Montes Claros – Curso de Produção de Mudas da Prefeitura de Moc

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de maio de 2023.

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMMA), promove, no Viveiro Municipal Professor Santos D’Ângelo Neto, nesta sexta-feira, 26 de maio, mais uma edição do Curso de Produção de Mudas. As atividades acontecem sempre às sextas, com o objetivo de incentivar o plantio de mudas frutíferas e nativas do cerrado, promovendo a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.

O curso é aberto a acadêmicos, profissionais da área e população em geral (maiores de 18 anos). A inscrição é gratuita, e pode ser feita pelo telefone (38) 2211-3339. São, ao todo, 15 vagas semanais, e a procura tem sido muito grande. O curso é indicado para aqueles que gostam de plantar, para os que se interessam pelo meio ambiente e também para quem quer utilizar a produção de mudas para a geração de renda.

Durante o curso a engenheira florestal da SEMMA, Keila Porto, ensina aos participantes técnicas de produção de mudas com alto aproveitamento. Ela apresenta diversas espécies e suas sementes, explicando o momento e a forma correta de plantá-las e cultivá-las.

O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Montes Claros, Soter Magno, afirma que o curso de produção de mudas é de grande relevância para a comunidade: “a produção de mudas é uma forma de multiplicar o potencial da natureza, além disso é uma maneira das pessoas aumentarem sua renda e preservarem o meio ambiente ao mesmo tempo”.