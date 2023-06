É possível colocar mensagem automática no WhatsApp? Saiba como ativar essa funcionalidade!

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de junho de 2023.

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo. Com mais de 2 bilhões de usuários ativos, ele permite que as pessoas se comuniquem de forma rápida e fácil. Uma das perguntas mais comuns sobre o WhatsApp é se é possível colocar uma mensagem automática. A resposta é sim, é possível colocar uma mensagem automática no WhatsApp.

Uma mensagem automática pode ser útil em muitas situações diferentes. Por exemplo, se você estiver ocupado e não puder responder imediatamente às mensagens, pode configurar uma mensagem automática para informar as pessoas que você responderá em breve. Ou se você estiver fora do escritório por um período prolongado, pode configurar uma mensagem automática para informar as pessoas que você está ausente e quando voltará. Configurar uma mensagem automática no WhatsApp é rápido e fácil, e pode ser feito em apenas alguns minutos.

Como colocar mensagem automática no WhatsApp

O WhatsApp é um dos mensageiros mais populares do mundo. Seja para fins pessoais ou comerciais, o aplicativo oferece muitos recursos úteis, incluindo a capacidade de enviar mensagens automáticas. Nesta seção, exploraremos como configurar mensagens automáticas no WhatsApp.

Configurações do WhatsApp Business

Se você é uma empresa que usa o WhatsApp para se comunicar com clientes, pode aproveitar o WhatsApp Business para configurar mensagens automáticas. Aqui está como fazer isso:

Baixe e instale o WhatsApp Business na sua loja de aplicativos. Abra o aplicativo e toque em “Configurações”. Selecione “Ferramentas comerciais” e, em seguida, “Mensagens automáticas”. Toque em “Nova mensagem” e escolha o tipo de mensagem que deseja criar. Escreva a mensagem e escolha quando deseja que ela seja enviada. Selecione os destinatários e toque em “Salvar”.

Configurações do WhatsApp Pessoal

Se você usa o WhatsApp para fins pessoais, ainda pode configurar mensagens automáticas. Aqui está como fazer isso:

Abra o WhatsApp e toque em “Configurações”. Selecione “Conta” e, em seguida, “Respostas rápidas”. Toque em “Nova resposta rápida” e escreva a mensagem que deseja usar como resposta automática. Escolha uma palavra-chave para ativar a resposta automática. Toque em “Salvar”.

Aplicativos de terceiros

Se você não deseja usar as configurações padrão do WhatsApp, existem vários aplicativos de terceiros que podem ajudá-lo a configurar mensagens automáticas. Aqui estão alguns exemplos:

Chatbot WhatsApp Devsky

WhatsAuto

Watomatic

WA Autoreply

Auto Reply for Whats

Esses aplicativos oferecem recursos adicionais, como respostas automáticas baseadas em palavras-chave, programação de mensagens, mensagens de saudação e muito mais.

Em resumo, configurar mensagens automáticas no WhatsApp é fácil e pode ser útil para empresas e usuários pessoais. Com as configurações padrão do WhatsApp Business ou as opções de aplicativos de terceiros, você pode personalizar suas mensagens automáticas para atender às suas necessidades específicas.

Configurações do WhatsApp Business

O WhatsApp Business é uma versão do aplicativo de mensagens voltada para empresas. Ele oferece diversas ferramentas para ajudar os negócios a se comunicarem com seus clientes de forma mais eficiente e profissional. Uma dessas ferramentas é a possibilidade de configurar mensagens automáticas.

Com as mensagens automáticas, as empresas podem programar respostas automáticas para serem enviadas aos clientes em determinados horários ou situações. Isso pode incluir uma saudação de boas-vindas, uma mensagem de agradecimento, respostas automáticas para números desconhecidos, entre outras opções.

Para configurar as mensagens automáticas no WhatsApp Business, é necessário acessar o perfil da empresa e selecionar a opção “Configurações”. Em seguida, é possível escolher entre as seguintes opções:

Saudação: mensagem que será enviada automaticamente quando um cliente entrar em contato com a empresa pela primeira vez;

Mensagem de ausência: mensagem que será enviada automaticamente quando a empresa estiver fora do horário de atendimento;

Respostas rápidas: até 50 respostas rápidas que podem ser programadas para serem enviadas em diferentes situações;

Mensagem de saudação para grupos: mensagem que será enviada automaticamente quando um cliente entrar em um grupo da empresa.

Além disso, é possível integrar o WhatsApp Business com chatbots e outros aplicativos externos, como o Chatx, WhatsAuto, o Watomatic e o WA Autoreply. Essas ferramentas podem ajudar a automatizar ainda mais o atendimento ao cliente por WhatsApp.

As mensagens automáticas também podem ser programadas para incluir imagens e outras mídias, além de texto. Para isso, basta selecionar a opção “Programar mensagem” e escolher o tipo de conteúdo que será enviado.

O WhatsApp Business está disponível para download na Google Play e na App Store. Para empresas que desejam utilizar a versão business, é necessário ter uma conta no Facebook e seguir as instruções de configuração.

Em resumo, o WhatsApp Business oferece diversas opções de configuração de mensagens automáticas para empresas, permitindo uma comunicação mais eficiente e profissional com os clientes.

Configurações do WhatsApp Pessoal

O WhatsApp oferece algumas configurações para ajudar os usuários a gerenciar suas mensagens e responder rapidamente, mesmo quando não estão disponíveis. Nesta seção, vamos discutir duas dessas configurações: Mensagem de ausência e Respostas rápidas.

Mensagem de ausência

A mensagem de ausência é uma mensagem automática que é enviada aos contatos quando você não pode responder às mensagens imediatamente. Para configurar uma mensagem de ausência, siga estes passos:

Abra o WhatsApp e toque em “Configurações”. Selecione “Conta” e, em seguida, “Privacidade”. Role para baixo e toque em “Mensagem de ausência”. Ative a opção “Enviar mensagem de ausência” e digite a mensagem que deseja enviar.

Você também pode definir um horário para a mensagem de ausência ser enviada automaticamente. Isso pode ser útil se você sabe que estará ocupado em um determinado horário.

Respostas rápidas

As respostas rápidas são mensagens pré-definidas que podem ser usadas para responder rapidamente às mensagens. Para configurar respostas rápidas, siga estes passos:

Abra o WhatsApp e toque em “Configurações”. Selecione “Conta” e, em seguida, “Respostas rápidas”. Toque em “Adicionar resposta rápida” e digite a mensagem que deseja usar. Atribua uma palavra-chave à resposta rápida para que ela possa ser facilmente acessada.

As respostas rápidas podem ser usadas para saudações, agradecimentos e outras mensagens comuns que você envia regularmente. Você também pode criar atalhos para respostas rápidas para tornar o processo ainda mais rápido.

Em resumo, as configurações de mensagem automática no WhatsApp podem ser úteis para gerenciar suas conversas e garantir que seus contatos sejam atendidos, mesmo quando você não está disponível. As mensagens de ausência e respostas rápidas podem ser configuradas para enviar mensagens automáticas personalizadas para seus destinatários.

Aplicativos de terceiros

Existem diversos aplicativos de terceiros disponíveis na Play Store que permitem a configuração de mensagens automáticas no WhatsApp. Dois exemplos populares são o Watomatic e o WhatsAuto.

Watomatic

O Watomatic é um aplicativo externo que permite a configuração de respostas automáticas para mensagens recebidas no WhatsApp. Ele oferece diversas opções de personalização, incluindo a possibilidade de definir uma mensagem de boas-vindas para novos contatos e uma resposta automática para números desconhecidos.

O aplicativo também permite a configuração de até 50 respostas rápidas, que podem ser selecionadas e enviadas rapidamente durante uma conversa. Além disso, é possível configurar respostas automáticas para mensagens recebidas fora do horário comercial e para mensagens específicas, como aquelas que contenham determinadas palavras-chave.

WhatsAuto

O WhatsAuto é outro aplicativo externo que permite a configuração de mensagens automáticas no WhatsApp. Ele oferece recursos semelhantes ao Watomatic, incluindo a possibilidade de definir respostas automáticas para mensagens recebidas fora do horário comercial e para números desconhecidos.

O aplicativo também permite a configuração de uma mensagem de boas-vindas para novos contatos e a personalização de respostas automáticas para mensagens específicas. Além disso, é possível enviar imagens e agradecimentos automáticos após o recebimento de uma mensagem.

Ambos os aplicativos são gratuitos e estão disponíveis na Play Store. No entanto, é importante lembrar que o uso de aplicativos de terceiros pode comprometer a segurança e a privacidade dos dados do usuário. Portanto, é recomendável utilizar esses recursos com cautela e tomar medidas de segurança adicionais, como não fornecer informações pessoais ou confidenciais por meio de mensagens automáticas.