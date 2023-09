Como combinar sapatênis com roupa masculina?

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2023.

O sapatênis masculino é uma opção versátil e confortável para compor looks casuais e despojados. Se você está em busca de dicas para combinar essa peça com outras roupas masculinas, este artigo é para você.

1. Sapatênis com jeans

A combinação de sapatênis masculino com jeans é clássica e nunca sai de moda. Para um visual mais descolado, opte por uma calça jeans mais ajustada ao corpo e dobre a barra. Essa combinação é perfeita para ocasiões informais, como um passeio no shopping ou um encontro com os amigos.

Escolha um sapatênis em tom neutro, como preto, marrom ou azul marinho;

Combine com uma camiseta básica e uma jaqueta de couro para um visual mais estiloso;

Evite usar sapatênis muito sujos ou desgastados, pois isso pode comprometer o visual geral.

2. Sapatênis com bermuda

Para os dias mais quentes, a combinação de sapatênis masculino com bermuda é uma excelente opção. Essa composição é perfeita para um passeio no parque ou uma happy hour com os amigos.

Escolha uma bermuda que fique na altura dos joelhos; Combine com um sapatênis em tom claro, como bege ou branco; Use uma camiseta estampada ou uma polo para completar o visual; Evite usar meias, pois o objetivo desse look é ser mais descontraído.

3. Sapatênis com calça chino

A calça chino é uma excelente opção para quem quer sair do jeans e dar um toque mais sofisticado ao visual. Ao combinar a calça chino com o sapatênis masculino, você consegue um look moderno e elegante.

Escolha uma calça chino em tonalidades neutras, como bege, cáqui ou marinho;

Combine com um sapatênis em tom mais escuro, como marrom ou preto;

Use uma camisa de botões ou uma camiseta básica para completar o visual;

Evite usar o sapatênis com meias aparentes, opte por meias invisíveis para um visual mais clean.

4. Sapatênis com camisa social

Se você precisa de um visual mais elegante, mas não quer abrir mão do conforto, a combinação de sapatênis masculino com camisa social é perfeita para você. Essa composição é ideal para eventos mais formais, como uma festa ou um jantar.

Escolha um sapatênis em tom neutro, como marrom ou preto; Combine com uma calça social em tom escuro, como preto ou cinza; Use uma camisa social de cor clara ou estampada para dar um toque de estilo; Finalize o look com um blazer para um visual mais sofisticado.

5. Sapatênis com camiseta polo

Se você busca um look casual, porém arrumado, a combinação de sapatênis masculino com camiseta polo é uma ótima escolha. Esse visual é perfeito para um almoço em família ou um passeio no parque.

Escolha um sapatênis em tom claro, como branco ou bege;

Combine com uma calça jeans ou uma bermuda em tom escuro;

Use uma camiseta polo em cor sólida ou com listras para dar um toque de estilo;

Evite combinar o sapatênis com peças muito largas, pois isso pode comprometer o equilíbrio do visual.

Agora que você já sabe como combinar sapatênis com roupa masculina, não tenha medo de explorar diferentes combinações. Lembre-se de que o mais importante é se sentir confortável e confiante com o visual. Siga essas dicas e arrase em qualquer ocasião!