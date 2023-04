Decoração: Estilo Moderno, o que é e como aplicar?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de abril de 2023.

O estilo moderno é uma tendência de decoração que surgiu no início do século XX e continua popular até hoje.

Ele é caracterizado por linhas simples, formas geométricas e funcionalidade, enfatizando a praticidade e a minimalista estética. Veja algumas dicas para aplicar o estilo moderno na decoração da sua casa:

Linhas limpas e formas geométricas:

O estilo moderno se baseia em linhas retas, formas geométricas simples e superfícies lisas. Opte por móveis e objetos de decoração que sigam essas características.

Espaços abertos e funcionais:

Valorize a funcionalidade e a eficiência dos espaços. Planeje ambientes abertos e integrados, evitando excesso de móveis e divisórias. O estilo moderno preza por ambientes fluidos e bem iluminados.

Paleta de cores neutra:

Escolha uma paleta de cores neutras e sóbrias, como preto, branco, cinza e bege. Essas cores criam uma base sólida para o estilo moderno e ajudam a destacar elementos de design e pontos de cor.

Materiais e acabamentos:

Utilize materiais como vidro, aço inoxidável, madeira com acabamento fosco ou laqueado e cimento queimado. Esses materiais são comuns no estilo moderno e reforçam a estética minimalista.

Mobiliário minimalista:

Selecione móveis com design minimalista, priorizando a funcionalidade e o conforto. Evite detalhes ornamentais e prefira peças com linhas retas e estrutura simples.

Iluminação:

A iluminação é um elemento-chave no estilo moderno. Use luminárias de design clean e com foco direcionado para destacar áreas específicas ou objetos de decoração.

Considere também a iluminação embutida e trilhos de luz para um visual mais moderno.

Arte e acessórios:

Decore com obras de arte e objetos que sigam a estética moderna, como fotografias em preto e branco, esculturas geométricas e quadros com molduras simples. Evite excesso de adornos e mantenha o ambiente visualmente limpo.

Texturas e tecidos:

Use tecidos lisos e de cores neutras, como linho, algodão e lã, para trazer conforto e equilíbrio aos ambientes.

Adicione texturas sutis com tapetes e almofadas para criar interesse visual sem sobrecarregar o espaço.

Plantas e elementos naturais:

Adicione plantas e elementos naturais aos ambientes para trazer vida e equilibrar a estética minimalista do estilo moderno. Escolha vasos simples e de design clean para complementar a decoração.

Ao seguir essas dicas, você conseguirá aplicar o estilo moderno na decoração da sua casa, criando ambientes elegantes, funcionais e confortáveis.

A valorização dos Apartamentos à venda na Ponta da Praia, Santos, através da decoração moderna:

A decoração moderna tem sido uma tendência crescente no mercado imobiliário, principalmente em áreas valorizadas como a Ponta da Praia, em Santos.

Além de oferecer uma estética elegante e sofisticada, a decoração moderna tem influenciado diretamente a valorização dos apartamentos à venda nessa região. N

este artigo, vamos explorar como a decoração moderna tem impactado o mercado imobiliário e atraído compradores na Ponta da Praia, Santos.

Design atemporal:

Uma das principais razões pelas quais a decoração moderna valoriza os apartamentos à venda na Ponta da Praia é seu design atemporal.

Com linhas limpas, cores neutras e formas geométricas simples, o estilo moderno nunca sai de moda, garantindo aos imóveis uma aparência sempre atual e atraente.

Funcionalidade e praticidade:

A decoração moderna foca na funcionalidade e na praticidade, o que é especialmente importante para os compradores que buscam apartamentos na Ponta da Praia.

Com ambientes bem planejados e integrados, os apartamentos decorados nesse estilo oferecem maior conforto e melhor aproveitamento do espaço.

Ambientes iluminados e arejados:

A iluminação é um elemento-chave no estilo moderno, e apartamentos com boa iluminação natural e artificial tendem a ser mais valorizados no mercado.

Além disso, a decoração moderna promove a sensação de amplitude e leveza nos ambientes, tornando os imóveis mais atraentes aos olhos dos compradores.

Materiais de qualidade e durabilidade:

O estilo moderno utiliza materiais de alta qualidade, como vidro, aço inoxidável e madeira com acabamentos refinados.

Essa característica aumenta a durabilidade e a longevidade dos imóveis, o que é um atrativo para os compradores que buscam apartamentos à venda na Ponta da Praia.

Versatilidade:

A decoração moderna é versátil e se adapta facilmente a diferentes gostos e necessidades. Isso atrai um público diversificado, aumentando a demanda e a valorização dos apartamentos à venda em Ponta da Praia.

Conclusão:

A decoração moderna tem sido um fator determinante na valorização dos apartamentos à venda na Ponta da Praia, Santos.

O estilo oferece uma estética atemporal, funcionalidade, ambientes iluminados e arejados, materiais de qualidade e durabilidade, além de versatilidade, atraindo compradores e contribuindo para o aumento do valor dos imóveis.

Incorporar a decoração moderna nos apartamentos à venda nessa região é, sem dúvida, um investimento que trará retorno e destaque no mercado imobiliário.

Como aplicar a decoração moderna aplicando pouco?

É possível aplicar a decoração moderna gastando pouco com planejamento, criatividade e algumas estratégias de economia. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a alcançar esse objetivo:

Planeje e estabeleça um orçamento:

Antes de começar a decorar, defina um orçamento e faça um planejamento detalhado, considerando os materiais e objetos necessários. Isso ajudará a evitar gastos desnecessários e manter o foco nas prioridades.

Cores neutras:

Opte por cores neutras e sóbrias, como branco, cinza e bege, que são mais econômicas e fáceis de encontrar. Essas cores ajudam a criar a base para a decoração moderna e permitem que você adicione toques de cor de forma mais econômica.

Reutilize e repagine:

Procure reutilizar móveis e objetos que você já possui, dando-lhes um toque moderno. Por exemplo, você pode pintar móveis antigos de branco ou cinza, trocar puxadores ou estofar cadeiras com tecidos lisos e neutros.

Faça você mesmo (DIY):

Invista em projetos de “faça você mesmo” para criar móveis e objetos de decoração com materiais reciclados ou reaproveitados. Há muitas ideias de projetos DIY disponíveis na internet que se encaixam no estilo moderno e são econômicas.

Compre itens usados:

Busque móveis e objetos usados em brechós, lojas de antiguidades, vendas de garagem ou feiras de rua. Muitas vezes, é possível encontrar peças interessantes e econômicas que se encaixam perfeitamente no estilo moderno.

Iluminação simples:

Opte por luminárias simples e econômicas, como pendentes, arandelas ou trilhos de iluminação com lâmpadas de LED. Essas opções são eficientes em termos de energia e ainda proporcionam uma iluminação moderna e funcional.

Minimalismo:

O estilo moderno valoriza a simplicidade e a funcionalidade. Evite excesso de móveis e objetos de decoração, o que também ajuda a economizar. Foque na qualidade em vez da quantidade.

Adicione texturas e tecidos:

Use tecidos lisos e de cores neutras, como linho, algodão e lã, para trazer conforto e equilíbrio aos ambientes. Adicione texturas sutis com tapetes e almofadas para criar interesse visual sem sobrecarregar o espaço.

Decore com arte e objetos pessoais:

Use objetos pessoais, como fotografias, quadros, livros e coleções, para decorar e dar personalidade ao ambiente. Esses itens geralmente não têm custo adicional e ajudam a tornar o espaço mais aconchegante e moderno.

Seguindo essas dicas, você poderá aplicar a decoração moderna gastando pouco, criando ambientes elegantes, funcionais e confortáveis sem comprometer o orçamento.