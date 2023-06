Vale a pena viajar para assinar um contrato?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de junho de 2023.

Assinar contratos é algo extremamente importante em um contexto de negócios e, geralmente, a presença física de ambas as partes envolvidas na transação é requerida. No entanto, com o avanço da tecnologia, nossas vidas ficaram muito mais simples e, felizmente, a assinatura eletrônica, também conhecida como assinatura digital, permite que aqueles que assinam eletronicamente se tornem oficialmente obrigados legalmente. Neste artigo, nós examinaremos alguns dos benefícios e desvantagens de assinar contratos eletronicamente, assim como os diferentes tipos de certificados digitais e se algum deles valeria a pena para o leitor explorar.

O que é a Assinatura Digital?

Assinatura digital é o processo de usar um certificado digital para validar a identidade do signatário e localizar o contrato. O certificado digital é criado por uma Autoridade Certificadora (AC) e é então usado para assinar eletronicamente documentos e contratos que precisam de validação de assinatura. A urcompany é uma empresa que trabalha com este tipo de serviço para facilitar e agilizar as assinaturas. Isso é feito usando uma chave criptográfica que é única para o signatário e serve para aprovar o documento. Esta é a mesma tecnologia usada para fazer transações bancárias seguras na internet, bem como a verificação de documentos necessários para a abertura de contas e assinar documentos e contratos.

Benefícios da Assinatura Digital

Assinar documentos e contratos digitalmente tem muitos benefícios que tornam o processo mais seguro, ágil e também mais ambientalmente correto. O principal benefício é a rapidez com que os documentos podem ser assinados. Não é mais necessário se dirigir ao local de assinatura, o que pode poupar tempo e dinheiro. Além disso, é um processo seguro e os riscos são mínimos. Os documentos assinados eletronicamente não podem ser alterados, pois os certificados digitalizados são únicos e protegidos. Por último, há o benefício ambiental. A assinatura digital ajuda a manter a ecologia, pois não é necessário usar papel para assinar contratos e documentos.

Desvantagens da Assinatura Digital

Apesar dos muitos benefícios da assinatura digital, existem algumas desvantagens. Primeiro, é necessário que uma parte da transação possua um certificado digital válido para assinar o documento. Embora cada vez mais empresas estejam adotando essa tecnologia, ainda há muitas que não a possuem devido ao custo.

Além disso, a assinatura digital é protegida, mas existem riscos de segurança para os dados armazenados. É importante que os usuários sejam cautelosos ao armazenar seus certificados de assinatura digital. Finalmente, em alguns casos, a assinatura digital não é reconhecida por algumas leis, portanto, é importante verificar os requisitos legais antes de efetuar qualquer tipo de assinatura digitalmente.

Tipos de Certificado Digital

Existem três tipos principais de certificados digitais: A1, A3 e A4. O certificado A1 é usado para assinaturas de documentos, onde os signatários precisam verificar a autenticidade e integridade do documento. O certificado A3 é usado para fins de segurança em que o signatário precisa verificar o endereço de e-mail ou o nome e os endereços IP. Por último, o certificado A4 é usado para compras online, pois fornece segurança adicional aos sites de comércio eletrônico.

Assinar contratos e documentos eletronicamente têm muitos benefícios e, felizmente, esta prática está cada vez mais comum em nosso mundo digital. No entanto, é importante conhecer os vários tipos de certificados digitais disponíveis para cada tipo de empresa e verificar se a assinatura digital é legalmente aceita no seu país. No Brasil, este tipo de validação é legal, o que torna desnecessário para você ter que viajar para assinar um contrato. Então, certifique-se de que é realmente necessário a sua presença para assinar um contrato de alguma negociação em andamento, caso contrário, você pode utilizar os serviços de assinatura digital e otimizar o seu tempo de maneira rápida e inteligente.