Taxa SELIC: o que é e como funciona

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de agosto de 2023.

Com a recente movimentação do COPOM alterando a taxa básica de juros da economia brasileira, o conceito do que é a Selic voltou a tirar o sono dos aspirantes a especialistas de mercado.

Apesar de ser uma das definições mais básicas do sistema econômico, nem todos estão totalmente familiarizados com o contexto e com a verdadeira relevância da Selic para o dia a dia dos brasileiros. Se você também está no “time” dos que ainda não dominam o conceito por trás dos pilares da economia brasileira, vamos entender agora!

A SELIC

A Taxa SELIC, ou Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é um dos conceitos mais importantes no mundo financeiro brasileiro. Ela representa a taxa básica de juros da economia e desempenha um papel vital na definição dos juros de empréstimos, financiamentos e investimentos em todo o país. A Taxa SELIC é usada como referência para muitos outros indicadores financeiros, tornando-se um ponto central para as atividades econômicas do Brasil.

Como se define a SELIC?

A Taxa SELIC é definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), que faz parte do Banco Central do Brasil. Essa taxa é utilizada para controlar a inflação e manter a estabilidade econômica. A cada 45 dias, o COPOM se reúne para avaliar as condições econômicas e decidir se a Taxa SELIC deve ser aumentada, diminuída ou mantida inalterada. Na última reunião, o comitê iniciou a flexibilização dos juros após um longo ciclo de altas com uma queda de 0,50%.

O vilão e o Herói

Imagine a economia brasileira como uma cidade próspera, onde todos os cidadãos trabalham duro para construir um futuro melhor. Nesse cenário, a Taxa SELIC atua como o herói silencioso, trabalhando nos bastidores para manter a estabilidade e o equilíbrio financeiro. Assim como um guardião vigilante, a Taxa SELIC age para evitar o caos econômico.

Por outro lado, temos a inflação como o grande vilão, um elemento desestabilizador que constantemente ameaça a tranquilidade da cidade. A inflação age como um ladrão sorrateiro, infiltrando-se lentamente e minando o poder de compra das pessoas. Ela rouba a confiança dos cidadãos e desencoraja os investimentos, criando um ambiente de incerteza.

Nesse cenário, a Taxa SELIC assume o papel de protetor. Assim como um super-herói que mantém a ordem e a paz na cidade, a Taxa SELIC age para conter a inflação. Quando os preços começam a subir, ela entra em ação, aumentando sua guarda e elevando os juros. Essa ação tem o efeito de esfriar a economia, desencorajando gastos excessivos e incentivando a poupança.

Como a Selic Funciona?

O funcionamento da Taxa SELIC é relativamente direto. Quando o COPOM decide aumentar a taxa, os juros dos empréstimos e financiamentos tendem a subir. Isso desestimula os gastos e o consumo, o que pode ajudar a conter a inflação. Por outro lado, quando a Taxa SELIC é reduzida, os juros de empréstimos e financiamentos também caem, incentivando os gastos e o investimento na economia.

A Taxa SELIC é um indicador de referência crucial para investidores, instituições financeiras e tomadores de empréstimos. Ela afeta diretamente os rendimentos de investimentos de renda fixa, como os títulos públicos do governo. Além disso, a Taxa SELIC influencia as decisões de investimento de longo prazo e os custos de financiamento para empresas e indivíduos.

A engrenagem da economia brasileira

As políticas econômicas traçadas pelo governo e pelo Banco Central podem ser facilmente comparadas a um delicado equilíbrio de forças. A Taxa SELIC desempenha um papel fundamental nesse equilíbrio, permitindo que a autoridade monetária modere o acesso ao crédito e, por consequência, o nível de atividade econômica.

Em um cenário de crescimento acelerado e pressões inflacionárias, por exemplo, o Banco Central pode optar por elevar a Taxa SELIC. Esse movimento busca conter o consumo excessivo, diminuindo a demanda por bens e serviços. Como resultado, a inflação tende a ser controlada, protegendo o poder de compra da população e preservando a estabilidade econômica.

Controle Monetário: A Taxa SELIC como Reguladora de Fluxos

O controle monetário é uma ferramenta que permite ao Banco Central regular a quantidade de dinheiro em circulação. Nesse contexto, a Taxa SELIC emerge como um instrumento preciso para influenciar o apetite por empréstimos e investimentos. Quando a Taxa SELIC é reduzida, o custo do crédito cai, incentivando as empresas a investirem e as famílias a consumirem. Esse estímulo pode impulsionar o crescimento econômico e a geração de empregos.

Por outro lado, em momentos de risco inflacionário ou de desequilíbrios macroeconômicos, o aumento da Taxa SELIC desencoraja o endividamento excessivo e controla o consumo. Assim, o Banco Central pode ajustar a Taxa SELIC para atingir metas específicas, como a estabilidade de preços, sem necessariamente recorrer a medidas mais drásticas.