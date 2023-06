Ferramentas de marketing digital ajudam empresas a atingirem metas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de junho de 2023.

Oito em cada dez empresas que investem em estratégias de engajamento digital alcançam seus objetivos financeiros

Como a internet se tornou essencial para a vida cotidiana, as empresas estão cada vez mais buscando estratégias eficientes para se destacarem no mercado. Nesse contexto, o marketing digital tem se mostrado uma ferramenta eficiente para impulsionar negócios online e alcançar metas empresariais.

A ideia central do marketing digital é fazer com que uma marca se torne referência no ambiente virtual, de modo que seja lembrada sempre que um consumidor precisar de um produto ou pesquisar um assunto relacionado ao seu negócio. Por meio de estratégias bem estruturadas, é possível alcançar esse objetivo e estabelecer uma presença forte e duradoura online.

Segundo dados do Relatório de Engajamento do Cliente, divulgado em 2023 pela Twilio, oito em cada dez empresas que investiram em estratégias de engajamento digital alcançaram suas metas financeiras em 2022. Os resultados vieram mesmo em um cenário de condições macroeconômicas adversas.

Além desse impacto positivo nas metas financeiras, as marcas que utilizaram o recurso também obtiveram aumento significativo na receita. Globalmente, a média de crescimento desse quesito nas organizações que adotaram estratégias de engajamento digital foi de 90% em 2022, um aumento de 20 pontos percentuais em relação aos 70% do ano anterior.

Cenário é de otimismo para o contexto digital

Os empreendedores brasileiros estão otimistas em relação ao futuro, demonstrando uma crescente confiança nas ferramentas digitais para impulsionar o crescimento de seus negócios. De acordo com uma pesquisa elaborada pela GoDaddy, 90% dos entrevistados no Brasil afirmaram acreditar no potencial do e-commerce para este fim.

O estudo mostra também que 73% dos empresários planejam fazer mudanças relevantes em seus negócios. Desses participantes, 83% afirmaram que devem utilizar mais ferramentas digitais. Além disso, 22% pretendem começar a digitalizar seus negócios pela primeira vez e 41% têm planos para aumentar a quantidade de funcionários.

Para ter sucesso no marketing digital, é essencial compreender que se trata de um conjunto de ações abrangente. Existem várias ferramentas disponíveis e o ponto crucial é desenvolver uma estratégia personalizada, criada por profissionais especialistas, que se adapte ao perfil exclusivo de cada negócio.

Colocando em prática

Algumas das ferramentas mais mencionadas por especialistas incluem a criação de conteúdo relevante, otimização para mecanismos de busca (SEO), Digital PR – assessoria de imprensa digital –, campanhas pagas e gerenciamento de mídias sociais. Esses serviços permitem que a empresa alcance potenciais clientes por meio de diversos canais e oferecem escalabilidade e flexibilidade para um desempenho consistente a longo prazo no marketing digital.

A criação de conteúdo relevante é essencial no marketing digital, pois permite às empresas atrair e engajar potenciais clientes. Ao produzir conteúdo valioso, como artigos, vídeos, podcasts e infográficos, as marcas estabelecem sua credibilidade e constroem relacionamentos duradouros.

O SEO, por sua vez, por meio de técnicas e estratégias de otimização, auxiliam os negócios a melhorar sua visibilidade nos resultados dos motores de busca, como o Google e o Bing. Essa dinâmica atrai mais tráfego orgânico e alcança leads que estão pesquisando ativamente por produtos ou serviços relacionados a diferentes tipos de negócio.

Com um papel significativo na promoção da imagem da empresa por meio de canais digitais – como mídia online, blogs influentes e redes sociais –, o Digital PR busca criar um relacionamento positivo com a mídia e influenciadores, aumentando a visibilidade da marca, gerando confiança e alcançando um público mais amplo.

Em adição, organizações podem apostar ainda em campanhas pagas, como anúncios em redes sociais e links patrocinados, como uma forma direcionada de atingir um público-alvo específico. Ao segmentar demograficamente e por interesses, as empresas tendem a gerar resultados imediatos, impulsionando o tráfego, a captação de leads e as vendas.

É importante não deixar de fora o gerenciamento de mídias sociais. Essa estratégia permite que as companhias construam uma presença ativa e interativa nas plataformas relevantes para seus consumidores. Ao criar e compartilhar conteúdo de qualidade, interagir com os seguidores e monitorar a reputação da marca, é possível aumentar o engajamento, fortalecer a comunicação com os clientes e impulsionar o reconhecimento da marca.