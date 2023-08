Quais são as flores mais fáceis de plantar?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de agosto de 2023.

Plantar flores é uma atividade gratificante e relaxante, que traz vida e cor aos nossos espaços, sejam eles jardins, varandas ou até mesmo interiores. Mas nem todos sabem como plantar flores corretamente.

Se você é novo na jardinagem ou simplesmente deseja flores que não exijam um cuidado excessivo, existem diversas opções que são conhecidas por serem fáceis de plantar e manter. Saiba quais são:

Margaridas

As margaridas são flores encantadoras e clássicas, perfeitas para quem está começando na jardinagem. Elas preferem locais ensolarados ou parcialmente sombreados e solo bem drenado. As margaridas não requerem cuidados intensivos, mas é importante remover as flores murchas para promover o florescimento contínuo.

Tagetes

As tagetes, também conhecidas como cravos-de-defunto, são flores resistentes e coloridas que adicionam um toque vibrante a qualquer jardim. Elas são ideais para climas quentes e ensolarados, pois prosperam em solos bem drenados. Além disso, as tagetes possuem propriedades repelentes de insetos, o que as torna uma escolha funcional além de esteticamente agradável.

Petúnias

As petúnias são famosas por suas flores delicadas e variadas, que vão desde tons suaves até cores vibrantes. Elas são ideais para canteiros, vasos e cestas suspensas. As petúnias gostam de sol pleno e solo moderadamente úmido. Uma poda ocasional das flores desbotadas estimulará o crescimento contínuo.

Zínias

As zínias são flores alegres que vêm em uma ampla gama de cores e tamanhos. Elas são resistentes e fáceis de cultivar, prosperando sob sol pleno. Além disso, as zínias são ótimas para atrair borboletas ao seu jardim. Regue-as regularmente.

Calêndulas

As calêndulas são flores encantadoras que adicionam um toque de calor e cor aos espaços ao ar livre. Elas são bastante resistentes e crescem bem em solos com boa drenagem. As calêndulas também têm propriedades medicinais e podem ser usadas em diversos produtos naturais.

Cravinas

As cravinas são flores perfumadas e de baixa manutenção. Elas são ideais para bordaduras de jardim e locais ensolarados. As cravinas preferem solo bem drenado e não requerem muita água. Sua fragrância doce e suave é um bônus adicional para qualquer jardim.

Onde aprender a plantar flores corretamente?

Antes de começar a plantar flores, é crucial entender as necessidades específicas de cada tipo de planta. Algumas flores preferem pleno sol, enquanto outras prosperam em sombra parcial. Por exemplo, se você pretende aprender como plantar tulipas, precisa saber tudo sobre elas.

Além disso, as exigências de solo, rega e fertilização variam de acordo com a espécie. Pesquise sobre as flores que você deseja cultivar e familiarize-se com suas características particulares.

O sucesso no cultivo de flores começa pela escolha do local ideal. Observar a quantidade de luz solar que uma área recebe ao longo do dia é essencial. Certifique-se de plantar as flores em um local onde elas possam receber a quantidade correta de luz para seu tipo específico. Além disso, considere o tipo de solo presente no local e faça as correções necessárias para melhorar a drenagem e a fertilidade.

A preparação do solo é outro passo crucial para garantir o crescimento saudável das flores. Remova ervas daninhas, pedras e detritos que possam interferir no desenvolvimento das plantas. Adicione compostos orgânicos para melhorar a estrutura e a fertilidade do solo. Certifique-se de seguir as recomendações específicas para cada tipo de flor quanto à profundidade e ao espaçamento das covas.

Ao plantar as flores, manipule as raízes com delicadeza para não danificá-las. Coloque as mudas ou sementes nas covas de acordo com as instruções de plantio. Cubra as raízes com solo e pressione levemente ao redor da planta para garantir um bom contato com o solo. Regue as plantas imediatamente após o plantio para estabelecer uma boa base de crescimento.

O excesso ou a falta de água podem prejudicar o crescimento das plantas. Conheça as necessidades de rega de cada tipo de flor e adapte o cronograma de acordo com as condições climáticas. Em geral, é melhor regar de manhã cedo ou no final da tarde para evitar a evaporação excessiva da água.

O cuidado contínuo é fundamental para manter suas flores saudáveis e vibrantes. Isso inclui a remoção de flores murchas, a poda de ramos danificados e o controle de pragas e doenças. Verifique regularmente suas plantas em busca de sinais de problemas e tome medidas adequadas para corrigi-los.

Recursos para Aprender a Plantar Flores:

Cursos Online: Muitas plataformas oferecem cursos de jardinagem e cultivo de flores online. Sites como o Udemy e a Coursera têm uma variedade de cursos que abordam desde o básico até técnicas mais avançadas.

Livros e Manuais: Existem inúmeros livros e manuais sobre jardinagem e cultivo de flores disponíveis em livrarias e bibliotecas. Alguns títulos populares incluem “Jardinagem para Iniciantes” de Melinda Myers e “O Guia Completo de Jardinagem” de Better Homes and Gardens.

Clubes de Jardinagem Locais: Participe de clubes de jardinagem locais ou grupos online para trocar experiências e dicas com outros entusiastas da jardinagem.

Centros de Jardinagem: Muitos centros de jardinagem oferecem workshops e eventos educacionais para iniciantes em jardinagem.

Vídeos e Tutoriais Online: Plataformas como o YouTube têm uma infinidade de vídeos tutoriais que demonstram técnicas específicas de plantio e cuidado com flores.

Plantar flores corretamente é uma habilidade gratificante que requer paciência e dedicação. Com a combinação certa de conhecimento e prática, você estará no caminho certo para criar um jardim deslumbrante cheio de cores e vida.

A jardinagem não precisa ser uma tarefa complicada, especialmente quando você escolhe flores que são conhecidas por sua facilidade de cultivo.

Lembre-se de fornecer as condições básicas necessárias, como solo adequado, água e luz solar, e você estará bem encaminhado para criar um espaço florido e encantador.