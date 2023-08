Chat automático WhatsApp: como usar essa função de forma estratégica

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de agosto de 2023.

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários ativos. Além de ser uma ferramenta de comunicação pessoal, o WhatsApp também pode ser usado para fins profissionais, como atendimento ao cliente, vendas e marketing.

Uma das formas de aproveitar o potencial do WhatsApp para o seu negócio é usar o chat automático, que permite enviar mensagens automáticas para os seus contatos, de acordo com regras e condições pré-definidas. O chat automático pode ser usado para:

Enviar mensagens de boas-vindas, agradecimento ou confirmação;

Enviar lembretes, avisos ou alertas;

Enviar conteúdos relevantes, como dicas, novidades ou promoções;

Enviar pesquisas de satisfação, feedback ou avaliação;

Enviar convites para eventos, webinars ou cursos;

Enviar ofertas, descontos ou cupons.

Mas como usar o chat automático de forma estratégica, sem incomodar os seus clientes ou prospects? Veja a seguir algumas dicas para criar e gerenciar o seu chat automático no WhatsApp.

Defina o seu objetivo e público-alvo

Antes de criar o seu chat automático, é importante definir qual é o seu objetivo e quem é o seu público-alvo. Assim, você poderá criar mensagens mais relevantes, personalizadas e efetivas.

Por exemplo, se o seu objetivo é aumentar as vendas, você pode criar um chat automático para enviar ofertas e descontos para os seus clientes que já compraram algum produto ou serviço seu. Se o seu objetivo é gerar leads, você pode criar um chat automático para enviar conteúdos educativos para os seus prospects que demonstraram interesse no seu segmento.

Escolha a ferramenta certa

Para criar o seu chat automático no WhatsApp, você vai precisar de uma ferramenta que permita integrar o seu número de WhatsApp com uma plataforma de automação. Existem diversas opções no mercado, mas é importante escolher uma que ofereça as funcionalidades que você precisa, como:

Criação de fluxos de conversa com condições e gatilhos;

Segmentação de contatos por tags, listas ou campos personalizados;

Envio de mensagens em diferentes formatos, como texto, imagem, áudio ou vídeo;

Agendamento de mensagens por data e hora;

Análise de métricas e relatórios de desempenho.

Uma das ferramentas mais completas e recomendadas é o CRM para WhatsApp, que permite gerenciar todos os seus contatos e conversas em um só lugar, além de criar e enviar mensagens automáticas com facilidade e segurança.

Crie mensagens claras e atrativas

A qualidade das suas mensagens é fundamental para o sucesso do seu chat automático. Por isso, é preciso criar mensagens claras e atrativas, que chamem a atenção dos seus contatos e os levem a realizar a ação desejada.

Algumas dicas para criar boas mensagens são:

Use uma linguagem simples, direta e cordial;

Use emojis, gifs e stickers para tornar as mensagens mais divertidas e humanizadas;

Use perguntas abertas ou fechadas para estimular a interação;

Use frases curtas e parágrafos curtos para facilitar a leitura;

Use CTAs (chamadas para ação) claros e convincentes;

Use links encurtados para direcionar os contatos para o seu site ou landing page.

Respeite as regras e boas práticas do WhatsApp

Por fim, é essencial respeitar as regras e boas práticas do WhatsApp, para evitar que o seu número seja bloqueado ou banido do aplicativo. Algumas das principais regras são:

Não enviar mensagens não solicitadas ou spam;

Não enviar mensagens ofensivas, abusivas ou ilegais;

Não enviar mensagens em excesso ou fora do horário comercial;

Não enviar mensagens sem a autorização prévia dos contatos;

Não enviar mensagens que violem os direitos autorais ou a privacidade dos contatos.

Além disso, é recomendável seguir algumas boas práticas, como:

Pedir permissão aos contatos antes de enviar mensagens automáticas;

Informar aos contatos que se trata de um chat automático e como cancelar o recebimento das mensagens;

Testar as mensagens antes de enviá-las para verificar se estão funcionando corretamente;

Monitorar as respostas dos contatos e ajustar as mensagens conforme o feedback.

Com essas dicas, você poderá usar o chat automático no WhatsApp de forma estratégica, aumentando o seu alcance, engajamento e conversão. Experimente o CRM para WhatsApp e veja como essa ferramenta pode ajudar você a criar o seu chat automático com facilidade e eficiência.