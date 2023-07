Os principais aspectos a considerar ao comprar uma raquete de Beach Tennis – Guia completo!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de julho de 2023.

O esporte de beach tennis é sem dúvida um dos esportes de praia mais divertidos do mundo, e no Brasil tornou-se um dos esportes mais praticados. Estudos indicam que até 2024 será o esporte de “raquetes” mais popular no Brasil. É um jogo relativamente novo que combina elementos do tênis, vôlei e badminton. Para começar a jogar beach tennis, você precisará de uma raquete de beach tennis e uma bola de tênis de baixa compressão.

Neste guia, você encontrará todas as informações necessárias antes de comprar uma raquete de beach tennis, ajudando-o a escolher o tipo mais adequado para você.

Ao escolher uma raquete de beach tennis, é importante considerar o peso, comprimento, equilíbrio e tamanho da cabeça da raquete. Além disso, a escolha da raquete adequada dependerá do seu nível de habilidade no jogo.

Para mais informações, continue lendo este guia para ajudá-lo a escolher a melhor raquete de beach tennis para você.

Iniciantes, intermediários ou jogadores avançados:

Como mencionado anteriormente, você só precisará de uma raquete e uma bola para jogar beach tennis. Ao comprar a raquete, você precisará decidir se deseja uma raquete para iniciantes, intermediários ou jogadores avançados.

Os fabricantes oferecem raquetes especiais a preços diferentes. Se você for um iniciante, sugerimos começar com uma raquete mais barata até ter certeza de que vale a pena fazer um investimento maior. Se você for um jogador intermediário ou avançado, pode optar por raquetes feitas com materiais mais avançados, como carbono e Kevlar, que têm preços a partir de R$ 800 e podem chegar a R$ 2000 ou mais, dependendo da qualidade.

Dois fatores importantes: peso e comprimento:

Os dois fatores mais importantes a serem considerados são o peso e o comprimento da raquete.

Uma raquete longa e pesada proporcionará mais potência, sendo adequada para jogar mais no fundo da quadra. Raquetes leves e mais curtas são ideais quando você joga mais próximo à rede, pois oferecem excelente manobrabilidade e controle da bola. Isso é especialmente importante se você pretende jogar principalmente em duplas.

Certifique-se de escolher uma raquete leve o suficiente para jogar confortavelmente, mas também pesada o suficiente para gerar mais potência.

As qualidades de uma boa raquete de beach tennis:

Aqui estão as principais características que diferenciam as raquetes umas das outras:

Peso

Uma raquete leve permite manuseá-la rapidamente, facilitando o acerto na bola. No entanto, raquetes leves exigem mais esforço dos braços em comparação com raquetes mais pesadas, que oferecem mais potência no impacto da bola. Para a melhor experiência, escolha uma raquete com o peso máximo que você consiga manejar. O peso das raquetes de beach tennis varia entre 320 e 360 gramas. O peso da raquete afeta diretamente a sensação ao bater na bola. Raquetes mais pesadas são mais duras, estáveis e poderosas, além de transferirem menos vibrações para a mão durante o impacto. Considere a combinação de peso e equilíbrio durante sua compra.

Equilíbrio

Se a raquete for mais pesada na cabeça, você conseguirá gerar mais potência em cada golpe, especialmente durante a batida. No entanto, tal raquete exigirá mais esforço do pulso. Por outro lado, se a raquete tiver um equilíbrio voltado para o cabo, permitirá um controle mais preciso da bola e será mais fácil de manusear.

Superfície

A maioria das raquetes de beach tennis possui uma superfície lisa para um acabamento suave. Se você procura uma raquete com alto controle e efeito, deve optar por aquelas com uma superfície áspera.

Material

O material usado na construção da raquete é tão importante quanto a própria raquete. O material influencia características como peso, flexibilidade e rigidez. A maioria dos fabricantes utiliza grafite, carbono, fibra de vidro, Kevlar, entre outros, como material externo. O material interno geralmente é espuma endurecida e desempenha um papel importante na elasticidade da raquete.

Tamanho da cabeça

Recomenda-se raquetes de beach tennis com tamanho médio da cabeça. Lembre-se de que as raquetes devem atender aos requisitos de tamanho da cabeça estabelecidos pela ITF. Além disso, é aconselhável escolher raquetes com aros arredondados, pois são mais fáceis de controlar, especialmente para iniciantes.

Comprimento

A ITF estabelece um comprimento máximo de 50 cm para as raquetes de beach tennis. Uma raquete mais longa proporciona uma vantagem significativa no saque, oferecendo maior alcance e área de contato. Por outro lado, raquetes mais curtas são geralmente mais equilibradas e fáceis de manusear. Se a força não é o seu ponto forte, é recomendável optar por raquetes mais curtas.

Flexibilidade

A flexibilidade, elasticidade e resistência de uma raquete dependem muito do material usado na construção da cabeça e da superfície. Raquetes mais flexíveis geralmente proporcionam mais potência no impacto da bola, porém diminuem o controle. Já raquetes mais rígidas absorvem mais energia durante o contato, tornando-as mais fáceis de posicionar e direcionar a bola.

Dicas para cuidar da sua raquete de beach tennis:

Após cada partida, limpe a superfície da raquete removendo as partículas de areia com água morna e uma toalha, e seque imediatamente. Não mergulhe a raquete na água. Evite expor a raquete a temperaturas extremas e mantenha-a fora do alcance direto do sol quando não estiver em uso. Evite abusar da raquete, não a jogue ou bata com força.

Tome cuidado para não deixar a raquete escapar das mãos e troque o grip sempre que necessário. Armazene-a em um local seguro, como uma raqueteira ou mochila.

Conclusão

Escolher a raquete de Beach Tennis perfeita pode fazer toda a diferença no seu desempenho e no seu prazer ao praticar esse esporte vibrante. Ao longo deste guia completo, exploramos os principais aspectos a considerar ao comprar uma raquete de Beach Tennis, desde o material e o peso até o tamanho e o equilíbrio.

É importante lembrar que a escolha da raquete ideal é altamente pessoal e depende do seu estilo de jogo, nível de habilidade e preferências individuais. Portanto, leve em consideração todas as informações fornecidas neste guia, mas também experimente diferentes raquetes antes de fazer sua escolha final. Com a raquete certa em mãos, você estará pronto para aproveitar ao máximo cada partida, alcançando seu potencial máximo no Beach Tennis. Divirta-se nas quadras e desfrute da energia e da diversão desse esporte incrível!

Para mais detalhes, acesse o Mestre Raquete, site especializado em Beach Tennis.