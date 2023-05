Montes Claros – Eurofarma tem vagas de emprego na cidade

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de maio de 2023.

Montes Claros – Auxiliar Almoxarifado

Requisitos e qualificações • Ensino médio completo • Desejável vivência profissional na área de Logística • Desejável conhecimento em Excel e Word. Informações adicionais.

Montes Claros – Analista projetos

• Graduação completa em Engenharia • Vivência profissional tendo atuado com medições de projetos de Engenharia • Conhecimento de Excel • Inglês intermediário. • Receber, analisar, comentar e aprovar todas as medições referente ao projeto da nova Unidade Fabril da Eurofarma na cidade de Montes Claros • Realizar interface com os demais setores do projeto de forma a ter uma analise consistente das medições das contratadas.

Montes Claros – Analista Fiscal

Requisitos e qualificações • Graduação completa em Contabilidade, Direito, Economia ou Administração •Desejável pós graduação ou MBA em Gestão Tributária, Legislação Tributária • Necessário conhecimento e vivência em ambiente SAP • Necessário sólida vivência profissional na área Fiscal • Desejável vivência em indústria farmacêutica • Desejável Excel intermediário Informações adicionais.