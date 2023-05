Cidades que você não pode deixar de conhecer em Portugal

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de maio de 2023.

Portugal é um país encantador, repleto de história, cultura e beleza natural. Suas cidades são verdadeiros tesouros que merecem ser explorados.

Pretende ir conhecer nas férias de julho? Neste artigo, destacamos algumas das cidades que você não pode deixar de conhecer!.

Lisboa

A capital de Portugal é um ponto de partida perfeito para qualquer viagem. Lisboa oferece uma combinação única de arquitetura antiga e moderna, com suas colinas pitorescas, ruelas estreitas e azulejos coloridos. Não deixe de visitar o Castelo de São Jorge, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Explore os bairros históricos de Alfama e Bairro Alto, desfrute de uma deliciosa refeição em um dos restaurantes típicos e aprecie a vista deslumbrante do miradouro de Santa Luzia.

Porto

Localizado no norte de Portugal, o Porto é conhecido mundialmente por seus vinhos do Porto. A cidade é uma mistura fascinante de charme histórico e modernidade. Passeie pelas ruas estreitas do centro histórico, visite as caves de vinho do Porto em Vila Nova de Gaia e cruze a famosa Ponte Dom Luís I para apreciar a vista panorâmica do rio Douro.

Não deixe de provar a gastronomia local e experimentar o famoso bacalhau à Gomes de Sá.

Coimbra

Coimbra é uma cidade universitária cheia de tradição e cultura. É o lar de uma das universidades mais antigas da Europa e possui uma atmosfera vibrante. Visite a famosa Biblioteca Joanina, com seus livros raros e salas suntuosas. Explore o centro histórico, com suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas. Não deixe de assistir a um concerto de fado, a música tradicional portuguesa, numa das casas de fado da cidade.

Évora

Localizada no coração do Alentejo, Évora é uma cidade histórica e encantadora, classificada como Patrimônio Mundial da UNESCO. Suas ruas estreitas estão repletas de edifícios medievais, igrejas e praças encantadoras.

Visite o Templo Romano de Évora, a Catedral de Évora e a Capela dos Ossos, uma capela revestida com ossos humanos. Desfrute da gastronomia alentejana, que inclui pratos tradicionais como migas, ensopado de borrego e queijadas de Évora.

Faro

Localizada no sul de Portugal, Faro é a porta de entrada para a bela região do Algarve. Além de ser um ponto de partida para explorar as praias deslumbrantes do Algarve, Faro tem seu próprio charme. Explore o centro histórico, cercado por muralhas antigas, visite a Catedral de Faro e desfrute de um passeio pela Ria Formosa, uma reserva natural única.

Estas são apenas algumas das muitas cidades incríveis que Portugal tem a oferecer. Cada uma delas possui sua própria personalidade e história, e vale a pena entrar no seu roteiro de viagem.

Reserve alguns dias e não deixe de conhecer nenhum desses lugares, e claro, registrar com muitas fotos.

O que você precisa saber antes de viajar para Portugal

Se você está planejando uma viagem para Portugal, é importante ter em mente algumas informações úteis para aproveitar ao máximo sua experiência. Veja algumas coisas importantes que você precisa saber:

Documentação: Antes de embarcar para Portugal, verifique se você tem todos os documentos necessários. Os cidadãos brasileiros, por exemplo, precisam de um passaporte válido para entrar no país. Verifique também se você precisa de um visto, dependendo da duração e do objetivo da sua viagem.

Clima: Portugal tem um clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos suaves. No entanto, o clima pode variar de região para região, por isso é importante verificar a previsão do tempo para o local específico que você pretende visitar. Sempre leve em consideração as condições climáticas ao fazer as malas.

Moeda: A moeda oficial de Portugal é o euro. Certifique-se de ter euros suficientes antes de viajar ou saiba onde encontrar casas de câmbio para trocar sua moeda. A maioria dos estabelecimentos aceita cartões de crédito, mas é bom ter dinheiro em espécie para pequenas despesas e lugares que não aceitam cartões.

Transporte: Portugal possui uma excelente infraestrutura de transporte, incluindo redes de metrô, ônibus, trens e táxis. As principais cidades, como Lisboa e Porto, têm sistemas de transporte público eficientes e fáceis de usar. Considere adquirir um cartão de transporte para facilitar o deslocamento nas cidades.

Segurança: Portugal é geralmente um país seguro para os turistas. No entanto, é sempre bom estar atento aos seus pertences e evitar áreas menos seguras à noite. Como em qualquer lugar do mundo, é importante tomar precauções básicas de segurança, como não exibir objetos de valor e estar ciente do ambiente ao seu redor.

Seguindo essas dicas, certamente sua viagem será inesquecível!