Como economizar horas de trabalho manual com uma ferramenta que encontra e exporta dados de empresas na web

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de abril de 2023.

A prospecção de clientes está se tornando um atrativo para diversos empreendedores que trabalham na modalidade de negócios B2B. E utilizando o acesso à internet para conseguir adquirir os dados, e até mesmo contato dos possíveis clientes, as chances de começar um negócio duradouro com outra empresa, cada vez mais estão aumentando e se tornando algo mais fácil de ser alcançado.

Um belo exemplo que pode ser dado, é sobre a maneira interessante e eficiente que está disponível no mercado, que pode ajudar todos a ter acesso à lista de empresas com CNPJ e telefone para contato.

Ao buscar esses serviços com a ajuda de um sistema de qualidade, é interessante buscar saber mais sobre ele, pois um sistema bom é realmente difícil de se encontrar em meio a tantas opções que não entregam total eficiência na prática.

Como encontrar o CNPJ e telefone de empresas

Para empresas B2B, encontrar o CNPJ e telefone para contato de empresas, é algo extremamente benéfico, mas em alguns casos, trabalhoso. Afinal, nem sempre encontrar uma informação é algo fácil, principalmente se a mesma estiver desatualizada em alguns canais, como em sites na internet que oferecem os serviços de buscas de CNPJ através do nome da empresa.

A seguir, iremos conferir em detalhes cada uma das melhores formas para conseguir ter acesso aos dados cadastrais de uma empresa, e também seus telefones para contato. Confira a seguir.

CNPJ e telefone através dos famosos buscadores

Existem diversas formas de encontrar um CNPJ, mas o que vem sendo utilizado por diversas pessoas, é a velha e certeira pesquisa nos buscadores como Google, Bing, entre outros.

Ao fazer essa breve pesquisa utilizando o nome da empresa em questão, é possível ter acesso ao CNPJ da empresa e, em alguns casos, ao telefone e até mesmo, e-mail. Mas quando empresas possuem nomes semelhantes, é importante ficar atento e conferir se o endereço disponibilizado no site, condiz com o real endereço da empresa que você está buscando ter os dados.

Após conferir todos os detalhes e ver que realmente está tudo certo, será possível prosseguir para a próxima etapa, que é entrar em contato com as empresas. É importante ter esses dados para realizar um primeiro contato com a empresa com o intuito de fazer negócio. Então fica a dica!

Caso as informações encontradas através dos buscadores estejam desatualizadas por alguma razão, será possível realizar a busca pelos dados atualizados da forma a seguir.

Redes sociais é uma opção

Muitas empresas, para manter o marketing dos seus produtos sempre atualizado, investem no marketing de conteúdo e também em perfis nas redes sociais. Atualmente o LinkedIn e o Instagram, são as plataformas que mais possuem empresas buscando profissionais ou ampliando seu público e tendo maior competitividade no mercado.

Levando isso em consideração, o segundo portal de acesso para as informações, como CNPJ e número de telefone para contato, são esses dois.

Ao acessar o perfil de uma empresa que é considerada um potencial cliente para os serviços ou produtos que você oferece, será possível ver em detalhes muitas informações sobre ela. Além de ser possível até mesmo mandar uma mensagem no Direct para buscar o telefone de um responsável que está no alto escalão da empresa, tornando assim, as chances de fechar negócio, mais altas.

Muitas pessoas realizam essa forma para conseguir o CNPJ e número de diversas empresas, e isso não está limitado apenas ao território nacional, tornando então, a possibilidade de efetuar negócios no exterior, mais altas.

Listas públicas também podem ser a solução

Uma maneira que para muitos não é tão viável por não oferecer tanta eficiência quanto as outras, é as pesquisas em listas públicas. Através dessas listas, é possível encontrar números de telefones de diversas empresas.

Se você é uma pessoa que já teve contato com as famosas listas telefônicas que foram extintas na década passada, a lista pública funciona de forma parecida, trazendo o número para contato de um grande catálogo de empresas que atuam em diversos segmentos, tamanhos e também regiões.

Com essa forma, é possível buscar os telefones de contatos das empresas, mas nem sempre, será possível ser atendido pelo setor responsável por dar o veredito final e fechar negócio com você.

Por isso, ao ligar nos números disponibilizados nas listas públicas, é importante ter em mente que será necessário realizar o pedido para o atendente e dessa forma, ver se ele está autorizado a entregar o contato de um número de algum “figurão” da empresa.

Sempre existe também a possibilidade de pedir algum e-mail para você enviando a sua proposta oficialmente para a empresa. De todas as formas, o contato será possível de alguma maneira, então boa sorte ao utilizar essa maneira de conseguir o número da empresa.

Uma busca diferente

Para realizar essa busca não é necessário ter nenhuma conexão com a internet, mas sim, um telefone que realize ligações. Ao ligar para o número 102, você irá cair em um serviço da Operadora Oi, que pode fornecer o número de telefone que você precisa da empresa. Mas é importante destacar que para conseguir usar esse método, você precisa saber o endereço da empresa, no caso, cidade e estado em que ela fica localizada. Caso você queira realizar pela internet, no próprio site da Oi, também existe essa função para facilitar a sua vida.

Base de dados da Receita Federal é uma boa ideia

A maneira certa para realizar a consulta de CNPJ e ter acesso aos telefones para contato de uma empresa, é através da base de dados da Receita Federal. Obrigatoriamente, todas as empresas que possuem CNPJ ativo, precisam manter seus dados atualizados com a Receita Federal.

Por esse motivo, a forma mais utilizada de conseguir consultar CNPJ, é através deste meio. É importante ressaltar que além deste método ser certeiro, ele não exige muito a capacidade da pessoa que irá realizar a consulta, basta ter em mãos o CNPJ que pode ser adquirido através dos buscadores do seu navegador e acesso à internet.

A seguir, é possível conferir de perto um pequeno tutorial que vai ser útil para a realização deste método, então, pegue um papel e caneta e anote os passos para que você não esqueça no momento de utilizar esse método eficaz:

Primeiramente, vai ser necessário acessar o site da Receita Federal;

Logo após, procure “Consulta de CNPJ”;

Realize o preenchimento com o CNPJ em questão, e marque a opção “não sou um robô”;

Logo após isso, clique em consultar e consiga os dados de maneira simples, rápida e prática.

Por se tratar de um site oficial da Receita Federal, realizar a pesquisa desse modo, é uma das maneiras mais confiáveis de conseguir acesso aos meios de contatos das empresas que podem fazer negócio com você.

Então, entre essas opções listadas no decorrer deste artigo, é importante estudar as melhores formas que estão disponíveis para você realizar a consulta do CNPJ.

Vale lembrar que existem lugares na internet que você pode realizar a consulta sem medo, afinal a base de dados deles, é alimentada pela própria Receita Federal, então ao encontrar uma ferramenta que consiga entregar esses serviços de maneira simples e prática, é importante guardá-lo a sete chaves.

Outros serviços mais completos entregam até mesmo uma pesquisa mais ampla sobre possíveis clientes em potencial para você, além de informações para contato! Fica a dica.