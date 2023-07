Bombom de Licor e a Lei Seca: posso ser pego no bafômetro?

Compartilhe Facebook

* Por: doutormultas - 3 de julho de 2023.

A Lei Seca é uma legislação que visa coibir a condução de veículos por pessoas sob efeito de álcool. No entanto, muitas dúvidas surgem em relação à ingestão de alimentos ou produtos que contenham álcool em sua composição, como é o caso dos bombons de licor.

A lei serve para evitar que motoristas adotem a conduta imprudente de dirigir depois de consumir bebidas alcoólicas. Afinal, é sabido que elas têm efeitos no organismo como a diminuição dos reflexos, sonolência, menor concentração e visão prejudicada.

Será que um bombom de licor causa tudo isso também? É o que veremos a partir de agora.

Afinal, bombom de licor pode gerar multa pela Lei Seca?

Na verdade, essa é uma pergunta difícil de responder. Para ser correto, precisamos dizer que sim, é possível que o bafômetro registre álcool na baforada de alguém que comeu um bombom de licor. Mas, apenas um não seria suficiente.

Há um cálculo realizado por especialistas que toma por base um bombom com 6 ml de licor e concluiu que, no caso de uma mulher de 50 kg, três bombons e meio seriam necessários para que o nível do sangue fosse elevado além do limite da lei.

Se estivermos falando de um homem de 70 kg, esse número sobe para seis bombons. Por que a diferença? Acontece que o organismo feminino tem menos enzimas que digerem o álcool.

O peso das pessoas dos exemplos foi citado porque é outro fator que contribui: quanto menos massa corporal a pessoa tiver, mais álcool estará concentrado em seu organismo. É claro que você dificilmente comerá mais do que três bombons e será abordado em uma blitz no minuto seguinte. Eis outro motivo para não se preocupar em excesso com bombom de licor e lei seca.

O álcool do bombom é rapidamente absorvido pelo organismo – entre 10 e 20 minutos depois que ser ingerido – e não afeta o funcionamento das células nervosas. Ou seja, além de não haver grande perigo em ser multado, você não ficará sonolento ou com os reflexos prejudicados se tiver como sobremesa um bombom de licor.

Bombom de Licor já foi registrado pelo bafômetro

Em 2013, uma matéria publicada pelo G1 deixou de cabelo em pé muitos condutores “amantes” dos bombons de licor: “Bombom de licor provoca teor de embriaguez em teste feito em Natal”.

Conforme a matéria, o bafômetro teria acusado 0,39 mg/l, teor quase oito vezes mais alto que o permitido. Ao observarmos o que diz o artigo 306 do CTB, vemos que ele estipula crime de trânsito quando um motorista é flagrado dirigindo com mais de 0,3 mg/L no bafômetro.

Considerando a margem de tolerância explicada anteriormente, o mínimo para o motorista ser preso é de 0,33 mg/L, menor que os 0,39 mg/L registrados na simulação.

Mas, isso não quer dizer que o bombom de licor é, na realidade, extremamente alcoólico e fará você ser preso. Na matéria, o então superintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal explicou que o resultado pode dar positivo caso o teste seja feito imediatamente depois da pessoa ter consumido o doce.

Segundo ele, o condutor pode pedir para lavar a boca e esperar alguns minutos caso tenha acabado de comer o bombom com licor. Depois disso, provavelmente o resultado será negativo.

O resultado, porém, não deixa de ser surpreendente, principalmente porque também foi feita uma simulação com um voluntário que tomou 355ml de cerveja, e o resultado do bafômetro foi de 0,15 mg/L, menos que a metade do resultado com o chocolate.

A diferença, conforme o inspetor da PRF, é que a cerveja vai demorar a sair do organismo. Já o bombom é apenas a concentração que ficou na boca após comer, e que em poucos minutos desaparece.

Agora, você já sabe. Quando o assunto for bombom de licor e lei seca, espere alguns minutos e faça um bochecho com água antes de dirigir que tudo ocorrerá bem.

Outros “mitos” sobre a Lei Seca

Bombom de licor é apenas uma das dúvidas, que pode ser considerado um mito, que permeia a Lei Seca. Mas ainda há outros. Confira pelo menos 3 dos mais corriqueiros:

– Ingestão de vinagre ajuda a driblar o bafômetro? Não! Nada pode disfarçar o álcool no organismo para escapar do bafômetro. A combinação entre vinagre e bebida pode ser, inclusive, prejudicial para o motorista, levando em conta que o vinagre pode elevar o índice detectado pelo bafômetro.

– Enxaguante bucal pode acusar no bafômetro? Algumas marcas de enxaguante bucal apresentam álcool em sua composição. Mas, como no caso dos chocolates, a concentração é pequena e não deve ser suficiente para autuação.

– Dirigir com ressaca pode gerar multa? Se o condutor esperar pelo menos 12 horas para dirigir após a ingestão de bebida alcoólica, a ressaca não deverá ser um problema – pelo menos não legislativo (se o volume de álcool ingerido for expressivo, o ideal é esperar 24 horas). Agora, é preciso levar em consideração que dirigir com ressaca pode deixar o condutor sonolento e desatento, e isso também pode causar graves acidentes.