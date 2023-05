10 passos para o líder da equipe de compras ser promovido rapidamente

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de maio de 2023.

Além de preparar o conhecimento profissional e a experiência de trabalho, o que mais o líder da equipe de compras precisa para ser promovido facilmente?

Se você deu o seu melhor e ainda não se candidatou com sucesso para o cargo de líder da equipe de compras e não foi promovido conforme desejado, não se desespere. Consulte imediatamente as dicas compartilhadas aqui abaixo para a melhor preparação e rápido desenvolvimento de carreira.

1. Conclua bem o trabalho diário

O líder da equipe de compras é a pessoa que desenvolve um plano razoável e uma estratégia de compra de bens para atender às necessidades de produção e negócios da empresa.

Para progredir na carreira, o líder da equipe de compras não deve se apressar cursos e mais cursos, comprar diploma e mais cursos, mas executar bem as responsabilidades primeiro. Seus deveres são:

Coordenar com outros departamentos para obter uma ideia dos requisitos e quantidade de bens a serem adquiridos

Inventário e fazer previsões de compra precisas

Faça uma tabela comparando preço, qualidade e velocidade de entrega para escolher o fornecedor adequado

Supervisionar recrutamento e treinamento, gerenciar equipe no departamento de compras

Assine um contrato com o fornecedor e acompanhe e garanta que o pedido entregue ao negócio atenda à qualidade e quantidade previamente acordadas.

Faça relatórios periódicos sobre a qualidade, o número de mercadorias e o estoque

Pesquise os concorrentes e acompanhe de perto o processo de compra do negócio

Construir e manter boas relações com os fornecedores.

A boa execução do trabalho diário é a premissa para você avançar em direção a objetivos mais elevados e trazer grande valor ao negócio.

2. Melhorar ativamente a eficiência do trabalho para criar mais valor

No caminho da promoção não há pegadas de preguiçosos. Não faça o mesmo trabalho com tanto tempo. Tente encurtar o tempo de trabalho, garantindo a máxima eficiência. Nesse momento, você terá mais tempo e motivação para sair de sua área de conforto e assumir muitas outras tarefas importantes.

Qualquer pessoa deseja progredir no trabalho, não apenas o líder da equipe de compras. Quando a empresa lhe dá a oportunidade de ser líder de equipe, significa que chegou a chance de promoção.

Neste momento, você precisa criar mais valor como encontrar fornecedores de mais qualidade com preços competitivos, gerenciar bem a equipe de compras, trazer altos resultados e propor estratégias de compras diferenciadas aos superiores. Nunca descanse sobre os louros e se estreite no âmbito do trabalho designado, porque isso só o fará andar em círculos.

3. Crie suas próprias oportunidades

Para criar mais valor, você precisa quebrar seus limites. Ao ter a oportunidade de assumir um novo projeto de compra complexo, não hesite em experimentá-lo e faça o possível para concluí-lo bem. É uma oportunidade para você provar sua competência profissional para seus superiores e equipe de compras e facilitar seu futuro caminho de desenvolvimento de carreira.

4. Sugira continuamente ideias excelentes

Ideias inovadoras e idéias de compra exclusivas que trazem benefícios para o seu negócio o ajudarão a ser apreciado como solicitar a equipe de marketing a comprar backlinks de qualidade para SEO do site da empresa. Quando surgir uma ideia, não hesite em compartilhar e prosear para os supervisores. Se você não tem certeza sobre sua ideia, pode marcar uma reunião de grupo ou consultar um colega para refiná-la.

5. Entenda a posição que deseja avançar

O líder da equipe de compras não pode ser promovido sem definir claramente quais habilidades, requisitos ou dificuldades o cargo desejado exige. Você precisa entender os requisitos de trabalho de sua posição desejada para estimar sua capacidade e estar totalmente equipado com a capacidade, experiência e habilidades para ter a melhor preparação.

6. Sempre aprenda e aprimore suas habilidades

Se as habilidades inerentes não forem usadas regularmente, elas se tornarão obsoletas. Portanto, os líderes da equipe de compras devem aprimorar habilidades relacionadas, como habilidades em comunicação e negociação, gerenciamento de tempo, gerenciamento de orçamento e riscos, tomada de decisões, pensamento comercial e a capacidade de adotar a tecnologia para se tornar uma pessoa mais completa.

7. Amplie sua rede de relacionamento

Aproveitar a oportunidade de fazer amigos e ampliar seus relacionamentos também é uma forma de ajudá-lo a progredir mais rapidamente no trabalho. Por meio de trocas comerciais e compras, você conhecerá especialistas do setor. Talvez em algum momento seu trabalho precise da opinião desses especialistas, ou eles vão te trazer uma nova oportunidade de emprego melhor.

8. Escolha o momento certo para propor a promoção

O líder da equipe de compras só deve sugerir promoção depois de concluir um trabalho, um projeto excelente ou ter trabalhado e se dedicado por tempo suficiente ao negócio. É uma base clara para seus superiores consideraram se você é digno de uma posição superior

9. Prepare-se bem para a entrevista

As perguntas da entrevista cobrirão conhecimento técnico, abordagem estratégica de compras e experiência como líder de equipe de compras. Prepare com antecedência as seguintes perguntas da entrevista para impressionar o recrutador:

Qual é o seu método de avaliação de desempenho de compras?

Você poderia nos contar o seu maior sucesso em compras? O que você quer alcançar nos próximos três anos?

Muitos candidatos se candidatam ao cargo de líder de equipe de compras, mas escolhemos apenas um. Diga-nos porque devemos escolher você.

Você poderia nos dizer quais são os critérios para a seleção do fornecedor ideal?

Como você lida com a recusa do fornecedor?

Como você gerencia sua equipe para alta performance?

O que você fará se o pedido de matéria-prima estiver atrasado e puder afetar a produção?

Como você lidará com seu orçamento de compras se ele exceder o limite permitido?

O que você faz se o seu fornecedor apresenta consistentemente baixo desempenho?

Qual é a sua estratégia de gerenciamento de risco de compras?

Como líder de equipe de compras, o que você precisa fazer para construir um bom relacionamento com seu fornecedor?

O que você mais gosta e não gosta em fazer uma compra?

Como melhorar o processo de compra

Quais são os seus pontos fortes e fracos?

Qual é o seu salário desejado?

Além disso, para aumentar suas chances de ser contratado, você também precisa mostrar uma atitude profissional, educada e progressista, e chegar no horário para a entrevista.

10. Candidate-se ao cargo de líder de equipe de compras na PetroBras

Quando você tiver uma preparação completa e estiver pronto para avançar, não hesite em se candidatar ao cargo de líder de equipe de compras em empresas ou a um cargo mais alto.

Prepare o currículo perfeito e envie-o para ter a chance de se tornar um candidato em potencial em nossa fonte de dados de candidatos.

Nossos consultores são especialistas em recrutamento qualificados e entendem profundamente o valor do pessoal. Como “Criadores de Sonhos”, nossos especialistas em recrutamento procuraram currículos adequados e contataram ativamente os candidatos com base em um processo de trabalho metódico e nos requisitos de recrutamento do cliente.

Após entrar em contato com os candidatos, nossos especialistas em recrutamento irão apoiá-los e aconselhá-los sobre o negócio, o mercado, os requisitos de recrutamento e o cargo mais adequado. Depois que o candidato for recrutado, nosso especialista continuará a apoiá-lo durante e após o período de estágio para “sucesso após a adesão”.