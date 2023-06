Comprar imóveis em leilão apresenta várias vantagens

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de junho de 2023.

Economia, variedade e credibilidade são alguns aspectos com que os compradores de imóveis podem contar ao comprar em um leilão

Certamente, muito já se ouviu falar dos leilões, uma modalidade de compra e venda, bastante retratada em filmes e séries, caracterizada pela oferta de lances. Mas apesar de serem conhecidos, ainda há pessoas que não sabem as vantagens que esse tipo de negociação pode proporcionar.

Em um leilão de imóveis, por exemplo, é possível obter propriedades por valores acessíveis que podem chegar a ser 60% mais econômicos que no mercado imobiliário tradicional. Os compradores desse tipo de modalidade vão de investidores a pessoas físicas em busca de uma boa oportunidade para adquirir a casa própria.

Para quem procura por imóveis no modo geral, os leilões podem ser uma boa opção devido às amplas vantagens que podem oferecer. Economia, variedade, possibilidade de investimento, transparência na negociação, credibilidade e comodidade são alguns dos aspectos positivos garantidos aos compradores desse tipo de negociação.

Economia

A economia é um dos aspectos mais vantajosos sobre os leilões de imóveis. Isso porque esses eventos dão a chance de encontrar propriedades com preço abaixo do mercado. Por esse motivo, é bastante comum ver compradores optando por essa modalidade de compra, principalmente aqueles que procuram economizar.

Em um evento como esse, é possível, por exemplo, encontrar um apartamento avaliado em R$ 1 milhão com lance mínimo fixado em R$ 500 mil. Dependendo do tipo de leilão, tamanho e condições do imóvel é possível encontrar valores ainda mais acessíveis.

Variedade

Outro ponto de destaque dos leilões é a variedade nos tipos de propriedades. Casas, apartamentos, galpões, terrenos, fazendas e até mesmo imóveis comerciais podem ser arrematados.

Além disso, a variedade também é notável nos endereços e nos locais onde os eventos acontecem, já que o comprador encontra propriedades e leilão de imóveis no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados do país.

Segundo levantamento da plataforma de leilões, Zuk, a oferta de lotes em leilão cresceu 8% entre 2021 e 2022.

Possibilidade de investimento

Para quem atua com investimentos, os leilões também são boas opções. As vantagens citadas acima fazem desse tipo de evento propício para um investidor do mercado imobiliário. Nessa modalidade de compra, há grande chance de obtenção de lucros.

A economia, como citado anteriormente, é um dos aspectos mais vantajosos dos leilões e também é um ponto importante para investidores. Encontrar imóveis com preço abaixo do mercado tradicional e revendê-los por um valor mais alto, aumentando a margem de lucro na negociação, é uma prática comum.

Transparência na negociação

Uma característica dos leilões é o edital, um documento que traz ao comprador todas as informações necessárias sobre o bem que está sendo leiloado. Nele, é possível compreender mais sobre a propriedade à venda, por meio de informações, como tamanho, quantidade de cômodos, ocupação, estado de conservação, forma de pagamento, lance mínimo, entre outros aspectos.

O acesso ao edital é garantido a todo o participante do leilão e a negociação ocorre ao vivo para todos os participantes, o que garante transparência ao processo de oferta, compra e venda – sem negociações paralelas. Além disso, todo leilão conta com a figura do leiloeiro, o profissional responsável por conduzir o evento – presencialmente ou on-line.

Credibilidade

Quem preza por negociações com credibilidade certamente irá gostar dessa modalidade de compra de imóveis. Esse aspecto é perceptível nos leilões judiciais, que como o nome já diz é um modelo de aquisição de propriedades que acontece na esfera judicial, podendo ser municipal, estadual e federal.

Nesses eventos, quem assina a carta de arrematação ou determina uma eventual devolução do dinheiro do comprador é um juiz, aspecto que dá transparência, segurança e credibilidade ao negócio.

Já nos leilões extrajudiciais, a credibilidade também pode ser verificada a partir das instituições envolvidas na negociação. Esse tipo de evento ocorre sem a necessidade de um processo judicial e é comumente comandado por instituições financeiras conhecidas, aspecto que oferece mais segurança ao comprador, que inclusive pode obter melhores condições de pagamento, como financiamento em várias parcelas com a instituição ou desconto no pagamento à vista.

Comodidade e conforto

Outra vantagem dos leilões de imóveis é que, devido à variedade, eles podem acontecer presencialmente ou virtualmente. Nos eventos on-line, o comprador pode participar em casa, tendo todo o conforto para fazer seus lances e arremate. Dessa forma, é possível participar de um leilão de imóveis em São Paulo mesmo estando em outro estado.