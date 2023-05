Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de maio de 2023.

Está com dúvidas sobre como instalar calhas? Então é só continuar neste artigo que iremos falar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto.

Não há como negar que a calha é um elemento essencial em uma casa. Afinal de contas, ela é capaz de proteger o seu imóvel de uma série de possíveis problemas.

Mas, para garantir total eficácia, acaba sendo necessário ficar atento quanto a alguns detalhes mais importantes.

Por isso, no artigo de hoje, iremos falar sobre como instalar calhas de forma eficiente. Sem mais delongas, vamos ao que importa!

Como instalar calhas?

A verdade é que a instalação de calhas deve ser feita sempre por um profissional. Afinal de contas, esse é um tipo de trabalho que requer certas atenções e ferramentas específicas.

Sem elas, acaba se tornando praticamente impossível de dar seguimento com todo o processo de instalação.

Então, se você comprou calhas campo grande ms, verifique com a empresa se é possível fazer o serviço de instalação também.

Até mesmo porque, caso exista algum erro durante a instalação, a calha não será 100% eficiente como deveria.

Mas, dito isso, o passo a passo de como instalar calhas é o seguinte:

1. Escolha o material das calhas

A primeira coisa que você deve fazer com certeza é de escolher o material da calha, haja vista que elas podem ser de materiais distintos, como zinco, cobre, PVC, alumínio etc.

Afinal de contas, cada material possui as suas próprias vantagens e, portanto, deve-se optar por aquele que se adapta tanto ao seu orçamento quanto às suas necessidades.

2. Meça a área onde irá instalar as calhas

Antes de fazer a compra das calhas, não deixe de sempre averiguar e medir o local da instalação. Afinal de contas, isso irá ajudar a comprar a quantidade de material correta.

Além disso, também irá contribuir para entender onde se deve cortar as calhas para que elas possam se encaixar ao tamanho do telhado.

3. Preparação do local

Antes de começar a instalação, procure fazer uma limpeza no local, removendo detritos e averiguando o alinhamento do telhado.

4. Instale os suportes

Os suportes são o que dão base à calha e, por isso, deve-se instalar primeiro. Apenas tenha a certeza de que todo suporte esteja nivelado e alinhado da forma correta.

5. Instale as calhas

Em seguida, já com os suportes em seu devido lugar, basta começar a fazer a instalação propriamente dita.

Nesse caso, procure se certificar de que a calha esteja bem nivelada, alinhando de forma correta, de modo que se encaixem no suporte.

6. Corte e conecte as calhas

Se porventura a calha for muito mais longa para o seu telhado, deve-se cortar para poder fazer a conexão. Apenas tenha o cuidado de cortar as calhas da forma correta, sem danificar, usando conectores para conectar as partes que foram cortadas.

7. Instale os vedantes

Em seguida, basta começar a instalar os vedantes, de modo a evitar por completo todo e qualquer tipo de vazamento.

No entanto, apenas tenha o cuidado de usar um vedante que seja de qualidade.

8. Teste as calhas

Após a instalação, é hora de testar as calhas para ter a certeza de que a chuva será direcionada para o local correto, longe da casa.

Nesse caso, você pode usar uma mangueira de jardim para simular a chuva, averiguando se a água está fluindo de forma correta pelas calhas.

Dicas adicionais sobre como instalar calhas de forma eficiente

Agora que já falamos sobre como instalar calhas, tenha em mente que é preciso ter um cuidado especial quanto à manutenção.

Uma vez que estiver instalado, procure sempre manter as calhas limpas e em boas condições. Mantenha a calha limpa, sem danos ou obstruções.

Além disso, procure sempre contratar um profissional, para ter a certeza de que não haverá problemas futuros.