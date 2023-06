Empreendedorismo: Veja como aprender com histórias de sucesso e colocar seu projeto em prática

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de maio de 2023.

Empreender, independentemente do país que você mora ou trabalha, não é uma tarefa fácil e, certamente, não é para todos, uma vez que exige muita determinação, competência, vontade e ousadia.

No entanto, seja por necessidade ou por oportunidade, empreender pode ser uma jornada repleta de conquistas e de momentos que fazem valer a pena todas as dificuldades enfrentadas.

E não somos nós que estamos dizendo isso, mas sim os milhões de empreendedores brasileiros e internacionais.

Então, separamos a história de alguns empreendedores de sucesso para você se inspirar, além de algumas dicas para você tirar a sua tão sonhada ideia do papel.

Leia o conteúdo a seguir e descubra quais são!

Passo a passo para colocar em prática o seu empreendedorismo

Separamos um passo a passo de como tirar a sua tão sonhada ideia empreendedora do papel e começar a colher os frutos do empreendedorismo.

Pesquise sobre o mercado e público alvo: É essencial entender quais são as necessidades e oportunidades que estão presentes no mercado o qual você quer entrar. Além disso, pesquise tmabém sobre o que seus concorrentes estão fazendo e quais são as tendências futuras que atuarão de forma geral na economia. Faça um plano de negócios: Deve ser um dos primeiros passos a se executar e possui o objetivo de organizar de forma visual todas as ideias, necessidades e oportunidades da sua empresa. Feito isso, torna-se mais claro como a operação deve ser organizada e quais devem ser as próximas ações. Comece pele MVP: Comece oferecendo ao público o MVP (em português, produto mínimo viável). Diante disso, receba os feedbacks e aprimore as suas entregas. E sempre se lembre de resolver uma dor do seu cliente, ok? Com isso, há uma probabilidade extra de ter um grande número de usuários. Produza conteúdo: Capriche no marketing e na atualização das redes sociais da sua empresa para alcançar um público maior. Comece agora e melhore durante a caminhada. Afinal, dizem que quem não tem um pouquinho de vergonha de seu primeiro produto ou serviço, começou tarde.

4 empreendedores de sucesso para se inspirar

Conhecer a jornada empreendedora de sucesso de outras pessoas pode te inspirar a iniciar a sua, além de evitar que você cometa alguns erros que já foram sanados.

Então, separamos a história de 4 grandes empreendedores para você se inspirar!

Oprah Winfrey

Oprah viveu uma infância repleta de pobreza, dificuldades e até abusos. No entanto, não deixou isso abalar ela ou comprometer a sua vontade de ser uma repórter. Após rejeições e preconceitos por ser mulher negra, Oprah conquistou uma oportunidade na TV americana e desde então, vem conquistando o coração de todos. Atualmente, é uma das maiores empreendedoras, personalidades e filantrópicas mundiais.

Bill Gates

Bill Gates ajudou a fundar a Microsoft em 1975 e desde então, moldou a forma como o mundo se relaciona com a tecnologia e computadores. Após muito sucesso profissional, tornou-se um dos homens mais ricos do mundo, e atualmente, atua na Fundação Bill e Melinda Gates.

Geraldo Rufino

Após a morte de sua mãe, ainda quando era criança, teve uma infância difícil e passou por muita necessidade financeira. Mas, desde muito cedo, sempre se mostrou uma pessoa com vontade de crescer. Diante disso, conseguiu fundar uma transportadora com 2 caminhões que, alguns anos mais tarde, se envolveram em um acidente e se tornaram inutilizáveis. Então, Geraldo, sem condições para arrumá-los, desmontou-os e vendeu as peças. Nesse momento, percebeu uma oportunidade de mercados e fundou a JR Diesel, que hoje é uma das maiores empresas da América Latina em peças semi novas para automóveis.

Luanna Toniolo

Luanna se formou em direito, afinal nasceu em uma família de advogados. Após conquistar relativo sucesso na advocacia e receber uma oportunidade de fazer um mestrado em Boston, entendeu que esse não era o caminho que a deixaria feliz. Então, optou por fazer um curso de marketing e estudar o comportamento de consumo, e com isso teve a ideia de criar a TROC, um brechó online que atua para “ressignificar a cultura de consumo e gerar impacto positivo, fomentando a Moda Circular”. Hoje, a TROC faz parte do grupo Arezzo & Co, o qual possui marcas de renome internacional como Arezzo, Schutz, AnacaPri, Alexandre Birman, Vans, Baw Clothing, Paris Texas e muito mais.

Conclusão

Empreender pode ser uma montanha russa repleta de emoções, mas, grandes nomes já provaram que é uma profissão com muito prestígio e recompensas.

