Quais são os serviços de limpeza de fossas?

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de junho de 2023.

A limpeza de fossa é tão importante quanto a manutenção regular dos encanamentos e tubulações, além de ser uma questão de higiene, é muito importante para a saúde.

Assim como o encanamento, a fossa também pode entupir, por isso, para evitar retorno de odores no encanamento é essencial uma manutenção sempre que necessário.

Saiba quais são os serviços para limpeza de fossa e confira qual o jeito correto de ser realizado.

Como a limpeza de fossa é feita?

Cada empresa trabalha de uma maneira específica na limpeza de fossas, porém um método comum de limpeza segue cuidados mantendo os passos a seguir.

Equipamentos de proteção

Antes de iniciar qualquer trabalho em uma fossa, os profissionais devem usar equipamentos de proteção individual adequados, como luvas, botas de borracha, máscaras e óculos de proteção. Sendo um procedimento essencial para garantir a segurança e prevenir possíveis contaminações.

Esvaziamento inicial

O primeiro passo para a limpeza é esvaziar o conteúdo da fossa, utilizando caminhões especializados de sucção a vácuo. Esses veículos possuem tanques para armazenar o material retirado da fossa e ser devidamente descartado.

Descarte adequado

O material retirado da fossa é transportado para uma estação de tratamento de esgoto ou outro local apropriado para o descarte.

É importante seguir as regulamentações e normas locais para garantir o descarte seguro e ambientalmente correto dos resíduos.

Remoção de resíduos sólidos

Após o esvaziamento inicial, os resíduos sólidos presentes no fundo da fossa são removidos manualmente. Os profissionais utilizam pás, enxadas e outros utensílios apropriados para retirar esses resíduos.

Lavagem e limpeza

Depois da retirada desses resíduos, a fossa é lavada e limpa com água pressurizada. O processo ajuda a eliminar os resíduos restantes, limpando as paredes e o fundo da fossa.

Em alguns casos, podem ser utilizados produtos químicos apropriados para ajudar na desinfecção.

É fundamental ressaltar que a limpeza de fossas deve ser realizada por profissionais com conhecimento e equipamentos adequados, pois se trata de materiais com riscos à saúde e ao meio ambiente.

Além disso, é importante seguir as normas estabelecidas pelas autoridades competentes em sua região.

Qual a importância da limpeza regular da fossa?

Com o tempo, as fossas sépticas acumulam resíduos sólidos e sedimentos que se depositam no fundo.

Se não forem removidos periodicamente, esses resíduos podem se acumular e causar obstruções no sistema. Isso pode levar a problemas como backup de esgoto, transbordamento da fossa e mau cheiro.

Além disso, quando a fossa está cheia ou obstruída, seu funcionamento adequado é comprometido.

Também vale ressaltar que se a fossa estiver cheia ou transbordar, há o risco de contaminação do solo, da água subterrânea e até mesmo de corpos d’água próximos.

A limpeza regular ajuda a garantir que a fossa continue operando corretamente, evitando danos ao sistema e prolongando sua vida útil.

Quem pode limpar fossa?

A limpeza de fossas é geralmente realizada por empresas especializadas em serviços de limpeza de fossas ou empresas de saneamento básico.

Essas empresas têm profissionais treinados e equipamentos adequados para realizar o trabalho de forma segura e eficiente.

É importante contratar uma empresa confiável e licenciada, que cumpra todas as regulamentações e normas aplicáveis.

Antes de contratar um serviço de limpeza de fossa, verifique se a empresa possui experiência, referências positivas e se está devidamente registrada e autorizada pelos órgãos competentes.

Por isso, é importante verificar se a empresa de desentupimento possui a licença e os conhecimentos necessários para lidar com a limpeza de fossas, antes de contratar o serviço.