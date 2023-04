Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de abril de 2023.

Com o advento das novas tecnologias, como inteligência artificial, machine learning e etc., tanto uma empresa do setor de luvas de alta tensão quanto uma pessoa física conquistaram novas possibilidades.

Dentre elas está o aumento no incentivo à cultura. E aqui no Brasil, este é um tema que precisa ser propagado não só nos pequenos bairros, mas em todos os locais. Se ficou curioso e deseja compreender melhor sobre o tema, continue com a gente.

Formas de aumentar o incentivo à cultura nos pequenos bairros

A cultura é um dos pilares mais importantes de uma sociedade (e nós ainda falhamos muito quando lidamos com o assunto), pois é através dela que as pessoas expressam suas emoções, pensamentos e ideias.

Nos pequenos bairros, é importante fazê-la florescer, criando um senso de comunidade e fortalecendo a identidade local. Para isso, existem diversas formas de integração, basta sairmos de trás de nossa mesa rustica de madeira e olhar ao redor com mais atenção.

A primeira delas é por meio de investimentos em infraestrutura, como teatros, cinemas e centros culturais, onde crianças, jovens e adultos tenham a possibilidade de assistir e ficar diante desse tipo de conteúdo.

Esses espaços não apenas proporcionam entretenimento, mas também incentivam a formação de novos artistas e criadores, tornando-se uma fonte de inspiração. Sem isso, é como se um grande restaurante não adquirisse uma mesa inox industrial, tudo seria mais complicado e difícil.

Além disso, a criação de espaços públicos como parques e praças é sensacional! Tudo porque eles criarão uma atmosfera de celebração e compartilhamento. O acesso gera um senso de unidade e união entre os moradores, que podem se reunir para compartilhar experiências e criar laços de amizade.

Mas não podemos parar por aí! Pensemos em programas de educação artística, realizados em escolas, centros comunitários e igrejas, proporcionando acesso a inúmeras aulas e outras formas de arte.

Por isso, é importante que as comunidades sejam incentivadas a criar seus próprios projetos culturais. Isso pode ser feito através de concursos de arte, festivais culturais e outras atividades que incentivem a criatividade e a expressão cultural dos moradores.

Assim como já aconteceu em tantos outros lugares, essa pode ser uma resposta imediata para governantes que não se preocupam com essa pasta dentro de seu mandato. Não tenham medo e moldem possibilidades de bibliotecas e casas culturais dentro das residências dos moradores e etc.

Como dissemos acima, isso servirá como uma espécie de imã de ferrite, pois irá aproximar as pessoas da região de vida. E a criação de parcerias entre empresas locais e instituições culturais? São excelentes!

Elas seguem como patrocínios em dinheiro ou doações, permitindo que as instituições culturais tenham recursos financeiros para desenvolver e realizar projetos culturais. Além disso, as empresas locais podem se beneficiar ao associar sua marca a eventos e projetos culturais, ajudando a criar uma imagem positiva da empresa na comunidade.

3 aplicativos que ajudam no incentivo à cultura

E agora é a hora de mostrar os três aplicativos excelentes para ajudar sua comunidade no incentivo à cultura. Lembrando que, em uma rápida pesquisa pela internet, você encontrará muitos outros modelos.

O primeiro a ser destacado é o Spotify. Uma plataforma de streaming de música que oferece uma ampla variedade de estilos musicais. Com uma conta gratuita, é possível ouvir músicas online e criar playlists com as suas músicas favoritas.

Além disso, o Spotify também oferece conteúdos exclusivos, como podcasts e playlists feitas por especialistas em música. Ou seja, caso tenha o interesse de apresentar sua música ou outras gravações para o mundo, é super simples e rápido.

Em seguida, o Eventbrite te ajuda a descobrir eventos culturais na região. Ele permite que o usuário busque por temas específicos, como shows, exposições e festivais, e também sugere outros com base em seus interesses.

O aplicativo faz esse ‘intercâmbio’ na compra de ingressos e permite que os usuários criem seus próprios eventos. Ou seja, que tal analisar os dias e horários desta atração cultural em seu bairro e inserir aqui?

Enfim, o Google Arts & Culture é pouco propagado no Brasil, mas oferece acesso a exposições virtuais de museus ao redor do mundo e a informações sobre artistas e obras de arte, além de permitir que o usuário explore as exposições com o uso da realidade aumentada.

Gostou do conteúdo? Então, conte para gente nos comentários e não deixe de acompanhar as novidades no blog e compartilhar nas redes sociais.

Este artigo foi escrito por Éder Pessôa, criador de conteúdo do Soluções Industriais.