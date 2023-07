Como integrar a iluminação aos projetos de marcenaria?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2023.

Apesar de uma estética única e diferenciada, os móveis feitos sob medida também podem receber um toque a mais. Com a evolução do mercado, sempre há novos recursos para tornar os móveis planejados ainda melhores para a funcionalidade de uma casa.

Descubra agora como integrar a iluminação, parte essencial do nosso dia a dia, em diferentes tipos de projetos de marcenaria.

Como fazer projeto de iluminação integrado no projeto de marcenaria?

Quando falamos em projetos de marcenaria Curitiba, muitas vezes, a iluminação é um elemento esquecido e por vezes descartado.

No entanto, uma iluminação adequada pode transformar completamente o ambiente, destacando os móveis e criando uma atmosfera acolhedora e funcional.

Conheça algumas dicas valiosas sobre como integrar um projeto de iluminação eficiente e harmonioso ao seu projeto de marcenaria, trazendo beleza e funcionalidade aos espaços de forma simples e acessível.

Comece com o planejamento

Antes de começar qualquer projeto de móveis sob medida Curitiba, é fundamental realizar um planejamento detalhado.

Por isso, tire um tempo para entender as necessidades de iluminação de cada ambiente e as funções específicas de cada área.

Entenda sobre a intensidade de luz necessária, as cores dos móveis, o posicionamento de pontos elétricos e tomadas, bem como a disposição dos móveis.

Entenda sobre os diferentes tipos de iluminação

Existem três tipos básicos de iluminação que você pode utilizar para criar um ambiente equilibrado: iluminação geral, iluminação de tarefa e iluminação decorativa.

A geral é responsável por iluminar todo o ambiente de forma uniforme. Pode ser obtida através de lustres ou mesmo uma iluminação embutida no teto.

Já a iluminação de tarefa é focada em fornecer luz para atividades específicas, como a leitura, cozinhar ou trabalhar em uma bancada.

Para ela são essenciais luminárias de mesa, spots direcionáveis e fitas de LED, elas podem ser integradas a projetos de marcenaria de forma discreta e funcional.

Por fim, a iluminação decorativa que é utilizada para dar destaque a elementos de decoração ou detalhes arquitetônicos. Pode ser alcançada através de arandelas, pendentes e fitas de LED em nichos ou prateleiras.

Faça a seleção correta das lâmpadas

A seleção das lâmpadas é um fator determinante para obter uma iluminação eficaz. As lâmpadas LED são as mais recomendadas devido à sua eficiência energética, durabilidade e variedade de cores disponíveis.

Ao escolher entenda as mudanças de tonalidade, as lâmpadas com tonalidade de cor quente (amarelada) são para criar ambientes mais acolhedores, como salas de estar e quartos.

Enquanto as lâmpadas com tonalidade de cor fria (mais branca) para áreas como cozinha e escritório, onde uma luz mais clara e nítida é necessária.

Iluminação embutida em móveis

Uma maneira inteligente de integrar a iluminação na marcenaria é com luzes embutidas nos móveis. Elas podem ser aderidas em prateleiras, estantes, gabinetes e nichos por fitas de LED ou pequenos spots, destacando objetos decorativos e criando uma atmosfera sofisticada.

Sensor de presença e dimmers

Para maior comodidade e economia de energia, considere a instalação de sensores de presença em alguns armários sob medida. Eles garantem que a luz só estará acesa quando necessária.

Além disso, a utilização de dimmers permite controlar a intensidade da luz, criando diferentes cenários e se adaptando às diversas ocasiões.

Harmonize a iluminação com a marcenaria

A iluminação deve complementar a marcenaria, não competir com ela. Por isso, torne as lâmpadas a disposição dos designs dos móveis. A ideia é que a iluminação realce e valorize o trabalho da marcenaria, criando um ambiente coeso e agradável.

Integrar um projeto de iluminação ao seu projeto de marcenaria pode fazer toda a diferença na qualidade dos seus ambientes.

Com planejamento cuidadoso e a escolha adequada dos elementos, você pode criar espaços acolhedores, funcionais e visualmente atraentes, transformando o ambiente em um local ainda mais bonito.