os pais, tranquilidade e sensação de segurança. A instalação de rede de proteção e outras formas de segurança podem ajudar nesse processo.

Os acessórios para janelas podem proteger as janelas contra crianças?

Manipular a maçaneta da janela é uma arte que até uma criança de 2 a 3 anos pode dominar. Girar a manivela para a posição horizontal é bastante simples para ele. Em janelas com ferragens padrão, isso fica ainda mais fácil.

Esse acesso fácil a essa função é muito perigoso se as janelas estiverem localizadas nos andares superiores.

Puxadores de janela com chave

As maçanetas com ordem de abertura invertida são certamente um grande passo para aumentar a segurança das nossas crianças. Se não está convencido de que este será um obstáculo suficiente para os mais novos, pode instalar maçanetas com chave nas janelas que apresentam maior risco.

Bloqueio de janela (trava)

Outra ideia para proteger janelas ou portas de sacada contra crianças é a trava de janela. É um elemento adicional que pode ser montado em quase todas as janelas de plástico ou madeira, independentemente do tipo de ferragens e perfis aí utilizados. A tarefa do bloqueio é bloquear o caixilho da janela na posição inclinada usando uma chave especial. Depois de ativar o bloqueio, a janela pode ser inclinada, mas não pode ser aberta.

O bloqueio da janela impede que ela seja totalmente aberta, mantendo a função de inclinação.

Inclinação segura de janelas

Outro caso que vale a pena considerar no contexto da segurança infantil é a tentativa de inclinar uma janela que está na posição aberta. Em janelas sem proteção, inclinar a janela aberta faz com que ela fique pendurada em apenas uma dobradiça inferior. O caixilho da janela é muito instável nesta posição e, ao soltar-se da dobradiça, pode atingir ou ferir quem estiver próximo. Quanto maior a janela, maior e mais perigosa a força e o ímpeto com que ela cai. A solução é instalar um elemento adicional simples, que é o bloqueio de rotação da maçaneta. Evita a possibilidade de girar a alavanca para a posição de inclinação a partir da posição de janela aberta.

Janelas e portas seguras: O que mais deve ser lembrado

As ferragens e os seus acessórios são um elemento importante, mas não o único, de janelas seguras. Também vale lembrar sobre as janelas. Os mais seguros são os laminados e temperados, que são mais resistentes à quebra.

Chamamos a atenção também para os cordões e correntes utilizados para enrolar e desdobrar persianas internas. Eles geralmente são facilmente acessíveis às crianças e, infelizmente, representam risco de emaranhamento e, pior, estrangulamento. Se você tiver a oportunidade, considere substituí-los por persianas com mecanismo de mola, ou seja, persianas automáticas.

A imaginação das crianças constantemente lhes dá ideias para aventuras e expedições incríveis, que são supervisionadas por nós, adultos. É uma sorte que neste trabalho responsável possamos contar com a ajuda de muitos aliados. A proteção adequada de janelas e portas de varanda, combinada com a supervisão cuidadosa de responsáveis ​​adultos, significa paz e certeza de que até a criança mais curiosa pode explorar seus arredores sem medo.