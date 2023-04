Principais cuidados ao lavar sua roupa íntima

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de abril de 2023.

A calcinha é uma peça de roupa íntima usada diariamente pelas mulheres e que requer atenção especial na hora da lavagem. A região genital feminina é uma região sensível e propensa a infecções, e a calcinha pode acumular suor, secreções corporais e bactérias. Portanto, a lavagem adequada da calcinha é fundamental para manter a higiene íntima, prevenir doenças e garantir o conforto no dia a dia.

Além disso, a escolha do tecido adequado para a calcinha também é importante, já que tecidos sintéticos e apertados podem dificultar a respiração da pele e aumentar a umidade na região íntima, o que favorece o surgimento de infecções. Por isso, é importante escolher calcinhas de algodão, que são mais respiráveis e confortáveis. Neste texto, vamos abordar os principais cuidados que devem ser tomados na hora de lavar a calcinha.

Separe a calcinha das outras roupas

Ao lavar a calcinha, é importante separá-la das outras roupas, principalmente aquelas que entram em contato com alimentos e produtos químicos. Isso evita que as bactérias e fungos presentes na calcinha contaminem outras peças de roupa.

Use sabão neutro

Na hora de lavar a calcinha, é recomendado usar sabão neutro. O sabão em pó comum pode ser muito agressivo para a pele sensível da região íntima e causar irritações e alergias. O sabão neutro é suave e não contém fragrâncias que possam causar irritações.

Lave à mão

A calcinha deve ser lavada à mão, pois o atrito na máquina de lavar pode danificar as fibras do tecido e diminuir sua vida útil. Além disso, a lavagem à mão permite que você tenha mais controle sobre a limpeza da peça.

Não use água quente

A água quente pode danificar as fibras da calcinha e até mesmo encolher a peça. Além disso, a água quente não é necessária para a remoção de bactérias e fungos. Portanto, é recomendado lavar a calcinha com água morna ou fria.

Não use amaciante

O amaciante de roupas pode deixar a calcinha mais macia, mas também pode causar irritações na pele sensível da região íntima. Além disso, o amaciante pode deixar resíduos na calcinha que podem abrigar bactérias e fungos. Por isso, é recomendado não usar amaciante na hora de lavar a calcinha.

Não torça a calcinha

Torcer a calcinha para retirar o excesso de água pode danificar as fibras do tecido e deformar a peça. Além disso, a torção pode deixar a calcinha com marcas que podem ser difíceis de remover. Para retirar o excesso de água da calcinha, é recomendado pressioná-la suavemente com as mãos.

A calcinha é um item de roupa íntima que merece cuidado especial na hora da lavagem. É importante separá-la das outras roupas, usar sabão neutro, lavar à mão, não usar água quente, não usar amaciante e não torcer a peça. Seguindo essas recomendações, é possível garantir a higiene e a durabilidade da calcinha, além de evitar irritações e infecções na região íntima.

Lembre-se de sempre trocar a calcinha diariamente e escolher peças de algodão, que são mais respiráveis e confortáveis. Além dos cuidados mencionados na hora de lavar a calcinha, é importante lembrar que a troca frequente da peça também é fundamental para garantir a higiene íntima. É recomendado trocar a calcinha diariamente, ou sempre que ela estiver molhada ou suja.

Além disso, é importante evitar o uso de roupas apertadas e de tecidos sintéticos na região íntima, optando sempre por calcinhas de algodão e roupas confortáveis. Seguindo essas recomendações simples, é possível manter a saúde íntima em dia e garantir o conforto no dia a dia. É importante lembrar que, em caso de qualquer desconforto, coceira, ardência ou odor desagradável na região íntima, é fundamental buscar orientação médica para identificar e tratar possíveis infecções.