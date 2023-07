Nomes de doenças comuns no tempo frio que você deve se prevenir

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de julho de 2023.

No tempo frio, estamos mais suscetíveis a contrair diversas doenças que afetam nossa saúde, especialmente o sistema respiratório e imunológico.

Gripes, resfriados, bronquites e outras enfermidades são comuns durante essa época do ano.

Essas doenças podem causar desconforto, comprometer nosso bem-estar e interferir em nossas atividades diárias.

É importante, portanto, conhecer essas doenças e adotar medidas preventivas para minimizar os riscos e desfrutar de um inverno saudável.

Neste texto, exploraremos algumas das doenças mais comuns no tempo frio, seus sintomas característicos e as precauções que podemos tomar para evitar sua propagação e proteger nossa saúde.

Nomes de doenças

Existem diferentes doenças mais comuns no tempo frio. É interessante que algumas foram inspiradas em sobrenomes coreanos femininos. Confira:

Gripe

A gripe é uma das doenças mais conhecidas e disseminadas durante o inverno. Causada pelo vírus influenza, ela pode ser transmitida facilmente através de gotículas respiratórias.

Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e fadiga intensa.

Para prevenir a gripe, é recomendado tomar a vacina anualmente, manter uma boa higiene das mãos e evitar contato próximo com pessoas infectadas.

Resfriado comum

O resfriado comum é outra doença bastante comum no tempo frio. Causado por diferentes tipos de vírus, ele provoca sintomas como coriza, espirros, tosse, dor de garganta e congestão nasal.

O resfriado comum pode ser prevenido através da lavagem frequente das mãos, evitar tocar o rosto com as mãos sujas e manter distância de pessoas doentes.

Bronquite

A bronquite é uma inflamação dos brônquios, que são os tubos que conduzem o ar para os pulmões.

Ela pode ser causada por vírus ou bactérias e se manifesta através de tosse persistente, produção de muco e falta de ar.

Para evitar a bronquite, é importante evitar a exposição ao fumo passivo, manter-se aquecido e evitar locais com alta concentração de poluentes.

Sinusite

A sinusite é uma inflamação dos seios da face, que ocorre quando os dutos ficam obstruídos e não permitem a drenagem adequada do muco. Isso pode ser causado por vírus, bactérias ou alergias.

Os sintomas incluem dor facial, congestão nasal, dor de cabeça e secreção nasal espessa.

Para prevenir a sinusite, é recomendado evitar exposição a alérgenos, manter uma boa hidratação e evitar ambientes muito secos.

Amigdalite

A amigdalite é a inflamação das amígdalas, que são as estruturas localizadas na parte posterior da garganta.

Pode ser causada por vírus ou bactérias e causa dor de garganta intensa, dificuldade para engolir, febre e mau hálito.

A prevenção da amigdalite envolve evitar o contato próximo com pessoas doentes, manter uma boa higiene bucal e fortalecer o sistema imunológico através de uma alimentação balanceada.

Dicas

No tempo frio, estamos mais propensos a contrair doenças comuns que afetam o sistema respiratório e imunológico.

Felizmente, existem diversas medidas que podemos adotar para nos prevenir dessas enfermidades e desfrutar do inverno de forma saudável.

Neste texto, apresentaremos uma série de dicas valiosas de como se prevenir das doenças comuns no tempo frio.

Mantenha-se aquecido

Uma das formas mais eficazes de prevenir doenças no tempo frio é manter o corpo aquecido.

Vista-se em camadas, utilizando roupas adequadas para a estação, incluindo gorros, luvas e cachecóis para proteger as extremidades.

Certifique-se de proteger especialmente as áreas mais sensíveis, como o pescoço, os pés e as orelhas.

Lave as mãos regularmente

As mãos são uma das principais vias de transmissão de doenças. Lave-as regularmente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, certificando-se de higienizar todas as áreas, incluindo entre os dedos e as unhas.

Caso não seja possível lavar as mãos, utilize um desinfetante para as mãos à base de álcool.

Evite tocar o rosto

Evite tocar o rosto, especialmente os olhos, nariz e boca, pois essas áreas são portas de entrada para vírus e bactérias.

Ao evitar tocar o rosto com as mãos sujas, você reduz significativamente o risco de contrair doenças respiratórias.

Mantenha uma boa higiene respiratória

Cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ou com a parte interna do cotovelo ao tossir ou espirrar, evitando espalhar gotículas contaminadas pelo ar.

Descarte imediatamente os lenços utilizados e lave as mãos em seguida. Essa medida simples ajuda a reduzir a disseminação de vírus e bactérias.

Evite contato próximo com pessoas doentes

Durante o tempo frio, é importante evitar o contato próximo com pessoas que estejam doentes, especialmente aquelas com sintomas respiratórios, como tosse e espirros.

Caso você esteja doente, também é recomendado ficar em casa e evitar o contato com outras pessoas para evitar a propagação das doenças.

Mantenha-se hidratado

A hidratação adequada é fundamental para manter o sistema imunológico saudável. Beba bastante água e evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e açucaradas.

Manter-se hidratado ajuda a manter as vias respiratórias úmidas, tornando-as menos propensas a infecções.

Tenha uma alimentação saudável

Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes é essencial para fortalecer o sistema imunológico.

Consuma uma variedade de frutas, legumes, verduras e alimentos ricos em vitaminas e minerais, como vitamina C e zinco, que são importantes para a saúde do sistema imunológico.