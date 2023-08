Formas de Crescer Seu Negócio Online Usando o Instagram

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de agosto de 2023.

Crescer no Instagram de forma rápida é o sonho de 9 a cada 10 brasileiros que possuem um modelo de negócio na plataforma, E tudo isso acontece por que a grande maioria quer atingir um grande público virtual com objetivo de converter vendas.

Entretanto, muitas pessoas acabam se perdendo por não saberem como atrair o público para o seu mesmo nicho e que curta o seu segmento.

Por isso, com o intuito de te ajudar, separei aqui algumas formas de crescer no Instagram de forma meteórica e em um curto espaço de tempo.

Qual melhor forma de crescer seu negócio online no Instagram?

Através de estratégias de tráfego orgânico é possível fortalecer a sua marca e conquistar um nível de autoridade que te levará às primeiras colocações do Google.

Como posso crescer meu negócio online no Instagram de forma rápida?

Contactando uma agência especializada em seo é possível conquistar os melhores resultados de forma rápida e prática. Já que eles têm potencial para desenvolver estratégias que conversam com o Google.

É caro contratar uma agência especializada para crescer no Instagram de forma rápida?

Depende. Atualmente com o crescimento acelerado do marketing digital muitas empresas fakes que não entregam resultados duradouros surgiram. Por isso é muito importante realizar pesquisas com o intuito de cair em golpes. Atualmente a SEO analytics é a melhor agência especializada em seo do nordeste em tráfego orgânico.

10 maneiras de usar o Instagram para impulsionar o crescimento do seu negócio online:

Produza conteúdo autêntico

Promova engajamento com os seus seguidores

Use e abuse de stories e reels criativos

Invista conteúdo visual atraente

Sempre que possível realize concursos e sorteios

Aposte em estratégias com influenciadores micro e nano

Faça publicações agendadas

Utilize a estratégia de carrosséis

Faça segmentação por localização

Invista no Analytics e Testes

Produza Conteúdo Autêntico: Mostre a personalidade e os bastidores do seu negócio. Os seguidores apreciam a autenticidade e se conectam mais com marcas que parecem genuínas. Por isso é super importante que você tenha um produto ou serviço que combine com a sua personalidade. Especialistas ressaltam que esse é um grande passo para atingir o sucesso de forma rápida. Promova engajamento com os seus seguidores: Responda aos comentários e mensagens dos seus seguidores. Crie enquetes, faça perguntas e incentive a participação para aumentar o engajamento. As pessoas gostam dessa conexão e se sentem lisonjeadas quando você estabelece essa ponte mostrando que está sim, vendo que ela está ali. Use a abuse de Stories e reels criativos: Utilize recursos criativos nas Stories, como enquetes, perguntas, adesivos interativos e links de arrastar para cima, para incentivar a interação e o tráfego para seu site. Quanto mais genuíno foi o seu conteúdo, mais conexão você terá com o seu público. Confie! Invista conteúdo Visual Atraente: Use imagens e vídeos de alta qualidade que destaquem seus produtos, serviços e valores da marca. Um feed visualmente agradável pode atrair mais seguidores. Porém cuidado, para não entregar um conteúdo muito engessado, as pessoas gostam de naturalidade e originalidade. Sempre que possível realize concursos ou Sorteios: Realize concursos ou sorteios em que os participantes precisam seguir sua conta, marcar amigos ou compartilhar uma postagem para participar. Isso pode aumentar rapidamente sua visibilidade. É super interessante você realizar concursos com produtos e serviços que tenham haver com o seu nicho. Aposte em estratégias com Influenciadores Micro e Nano: Além de influenciadores de grande alcance, considere trabalhar com influenciadores micro e nano, que têm seguidores mais segmentados e altamente engajados. Por isso vale a pena solicitar o mídia kit do influenciador antes de contratá-lo.

Através do mídia kit é possível analisar a quantidade de usuários que visitam o Instagram nichando de forma cirúrgica o seu público.

Faça Publicações Agendadas: Use ferramentas de agendamento para manter uma presença constante e consistente no Instagram, mesmo quando você não pode postar manualmente. Essa é uma excelente forma de fidelizar o seu público, principalmente porque estamos vivendo em uma geração que ama consumir conteúdo. Utilização da estratégia de Carrosséis: Crie carrosséis de imagens ou vídeos para compartilhar histórias mais detalhadas, passo a passo de tutoriais ou dicas úteis, aumentando o tempo de visualização. Faça Segmentação por Localização:** Se você tem um negócio local, utilize recursos de geolocalização para atingir pessoas em sua área com promoções ou eventos específicos. Essa é uma forma otimizada de converter vendas. Invista no Analytics e Testes: Utilize as análises do Instagram para acompanhar o desempenho das suas postagens e identificar o que funciona melhor. Experimente diferentes tipos de conteúdo, horários de postagem e estratégias para otimizar seus resultados.

Lembre-se de que o Instagram é uma plataforma em constante evolução, e a chave para o sucesso é adaptar suas estratégias de acordo com as mudanças e tendências. Esteja disposto a testar, aprender com os resultados e ajustar suas táticas para alcançar os melhores resultados para o seu negócio online.

Principais Vantagens de Crescer seu Negócio Online Usando o Instagram

Alcance Global

Engajamento Visual

Comunicação Direta

Visibilidade da Marca

Segmentação de Público

Ferramentas de Análise

Acessibilidade Mobile

Credibilidade e Confiança

Integração com E-Commerce

Baixo Custo Inicial

Criação de Comunidade

Crescer o seu negócio online usando o Instagram pode trazer diversas vantagens significativas, especialmente porque a plataforma é altamente visual e amplamente utilizada. Aqui estão algumas das principais vantagens de usar o Instagram para expandir o seu negócio online:

Alcance Global: O Instagram tem uma base de usuários vasta e global. Isso significa que você pode alcançar pessoas de diferentes partes do mundo, ampliando significativamente o seu público e as oportunidades de vendas. Engajamento Visual: Como uma plataforma focada em imagens e vídeos, o Instagram permite que você conte a história da sua marca de maneira visualmente atraente. Isso pode gerar maior engajamento e conexão emocional com os seguidores. Comunicação Direta: O Instagram oferece uma maneira direta de se comunicar com seus seguidores por meio de comentários, mensagens diretas e interações nas Stories. Isso permite construir relacionamentos mais próximos com os clientes. Visibilidade da Marca: Ter uma presença ativa e atraente no Instagram aumenta a visibilidade da sua marca. Isso ajuda a construir reconhecimento e lealdade dos clientes em potencial. Segmentação de Público: Você pode segmentar seu público-alvo com precisão usando hashtags, geolocalização e até mesmo anúncios segmentados. Isso permite que suas mensagens alcancem as pessoas certas. Ferramentas de Análise: O Instagram oferece ferramentas de análise que permitem rastrear o desempenho das suas postagens, entender o comportamento dos seguidores e ajustar sua estratégia com base em dados reais. Acessibilidade Mobile: A maioria dos usuários acessa o Instagram por meio de dispositivos móveis. Isso é vantajoso porque você pode alcançar seu público em qualquer lugar e a qualquer momento. Credibilidade e Confiança:** Ter uma presença forte e profissional no Instagram pode aumentar a credibilidade e a confiança na sua marca, especialmente quando os seguidores veem conteúdo autêntico e depoimentos positivos. Integração com E-Commerce: O Instagram oferece recursos de compras integrados, permitindo que você marque produtos em suas postagens e leve os seguidores diretamente para a página de compra. Baixo Custo Inicial: Comparado a muitos outros canais de marketing para advogados, o Instagram oferece uma entrada relativamente econômica para promover sua marca e produtos. Você pode começar com um orçamento menor e expandir conforme os resultados melhoram. Criação de Comunidade: O Instagram permite que você crie uma comunidade em torno da sua marca, onde os seguidores podem se conectar, interagir e compartilhar experiências.

Em resumo, o Instagram oferece uma série de vantagens para o crescimento do seu negócio online, desde o alcance global até a oportunidade de construir relacionamentos autênticos com os clientes. Ao utilizar a plataforma de forma estratégica e consistente, você pode colher os benefícios de uma presença forte e eficaz no Instagram.

Conclusão

Apesar de parecer fácil, crescer seu negócio online no Instagram não é tarefa simples. É necessário ter muita constância e principalmente disciplina, pois a cada hora surge uma conta com um negócio online diferente.

A grande concorrência exige muita sagacidade, pois além de ser necessário ter que investir em conteúdo criativo é fundamental utilizar de estratégias inteligentes para melhorar o nível de visibilidade dentro do algoritmo. Por isso contratar uma agência especializada em tráfego orgânico pode ser uma das melhores alternativas para converter vendas e alcançar excelentes resultados.