Principais atrações turísticas do Nordeste do Brasil

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de maio de 2023.

Descubra as atrações turísticas mais populares do Nordeste brasileiro. Um guia completo para quem deseja explorar o melhor dessa região deslumbrante.

O Nordeste do Brasil é um destino turístico incrível, conhecido por suas praias deslumbrantes, paisagens naturais exuberantes e cultura vibrante.

Se você está planejando uma viagem para essa região, aqui estão as sete principais atrações turísticas mais procuradas do Nordeste, cada uma com seu próprio encanto.

Maragogi

Maragogi é um verdadeiro paraíso tropical, muitas vezes chamado de “Caribe Brasileiro” devido às suas águas cristalinas e piscinas naturais.

Localizada em Alagoas, essa região é perfeita para mergulho e snorkeling, permitindo que você explore a vida marinha colorida e os recifes de corais.

As praias de areia branca e os coqueirais completam o cenário paradisíaco de Maragogi.

O que fazer em Maragogi

Explore as deslumbrantes piscinas naturais durante a maré baixa, onde você pode nadar e mergulhar em meio a uma variedade de peixes coloridos.

Aproveite as praias de areia branca e águas cristalinas para relaxar e tomar sol.

Faça um passeio de catamarã para conhecer as diferentes piscinas naturais da região.

Desfrute da deliciosa culinária local, especialmente os frutos do mar frescos.

Morro de São Paulo

Morro de São Paulo, localizado na ilha de Tinharé, na Bahia, combina charme e natureza. A ilha é livre de carros, proporcionando uma atmosfera tranquila e relaxante.

Você pode explorar suas praias deslumbrantes, como a Primeira Praia, a Segunda Praia e a Quarta Praia. A Fortaleza de Morro de São Paulo oferece vistas panorâmicas incríveis do mar e das redondezas.

O transfer com Catamarã de Salvador para Morro de São Paulo sai em frente ao Mercado Modelo no terminal turístico náutico da Bahia. Explore as praias paradisíacas, onde você pode relaxar, tomar sol e dar um mergulho refrescante nas águas cristalinas.

Suba até o Farol para desfrutar de vistas panorâmicas deslumbrantes do oceano e das redondezas.

Visite a Fortaleza de Morro de São Paulo para mergulhar na história da região.

Aventure-se em trilhas pela natureza, como a trilha até a Gamboa, onde você pode desfrutar de uma praia tranquila e relaxante.

Aproveite a vibrante vida noturna com bares, restaurantes e festas animadas.

Praia do Gunga

A Praia do Gunga, em Alagoas, é conhecida por sua beleza natural preservada. Com águas cristalinas e uma extensa faixa de areia branca, a praia é cercada por falésias e coqueirais, criando um cenário espetacular.

Além de relaxar na praia, você pode desfrutar de passeios de barco, praticar esportes aquáticos e se deliciar com a culinária local.

O que fazer na Praia do Gunga

Relaxe e aproveite o sol na extensa faixa de areia branca e macia da praia. Mergulhe nas águas cristalinas do mar e desfrute de um refrescante banho de mar. Faça um passeio de buggy pelas dunas ao redor da praia, apreciando as vistas panorâmicas e a emoção da aventura.

Aventure-se em um passeio de quadriciclo para explorar a paisagem ao redor e descobrir as belezas naturais da região. Desfrute de atividades aquáticas, como caiaque e stand-up paddle, para se divertir ainda mais nas águas calmas da praia.

Não deixe de saborear a deliciosa gastronomia local nos quiosques à beira-mar, com pratos de frutos do mar frescos e saborosos. A Praia do Gunga é um destino completo, oferecendo relaxamento, aventura e culinária irresistível.

São Miguel dos Milagres

São Miguel dos Milagres, no estado de Alagoas, é um destino paradisíaco com praias intocadas e coqueirais encantadores.

Suas águas calmas e transparentes são ideais para a prática de mergulho e snorkeling, permitindo que você explore a rica vida marinha.

Ademais, a região é conhecida por suas piscinas naturais formadas durante a maré baixa, onde você pode relaxar e apreciar a beleza ao seu redor.

O que fazer em São Miguel dos Milagres

São Miguel dos Milagres oferece aos turistas uma experiência tranquila e encantadora em meio à natureza exuberante. Explore as praias intocadas e deslumbrantes, onde você pode relaxar na areia branca e macia e mergulhar nas águas calmas e cristalinas.

Aproveite a maré baixa para visitar as piscinas naturais e observar a rica vida marinha em um mergulho de snorkel. Faça um passeio de jangada para conhecer as piscinas e desfrutar de momentos relaxantes rodeado pela beleza do mar.

Descubra os encantos da Costa dos Corais, uma área de preservação ambiental repleta de biodiversidade e paisagens impressionantes. Visite as charmosas vilas de pescadores locais e conheça a cultura e o modo de vida da região.

Saboreie a deliciosa culinária local, com destaque para os pratos de frutos do mar frescos e saborosos. São Miguel dos Milagres é um refúgio paradisíaco que oferece aos turistas paz, tranquilidade e a oportunidade de se conectar com a natureza em um ambiente sereno e deslumbrante.

Porto de Galinhas

Porto de Galinhas, localizada no estado de Pernambuco, é famosa por suas praias de águas mornas e piscinas naturais formadas por arrecifes de corais.

Você pode fazer passeios de jangada para explorar essas piscinas e admirar os peixes coloridos que nadam ao seu redor.

O que fazer em Porto de Galinhas

A região também oferece opções de turismo ecológico, como trilhas pela Mata Atlântica preservada que rodeia Porto de Galinhas. Nessas trilhas, você terá a oportunidade de conhecer a rica flora e fauna da região, com a possibilidade de avistar animais exóticos e apreciar a diversidade natural.

Além disso, você pode visitar o Projeto Hippocampus, um centro de preservação e pesquisa de cavalos-marinhos. Lá, você terá a chance de aprender sobre essas fascinantes criaturas marinhas e até mesmo participar de mergulhos monitorados para observá-los de perto.

Para os amantes de aventura, Porto de Galinhas também oferece atividades como passeios de caiaque, stand-up paddle e mergulho nas águas cristalinas. Você pode explorar os manguezais locais, remando pelos canais e apreciando a beleza desse ecossistema único.

Não deixe de explorar as praias de Porto de Galinhas, como a praia de Maracaípe, conhecida por suas ondas perfeitas para a prática de surfe, e a praia de Muro Alto, que possui piscinas naturais rasas e águas tranquilas ideais para banho e relaxamento.

Aproveite também a gastronomia local, com uma variedade de restaurantes que oferecem pratos à base de frutos do mar frescos e deliciosos. Aproveite a noite em Porto de Galinhas, com opções de bares e música ao vivo para completar sua experiência.

Porto de Galinhas é um destino que combina belezas naturais deslumbrantes, vida marinha exuberante e opções de lazer para todos os gostos, garantindo uma viagem inesquecível para os amantes da natureza e da aventura.

Considerações Finais

As cidades do Nordeste do Brasil contam com destinos turísticos diversificados, repletos de atrações encantadoras. Explore algumas das opções turísticas mais procuradas do Nordeste e deixe-se encantar pela diversidade e pela beleza dessa região incrível do Brasil.