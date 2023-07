Ex-diretor de Lazio e Roma firma acordo de internalização com clube mineiro

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de julho de 2023.

Em Minas Gerais, o Cruzeiro foi um dos pioneiros a aderir à SAF e teve como principal comprador nada menos que Ronaldo Fenômeno, que está a frente do clube até hoje, onde conseguiu o retorno para o Brasileirão Série A, podendo ser possível encontrar mercados envolvendo a equipe em Sites de Apostas Confiável e Legal.

Athletic será internacionalizado

Outro clube de Minas Gerais deve ganhar destaque internacional em breve. Trata-se do Athletic Club, equipe de São João del-Rei, que atualmente disputa o Brasileirão Série D e pode ter sua SAF vendida nos próximos dias.

De acordo com o ge.globo, que apurou a possível venda futura da SAF para um grupo europeu de investimentos com valores que giram em torno de R$ 150 milhões,.o clube firmou um acordo com Walter Sabatini, ex-jogador e ex-diretor de Roma e Lazio que passará a ser consultor do Athletic, visando a internacionalização da marca.

Apesar disto, a diretoria do Athletic Club até então evita se manifestar sobre estas movimentações e especulações sobre a sua SAF. O clube vem crescendo de rendimento nos últimos anos e investe principalmente na sua estrutura. Além de já figurar no cenário do futebol nacional disputando a quarta divisão nacional, a equipe Alvinegra também conseguiu chegar na semifinal do Campeonato Mineiro na atual temporada e também costuma investir em atletas populares no futebol brasileiro para reforçar a equipe.

Atual temporada do Athletic Club

O Athletic Club começou a temporada com três competições a serem disputadas: o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão Série D. No Campeonato Mineiro, após uma ótima campanha na primeira fase, a equipe de São João del Rei ficou na semifinal ao ser derrotado pelo Atlético-MG. Já na Copa do Brasil, o empate em casa por 1 a 1 com o Brasiliense eliminou a equipe na primeira fase.

Resta agora, em 2023, o Brasileirão Série D, onde o Alvinegro avançou de fase como líder do grupo F e encara o Brasiliense, seu algoz na primeira fase da Copa do Brasil. O primeiro duelo será na capital de todos os brasileiros, enquanto o jogo da volta acontecerá em terras mineiras.