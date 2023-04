Conheça mais sobre o processo de comunicação dos autores espirituais e seus ensinamentos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de abril de 2023.

Os conhecimentos em torno da espiritualidade são retratados de maneira detalhada nos livros de André Luiz. Em seus livros psicografados, os autores espirituais como ele e Pai João da Angola compartilham seus ensinamentos sobre as vidas espirituais e terrenas.

A espiritualidade é uma questão que desperta a curiosidade das pessoas por mais que elas não sigam a doutrina espírita. O mundo espiritual é uma incógnita para muitos e, por isso, elas buscam meios de entender melhor sobre isso.

Neste conteúdo você vai entender mais sobre o processo de comunicação dos autores espirituais e seus ensinamentos, conhecer a trajetória de André Luiz e muito mais. Continue lendo para conferir!

Como os autores espirituais se comunicam com os médiuns?

Para a comunicação mediúnica é necessário que o médium tenha um certo conhecimento acerca da sua própria moral, além de trilhar o caminho do estudo espiritual e o trabalho com as entidades. Com isso, é possível dar voz ao autor espiritual ou a um espírito que queira se comunicar.

Nesse caso, o médium é basicamente o intérprete do espírito e pode transmitir qualquer mensagem que ele queira passar, o que é geralmente feito através de psicografia, técnica em que o médium “empresta” sua matéria para que a entidade transmita sua obra escrita. O autor espiritual se apresenta antes de compartilhar conhecimento ou passar uma mensagem para o médium.

Entendendo a trajetória de André Luiz

André Luiz é o nome de um espírito que trabalhava com o médium Chico Xavier. Ele é um dos espíritos mais frequentes em suas obras e conta com uma diversidade de livros psicografados.

Em sua última encarnação André Luiz foi um médico, e compartilhou conhecimentos valiosos sobre a biologia em suas obras. Os livros de André Luiz transmitem diversas informações sobre o mundo e a evolução espiritual.

Principais livros de André Luiz

Os livros de André Luiz trazem diversas contribuições e compreensões importantes para a compreensão do plano espiritual e das leis que regem a vida nele e no plano material. Algumas dessas obras envolvem as seguintes:

Evolução em dois mundos;

A Decisão;

Futuro Espiritual da Terra;

Nosso Lar;

Xeque-Mate Nas Sombras.

Esses livros podem ser encontrados no site da editora Dufaux e devem ser adquiridos por quem tem dúvidas sobre o mundo espiritual, bem como por quem quer saber como ter uma vida melhor e mais leve.

Qual é o papel da leitura das obras dos autores espirituais na vida das pessoas?

A leitura de obras psicografadas é benéfica não apenas para obter conhecimentos, mas também para viver melhor. De fato, os autores espirituais possuem uma diversidade de experiências não apenas sobre a espiritualidade.

Pai João de Angola, por exemplo, transmite seus conhecimentos valiosos sobre a vida e o pós-morte. Ele fala sobre a importância do amor e da benevolência nos dois mundos, além de ser muito sábio e ter conhecimento de vários outros assuntos. Algumas obras de André Luiz tem bastante influência dos ensinamentos desse Preto Velho.

Como Pai João da Angola pode acrescentar nos ensinamentos dados por André Luiz?

A linha de raciocínio de Pai João da Angola é muito parecida com a de André Luiz. Em suas obras e ensinamentos, o Preto Velho afirma que a vida verdadeira é a espiritual, ou seja, nós passamos a viver verdadeiramente após a morte.

Além disso, ele sempre reforça a importância de vivermos em paz, não sermos egoístas e sermos amorosos com as pessoas. Assim pavimentos um bom caminho para que nossa vida posterior seja também de paz.

As obras desses autores espirituais são muito importantes para entendermos melhor sobre vida e morte. Seus conhecimentos são valiosos e se completam, visto que André Luiz ensina de acordo com seus conhecimentos sobre o mundo espiritual, que o mais valioso é o que somos e o conhecimento que obtemos em vida.